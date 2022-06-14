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Окупанти мародерять в міському конференц-центрі Приморська на Запоріжжі. ВIДЕО камер спостереження
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В мережі опублікований відеозапис камер спостереження, на якому зафіксовані фрагменти мародерства російських окупантів в міському конференц-центрі Приморська в Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти, що увірвалися до приміщення 8-го березня, зламали двері, копалися в шафах та на полицях. Усі їхні дії зафіксували камери спостереження, про існування яких загарбники здогадалися не відразу.
Топ коментарі
+20 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар14.06.2022 10:01
+17 растуди
показати весь коментар14.06.2022 10:14
+15 Garry Grant
показати весь коментар14.06.2022 09:57
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Видно задовбалися користуватися картами ще з СРСР
Тому і забрав , бо новенька
Ну и что-то не помню, чтобы мы много взрывчатки производили сами. Казалось бы, делай хоть из угля, хоть из селитры (очищенной от добавок). Но этого нет.
Надо просто людей научить делать взрывчатку у себя дома. В пластиковой бочке из перегнанной селитры и диз топлива, взрыватели по таймеру или по пропаданию радиосигнала задержки уже раздать желающим. От 200кг хотя бы фугасы. Минирование программисты сделают лучше, чем половина недомайоров. Но боятся как и с раздачей оружия в октябре-декабре, когда это было крайне важно, так как обращаться и стрелять нужно научиться. Да они в том числе боятся того, что народ сам себя защитит от кацапов, если те в каждом доме получат взрыв в любой момент и не смогут их грабить, а также зимой у них не будет жилья никакого, все взорвут. Тогда политики не будут героями в глазах народа и как бы будут не нужны вообще.