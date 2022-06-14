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"Ми вже близько - 10 кілометрів до Херсона. Чекайте на нас. Тримайтеся. Все буде Україна", - український воїн записав звернення до мешканців окупованого міста. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український боєць записав звернення до мешканців окупованого Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано в соцмережах.

"Ми вже близько - 10 кілометрів до Херсона. Чекайте на нас. Ми обов'язково будемо. Тримайтеся. Все буде Україна", - каже боєць на запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На День Росії в окупованому Херсоні вуличний музика грає гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+39
Херсон - це наше море, навіть 2 моря. Дякую за це чудове відео, яке дає надію. ВСУ -- наша гордість і наше життя.
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14.06.2022 11:47
+29
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.06.2022 11:49
+24
Він просто працює на кацапів, як і вся зЕзедентська ОПа, на чолі з завхозом.
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14.06.2022 11:52
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По информации RFA, Си Цзиньпин подписал приказ о праве на проведение «специальной операции» против Тайваня

ГосСМИ КНР текст не публикуют, лишь отмечают, что речь идет о 'non-war' military operations с целью обеспечения национального суверенитета КНР.
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14.06.2022 11:40 Відповісти
в Китае увидели, что запад вяло схавает. Ну дадут оружие через полгода.
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14.06.2022 11:43 Відповісти
Kitaju shas drugie problemy - triliony sgorevshie v nedvizhemosti i majachushy obval ekonomiki
nu tak sebe povod........dlja nebolshoi pobedanosnoi voinushki....obosrutsa - tak zhe kak kacapy.
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14.06.2022 11:47 Відповісти
мы можем только увидеть, про рашку тоже самое говорили - экономика,проблемы, будут большие потери..
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14.06.2022 12:51 Відповісти
Там к стати замес может быть тоже серьезный☝ В осном ракеты, авиация, флот❗Ооочень дорогая войнуха особенно для Китая.
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14.06.2022 11:47 Відповісти
Тайвань може потопити флот КНР, там є чим бо вони готувалися.на відміну від нашої влади..
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14.06.2022 13:57 Відповісти
Лучшего момента трудно подобрать в логике китайской войны против тайваня❗
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14.06.2022 11:45 Відповісти
Прогнозировали позже. Похоже решил воспользоваться ситуацией и импотенцией Байдена.
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14.06.2022 11:46 Відповісти
Избиратель 73? Импотенция у зеленожопых только. И едь в Буковель на шашлыки, зачем тебе тот Херсон
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14.06.2022 17:32 Відповісти
Швидше, деменцією.
Ото накерував болванчик.
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15.06.2022 08:37 Відповісти
Бред.
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14.06.2022 11:52 Відповісти
Chinese leader Xi Jinping signs new rules governing 'non-war' military operations



Почитайте оригінал. Там зрозуміло, що нічого не зрозуміло. І зовсім не факт, що будуть якісь реальні військові дії (швидше ні).
Між тим, RFA вважає винним в підписанні цього документа вгадайте кого. Так так, найвеличнішого Бубочку Боневтіка всіх часів і народів
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14.06.2022 11:52 Відповісти
Бредишь?
К чему ты приплёл янелоха к Тайваню?
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14.06.2022 11:56 Відповісти
Та то не я. Статтю почитайте, шановний, а потім врубайте хамство. Там дві третини статті про нього.
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14.06.2022 11:58 Відповісти
я прочитав. і що? висновок - особливо цінним/правдивим/об'єктивним твій пост (посилання) є в тому, що це реально китайське видання і там подаються думки з точки зору китайців.
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14.06.2022 12:03 Відповісти
Новина розганяється так, ніби ледь на завтра Китай нападе на Тайвань. А якщо почитати «Вільну Азію», то стає ясно, що навряд чи.
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14.06.2022 12:07 Відповісти
Обломаются они там.
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14.06.2022 11:54 Відповісти
таких вбросов сейчас море. В том числе что якобы Турция вот-вот нападет на курдов в Сирии.
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14.06.2022 12:21 Відповісти
Той випадок, коли китайська ДНР яку у 1970 визнали інші країни, хоче захопити острів, на якому лишився легітимний уряд Китаю
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14.06.2022 12:25 Відповісти
Це вкид з балалайні для розгону корисними дурниками в Україні.
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14.06.2022 12:27 Відповісти
піддивився у пуйла?
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14.06.2022 11:42 Відповісти
Обожнюю, коли чоловіки говорять українською.
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14.06.2022 13:43 Відповісти
Херсон - це наше море, навіть 2 моря. Дякую за це чудове відео, яке дає надію. ВСУ -- наша гордість і наше життя.
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14.06.2022 11:47 Відповісти
Вельмишановна Аліса. Тільки не ВСУ, а ЗСУ. Не потрібно кацапити нашу мову орківщиною.
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14.06.2022 12:07 Відповісти
Українці, а ну хто з вас на чолі з арестовичем залюбки об'єднається з кацапами і піде війною на Європу? Арестович каже, нас таких 500000.
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14.06.2022 11:48 Відповісти
da on prosto TUP , kak sopog....da i esho narcis
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14.06.2022 11:50 Відповісти
Він просто працює на кацапів, як і вся зЕзедентська ОПа, на чолі з завхозом.
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14.06.2022 11:52 Відповісти
циці брєєт?
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14.06.2022 11:53 Відповісти
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14.06.2022 11:55 Відповісти
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14.06.2022 12:15 Відповісти
vsevo to 2 goda prashlo.....
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14.06.2022 12:31 Відповісти
Он, может, и туп, но слово сапог пишется через А
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14.06.2022 12:20 Відповісти
vybachte , skilki slov bez oshibok( i google translate) vy smozhete napisat na latishskom ? a na angliskom ?

zdes ne "kruzhok gramatiki"
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14.06.2022 12:29 Відповісти
Цього рагуля давно на катлєти пора здати. Огидне чмо, навіть гірше за сєрлєща.
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14.06.2022 11:51 Відповісти
Тепер Європа точно дасть багато зброї.
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14.06.2022 11:53 Відповісти
Свіженьке пучево мокшанської дупи. Після таких заяв стає зрозумілим, чому бикує посол України в Германії і на кого вони всі працюютть.
"Цирк на дроті: Арестович прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС".
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14.06.2022 11:57 Відповісти
А Зе знову бочку катить на Байдена,до чого це все...
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14.06.2022 13:10 Відповісти
Кончений підар.
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14.06.2022 12:02 Відповісти
Мы боимся, или нам не позволяют поднимать национальный вопрос. Ни одна нация в мире не будет справедливо править в Украине и защищать её, кроме как сами украинцы, славяне по-сути.
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14.06.2022 12:15 Відповісти
при чем тут славяне-неславяне, чо за бред.
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14.06.2022 12:20 Відповісти
я отвечу на прямой вопрос, заданный Арестовичем. Нас вместе с москалями расфигачат еще на нейтральной полосе. А потом добьют на нашей земле - с полным правом, чуть только солдатские берцы коснутся нейтралки между нами и любой страной-членом НАТО.

После того как первые ракеты собьют европейские ПРО (а их есть у них), точки пусков будут уничтожены высокоточными ракетами. ВМФ РФ прекратят свое сущестсование. Все подлодки будут уничтожены.

даже ЯО применять не будут.

И в этом случае санкции будут такие что икнется даже в Яуктии.
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14.06.2022 12:19 Відповісти
Вообще, звучит , как план полностью уничтожить паРашу, через самопожертвование...
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14.06.2022 12:58 Відповісти
Когда приходят цапы, какие есть варианты у пойманного мужского населения?
- вариант быть расстрелянным сразу за двором.
- вариант быть закатованым и расстрелянным...
- идти служить рашисткому рейху под видом мобилизации.
- послушают и отпустят жить, как ни в чем не бывало.
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14.06.2022 14:13 Відповісти
Все вірно, це він так би мовити екскурс в історію совка зробив, коли наприклад в Німеччині стояло пів мільйона окупантів з совка, враховуючи і українців. А каже він це для того, щоб народи Европи замислилися, хто ними зараз править, уникає боротьби з ************ та підставляє за власної вигоди під удар імперських амбіцій **********.
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14.06.2022 15:14 Відповісти
ага, на чолі, щоб не часом, йому головне "завести оленів".
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14.06.2022 16:01 Відповісти
Herson chekae svoih geroev !
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14.06.2022 11:48 Відповісти
Хтось в ОПі зажурився.
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14.06.2022 11:49 Відповісти
Всі.
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14.06.2022 11:50 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.06.2022 11:49 Відповісти
Путин открыл ларчик Пандоры. Мир содрогнулся, видя жертвы и разрушения на Украине, прикрываемые идеей "наведения порядка". Но социопатам при власти в некоторых странах это может стать примером.
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14.06.2022 11:52 Відповісти
Пора уже, наконец, привыкнуть, что правильно В Украине
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14.06.2022 12:22 Відповісти
это свежинький бурятик
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14.06.2022 19:41 Відповісти
к сожалению там укреплено и напичкано ватой.но уверен что Херсон день независтимости будет празновать уже в Украине и в єтом году
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14.06.2022 11:52 Відповісти
Вероятней всего👍
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14.06.2022 11:56 Відповісти
Бабця казала "дай Бог нашому теляті та й вовка з'їсти". Dum spiro, spero!
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14.06.2022 12:19 Відповісти
Пока дышу,надеюсь...
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14.06.2022 18:51 Відповісти
Шумиха що ціни на чіпи в космос загнати, в Китаю впроваджують цифровий юань, без смартфонів ніяк, він не полізе в Тайвань поки що але має видати 100 китайське попередження....

Просто гляньте в інтернеті який там локдаун, Сі ще більш крейзанутіший чим ху..ло.

Він через свої доморощені амбіції завалив повністю економіку, зробив маштабний кризис нерухомості, там серйозна опозиція комсомольців і є великий шанс що його скинуть осінню..
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14.06.2022 11:58 Відповісти
Это как от Вышгорода до площади Шевченко на Куреневке, 40 минут бега
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14.06.2022 12:09 Відповісти
С кольца или от ГЕС? Не успеть)))
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14.06.2022 12:38 Відповісти
вот этим ребятам я верю.
Полностью.
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14.06.2022 12:15 Відповісти
храни вас Господь!!! Херсон, тримаймося!
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14.06.2022 13:01 Відповісти
По карте там не получается 10 км
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14.06.2022 13:51 Відповісти
Від Херсону до славнозвісної Киселівки то цілих 26 кілометрів, там ще орки, а звідкіля ж 10 км?
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14.06.2022 14:28 Відповісти
Дякую друже, бережіть себе
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14.06.2022 14:19 Відповісти
Удачной охоты, воин света!
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14.06.2022 15:00 Відповісти
Херсонці. допоможіть ЗСУ разом знищити ворога !!!
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14.06.2022 16:29 Відповісти
якнайшвидше, показово та жорстко, потрiбно лiквiдувати цю колаборантську погань - Сальдо, Стремоусов, Рогов !





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16.06.2022 01:11 Відповісти
 
 