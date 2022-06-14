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"Дох#я кто отказался. В бой пошли всего 30 человек": російські окупанти бояться прямих зіткнень із ЗСУ. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові масово відмовляються від прямого зіткнення із українськими захисниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта із дружиною.
"У нас, бл#ь, дох#я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" - скаржиться рашист.
Зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ.
Топ коментарі
+11 Serhios Bond 5ae25a76
показати весь коментар14.06.2022 10:54
+5 Борменталь Незабаром
показати весь коментар14.06.2022 11:22
+4 Бенина Мама
показати весь коментар14.06.2022 10:51
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Будь ласка, зачекайте...
у нас сейчас армия, по словам, боневтика, 700 тысяч человек!!!
НЕ перевестись долбо.бам на земле рассийской !!!
И вместе с ней дымил бурят.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати..."