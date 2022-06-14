На День Росії в окупованому Херсоні вуличний музика грає гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО

Вуличний музика виконав гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..." в окупованому Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це 12 червня - у день коли окупанти відзначають День Росії. Відео виконання української патріотичної пісні опубліковано у соцмережах.

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