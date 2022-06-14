В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прощання з Володимиром Примаченком відбулося у Михайлівському соборі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Володимир народився та виріс у Кривому Розі. Пройшов війну в Афганістані. Брав активну участь у Революції Гідності, а у 2014 році вирушив на схід України для участі в АТО.

Під Луганським аеропортом під час вивезення поранених його було поранено. Тривалий час проходив реабілітацію.

У 2015 році Володимир Примаченко почав працювати в сфері захисту ветеранів. З липня 2019 очолював київський відділ Міністерства ветеранів.

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З початком повномасштабного вторгнення РФ Володимир став на захист рідної землі. Воював у складі 2-гої штурмової (афганської) роти 24 ОШБ ЗСУ "Айдар".

Він загинув 5 червня під Бахмутом.

У Володимира Примаченка залишилася дружина Олена і двоє синів Андрій та Ярослав.

Допомогти його родині можна, переказавши гроші синові Володимира Андрію Примаченку на картку 5375 4141 2301 9555

Автор фото та відео Олег Богачук















































