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Крали все, що бачили: Як російські окупанти "штурмували" магазин на Сумщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові увірвалися до одного з магазинів на Сумщині та крали все, що бачили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але "пам’ять" про них збереглася на відео.
Спочатку рашисти "героїчно" виламали двері магазину, а потім почали "демілітаризувати" його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці", - йдеться в повідомленні
Топ коментарі
+13 Ap Kats
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+13 Семен Семен 67083bbc
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+9 Ksenia VB
показати весь коментар14.06.2022 13:29
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Іван Франко
Багно гнилеє між країв Європи,
Покрите цвіллю, зеленню густою!
Розсаднице недумства і застою,
Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,
Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,
Багно твоє лиш серце й душу дусить.
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмира в твоїм гробі.
4 окт[ября] 1889