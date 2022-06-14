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"Мені соромно за те, кому я служив", - колишній майор поліції РФ виступає проти агресії Росії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

54-річний уродженець Хмельницького багато років працював у силових структурах Росії, отримав громадянство. Тепер він цього соромиться.

Про це чоловік сам розповів у відео, опублікованому пресцентром Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені соромно за те, кому я служив, і страшно уявити, що я міг піти на війну та відправляти ракети по місту мого дитинства", - говорить чоловік.

Він дослужився до начальника Дільничних уповноважених міліції Волгоградської області. Та повернувся до України у 2006 році. Чоловік категорично засуджує путінський режим та розірвав усі стосунки з колишніми колегами. На знак протесту також вирішив спалити свій військовий квиток: "Бути росіянином - соромно! Мій дім - це Україна!".

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"Ще за часів Радянського Союзу багато українців отримували свою освіту в Росії та починали там будувати свою кар’єру. Багато з них повертаються додому, але у РФ залишаються тягар років служби країні-агресору та товариші по службі, які сьогодні йдуть "денацифікувати" побратимів", - пояснюють в ДБР.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Загадка :
Едут в одном помещении бурятский рядовой, чеченский командир и московский генерал.
Вопрос :кто за рулём?
Ответ:водитель РЕФРЕЖИРАТОРА
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14.06.2022 13:45
+5
Ну от він повернувся в 2006 році. Кожні три місяці їздив в ********* за пенсією. І за всі ці роки (16!!!) не спромігся заговорити мовою. Соромно йому? Не вірю!
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14.06.2022 14:23
+5
А за что больно? Так чисто ради интереса узнать. В свинособакии много украинцев работало до 2014-ого . Кстати он в Украине находится, покажи мастер класс или ты надеешся кто-то другой дебильный ему что-то сделает?
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14.06.2022 14:24
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Соромно? Тобі ще буде дуже боляче.
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14.06.2022 13:45 Відповісти
А за что больно? Так чисто ради интереса узнать. В свинособакии много украинцев работало до 2014-ого . Кстати он в Украине находится, покажи мастер класс или ты надеешся кто-то другой дебильный ему что-то сделает?
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14.06.2022 14:24 Відповісти
А ты из таких же?
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14.06.2022 14:40 Відповісти
У меня нет ненависти к мужику который ну аболютно никакого отношения не имеет к нынешней ситуации. Я говорю что твои угрозы пусты, никто нормальный ему ничего не сделает, ибо незашо.
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14.06.2022 14:46 Відповісти
Пусты были угрозы жены мужу, что если еще раз нажрется - получит сковородкой по балде. Теперь жена - сидит, муж - лежит.
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14.06.2022 15:07 Відповісти
Загадка :
Едут в одном помещении бурятский рядовой, чеченский командир и московский генерал.
Вопрос :кто за рулём?
Ответ:водитель РЕФРЕЖИРАТОРА
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14.06.2022 13:45 Відповісти
Хорошая загадка, но едут не в помещении, а в транспортном средстве.
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14.06.2022 14:51 Відповісти
щаз росплачусь......
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14.06.2022 13:56 Відповісти
таких как он десятки тысяч но многие продожают бить поклоны *****
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14.06.2022 14:02 Відповісти
зараз йому 54, у 2006, у свої 38 років повернувся в україну...шось там не склалось...
а за чечню нема чого сказать? чи волгодонськ волгоградської області
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14.06.2022 16:24 Відповісти
таких много
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14.06.2022 14:02 Відповісти
А ті "товаріші по службі", що зараз посилають ракети по містах і селах свого дитинства, мабуть сильно плачуть. Як той гвалтівник з анекдоту: "гвалтую і плачу". До речі, строк "служби" у "народній міліції" рФ додається до вислуги років при розрахунку пенсії в Україні? А строк служби в армії РФ?
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14.06.2022 14:10 Відповісти
Черговий "хорошій рускій". За російським кораблем - це туди!!!
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14.06.2022 14:15 Відповісти
Ну от він повернувся в 2006 році. Кожні три місяці їздив в ********* за пенсією. І за всі ці роки (16!!!) не спромігся заговорити мовою. Соромно йому? Не вірю!
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14.06.2022 14:23 Відповісти
Я,теж приїхав комфортно доживати після подвигів у кацапердії
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14.06.2022 15:01 Відповісти
Ну і як? Комфортно?
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14.06.2022 18:41 Відповісти
З одного боку 2006 р.,але ж 'прозріння',лише зараз, 2013-2014рр. ,ніякого прозріння небуло. Тому нічого крім коньюктурщини й пристосовування невбачаю. Бандеролью в лаптестан,нічого в нас паразитувати!!!
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14.06.2022 15:00 Відповісти
 
 