"Мені соромно за те, кому я служив", - колишній майор поліції РФ виступає проти агресії Росії. ВIДЕО

54-річний уродженець Хмельницького багато років працював у силових структурах Росії, отримав громадянство. Тепер він цього соромиться.

Про це чоловік сам розповів у відео, опублікованому пресцентром Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

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"Мені соромно за те, кому я служив, і страшно уявити, що я міг піти на війну та відправляти ракети по місту мого дитинства", - говорить чоловік.

Він дослужився до начальника Дільничних уповноважених міліції Волгоградської області. Та повернувся до України у 2006 році. Чоловік категорично засуджує путінський режим та розірвав усі стосунки з колишніми колегами. На знак протесту також вирішив спалити свій військовий квиток: "Бути росіянином - соромно! Мій дім - це Україна!".

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"Ще за часів Радянського Союзу багато українців отримували свою освіту в Росії та починали там будувати свою кар’єру. Багато з них повертаються додому, але у РФ залишаються тягар років служби країні-агресору та товариші по службі, які сьогодні йдуть "денацифікувати" побратимів", - пояснюють в ДБР.