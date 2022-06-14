"Ми вже близько - 10 кілометрів до Херсона. Чекайте на нас. Тримайтеся. Все буде Україна", - український воїн записав звернення до мешканців окупованого міста. ВIДЕО

Український боєць записав звернення до мешканців окупованого Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано в соцмережах.

"Ми вже близько - 10 кілометрів до Херсона. Чекайте на нас. Ми обов'язково будемо. Тримайтеся. Все буде Україна", - каже боєць на запису.

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