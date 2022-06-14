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Крали все, що бачили: Як російські окупанти "штурмували" магазин на Сумщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові увірвалися до одного з магазинів на Сумщині та крали все, що бачили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але "пам’ять" про них збереглася на відео.

Спочатку рашисти "героїчно" виламали двері магазину, а потім почали "демілітаризувати" його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці", - йдеться в повідомленні

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти мародерять в міському конференц-центрі Приморська на Запоріжжі. ВIДЕО камер спостереження

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
можливо цим "воякам" звозити у зону активних бойових дії унітази, пральні та посудомийні машини і т.д. 100% вони зупиняться у своєму наступі, завантажать все на танки і поїдуть у зворотньому напрямку розвантажуватись. А бонусом їм до всього добра, поставити декілька ящиків з горілкою (але замість етанолу всередині має бути метанол). Вони привезуть все добро на свою базу, або навіть на расею, розвантажать там усе і відсв'яткують здобич горілочкою (з метанолом)! От і вся війна!
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14.06.2022 13:10
+13
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14.06.2022 13:32
+9
Олігофрени
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14.06.2022 13:29
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Просто замилувалась професійністю...
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14.06.2022 13:03 Відповісти
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14.06.2022 13:32 Відповісти
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14.06.2022 14:03 Відповісти
Мотивовані.
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14.06.2022 13:47 Відповісти
Аслабанітєлі...
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14.06.2022 13:07 Відповісти
можливо цим "воякам" звозити у зону активних бойових дії унітази, пральні та посудомийні машини і т.д. 100% вони зупиняться у своєму наступі, завантажать все на танки і поїдуть у зворотньому напрямку розвантажуватись. А бонусом їм до всього добра, поставити декілька ящиків з горілкою (але замість етанолу всередині має бути метанол). Вони привезуть все добро на свою базу, або навіть на расею, розвантажать там усе і відсв'яткують здобич горілочкою (з метанолом)! От і вся війна!
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14.06.2022 13:10 Відповісти
Олігофрени
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14.06.2022 13:29 Відповісти
Тростянець Сумської області ще довго пам'ятатиме цей набіг дикої орди (((
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14.06.2022 13:35 Відповісти
У Харкові теж таке було. Давайте просто казати правду. Інакше ми схожі на них.
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14.06.2022 13:36 Відповісти
Кацапское быдло!
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14.06.2022 14:13 Відповісти
кацапська злидота уйобки
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14.06.2022 14:15 Відповісти
Озвучка с хрюканням топ
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14.06.2022 14:43 Відповісти
Руzzіш культуріш ? Нація алкашів, злодіів, гвалтівників і вбивць. Гейропейські толєрасти надалі вважають що роzzію треба поважати. Скажіть за що ? Зараз впарять 2 св, але то два кіллєра боролосись за виживання, а не за свободу людства від нацизму чи сталінізму більшовизму
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14.06.2022 14:55 Відповісти
«Багно гнилеє між країв Європи…»

Іван Франко

Багно гнилеє між країв Європи,

Покрите цвіллю, зеленню густою!

Розсаднице недумства і застою,

Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,

Повзе облуда, здирство, плач народу,

Цвіте бездушність, наче плісень з муру.

Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»

Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»

Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,

Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,

Багно твоє лиш серце й душу дусить.

Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,

Свобідний дух або тікати мусить,

Або живцем вмира в твоїм гробі.

4 окт[ября] 1889
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14.06.2022 15:16 Відповісти
не воровали, а осовобождали магаз от товаров
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14.06.2022 15:58 Відповісти
 
 