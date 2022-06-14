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Артилеристи 28-ї ОМбр знищили ворожу БМП та боєприпаси. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, що захищають Україну на півдні, знищили ворожу БМП та боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці оприлюднили в соцмережі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Красівоє
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14.06.2022 12:09 Відповісти
разбегающихся орков не видно, значит получился москаль в горшочке.
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14.06.2022 12:09 Відповісти
Мої друзі Лицарі
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14.06.2022 12:47 Відповісти
Внутри ниче та че бензовоз был? хреначит зачетно)))
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14.06.2022 12:48 Відповісти
фермера шкода (якщо він не продався), у нього техніка постраждала.
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14.06.2022 12:50 Відповісти
Зіпсували господарство сільському роботязі
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14.06.2022 14:43 Відповісти
Піротехнічні заходи. Звертатися в 28-му Омбр. Заявки цивільного населення також розглянемо.
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14.06.2022 15:08 Відповісти
 
 