У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара). ФОТОрепортаж

Євген Тищенко був на фронті з першого дня війни у 2014 році. 9 червня він, захищаючи Україну, загинув під час виконання бойового завдання.

З Євгеном попрощалися в Храмі Різдва Христового у столиці, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. Провести його в останню путь прийшли рідні, близькі та побратими.

Євген був активним учасником Революції Гідності, вступив до Козацької Сотні самооборони та організував разом з іншими бізнесменами групу "Українці разом". З початком російської агресії він пішов на фронт добровольцем, згодом став до лав ЗСУ.

За словами друзів, Євген любив Київ та мріяв відреставрувати Андріївський узвіз, щоб той став найкрасивішою вулицею столиці.

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Спочиватиме Євген на цвинтарі в селі Борова Фастівського району на Київщині.

Автор фото Олег Богачук





















