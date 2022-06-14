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На День Росії в окупованому Херсоні вуличний музика грає гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Вуличний музика виконав гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..." в окупованому Херсоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це 12 червня - у день коли окупанти відзначають День Росії. Відео виконання української патріотичної пісні опубліковано у соцмережах.
Топ коментарі
+60 Чайка Київ
показати весь коментар14.06.2022 11:02
+39 Serhios Bond 5ae25a76
показати весь коментар14.06.2022 10:56
+26 Алекс Мышкевич
показати весь коментар14.06.2022 11:07
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Будь ласка, зачекайте...
в окупацii та полонi! Змилуйся Спасителю наш, на Тебе надiя
та нашi сподiвання!!! 🙏🙏🙏 Благослави та захисти наших
Героiв, що боронять нашу землю!!! 🙏🙏🙏
Сейчас у нас и не затакое забирают.
(привет из оккупированного Токмака).
жесть.. вот на фига это публиковать?
надеюсь это ошибка и мужик не в Херсоне.
І виконання гарне та оригінальне.
Маємо звільнити Таврію!
Чо сышь?
Придивіться уважніше. Херсонці відразу відреагували!
Дякуючи хороброму Музиканту, вони почали класти гроші!!
Вони впізнали пісню й дякували йому!!
Наверное, он много пережил и не боится
автомашины украденные в Украине сжигают на территории рабZei неизвестные партизаны...их владельцами являются мародёры...жены их плачут... видео снято их знакомыми рядом с сожженными авто...