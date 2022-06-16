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У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара). ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Євген Тищенко був на фронті з першого дня війни у 2014 році. 9 червня він, захищаючи Україну, загинув під час виконання бойового завдання.

З Євгеном попрощалися в Храмі Різдва Христового у столиці, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. Провести його в останню путь прийшли рідні, близькі та побратими.

Євген був активним учасником Революції Гідності, вступив до Козацької Сотні самооборони та організував разом з іншими бізнесменами групу "Українці разом". З початком російської агресії він пішов на фронт добровольцем, згодом став до лав ЗСУ.

За словами друзів, Євген любив Київ та мріяв відреставрувати Андріївський узвіз, щоб той став найкрасивішою вулицею столиці.

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Спочиватиме Євген на цвинтарі в селі Борова Фастівського району на Київщині.

Автор фото Олег Богачук

У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара) 01

У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара) 02
У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара) 03
У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара) 04
У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара) 05

У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара) 06

У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара) 07
У Києві попрощалися із захисником України Євгеном Тищенком (позивний Хмара) 08

Автор: Ольга Лузан
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Вічна слава Герою.
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14.06.2022 13:51 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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14.06.2022 13:53 Відповісти
Украіна сумує 😪😪😪
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14.06.2022 14:09 Відповісти
Краще б це був не Євген, а Микола.
Земля пухом і вічна слава.
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14.06.2022 14:42 Відповісти
Вечная Память
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14.06.2022 15:06 Відповісти
Низький уклін Герою
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14.06.2022 15:10 Відповісти
 
 