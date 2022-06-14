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"Ми вже близько - 10 кілометрів до Херсона. Чекайте на нас. Тримайтеся. Все буде Україна", - український воїн записав звернення до мешканців окупованого міста. ВIДЕО
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Український боєць записав звернення до мешканців окупованого Херсона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано в соцмережах.
"Ми вже близько - 10 кілометрів до Херсона. Чекайте на нас. Ми обов'язково будемо. Тримайтеся. Все буде Україна", - каже боєць на запису.
Топ коментарі
+39 Alisa Korovieva
показати весь коментар14.06.2022 11:47
+29 Чайка Київ
показати весь коментар14.06.2022 11:49
+24 Чайка Київ
показати весь коментар14.06.2022 11:52
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Будь ласка, зачекайте...
ГосСМИ КНР текст не публикуют, лишь отмечают, что речь идет о 'non-war' military operations с целью обеспечения национального суверенитета КНР.
nu tak sebe povod........dlja nebolshoi pobedanosnoi voinushki....obosrutsa - tak zhe kak kacapy.
Ото накерував болванчик.
Почитайте оригінал. Там зрозуміло, що нічого не зрозуміло. І зовсім не факт, що будуть якісь реальні військові дії (швидше ні).
Між тим, RFA вважає винним в підписанні цього документа вгадайте кого. Так так, найвеличнішого Бубочку Боневтіка всіх часів і народів
К чему ты приплёл янелоха к Тайваню?
zdes ne "kruzhok gramatiki"
"Цирк на дроті: Арестович прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС".
После того как первые ракеты собьют европейские ПРО (а их есть у них), точки пусков будут уничтожены высокоточными ракетами. ВМФ РФ прекратят свое сущестсование. Все подлодки будут уничтожены.
даже ЯО применять не будут.
И в этом случае санкции будут такие что икнется даже в Яуктии.
- вариант быть расстрелянным сразу за двором.
- вариант быть закатованым и расстрелянным...
- идти служить рашисткому рейху под видом мобилизации.
- послушают и отпустят жить, как ни в чем не бывало.
Просто гляньте в інтернеті який там локдаун, Сі ще більш крейзанутіший чим ху..ло.
Він через свої доморощені амбіції завалив повністю економіку, зробив маштабний кризис нерухомості, там серйозна опозиція комсомольців і є великий шанс що його скинуть осінню..
Полностью.