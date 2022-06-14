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Артилеристи 28-ї ОМбр знищили ворожу БМП та боєприпаси. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, що захищають Україну на півдні, знищили ворожу БМП та боєприпаси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці оприлюднили в соцмережі.
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