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"Одного пристрелити показово, інші, може, позатикаються", - жінка радить офіцеру РФ, як себе поводити з підлеглими. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В перехопленій розмові окупант і його дружина обговорюють методи наведення ладу у військовому підрозділі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

Жінка розповідає про новини від спільного знайомого: "Пишуть, що витиснули нас, три населених пункти зайняли".

Офіцер-рашист відповідає, що ці питання йому вже байдужі: "Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали… Жалів… Тепер буду просто саджати. Просто доведу обставновку, хоча б. Хоч хтось знатиме, тому що все зависає і ніхто далі полку нічого не передає". Пояснює, що склалась критична ситуація щодо морального стану підрозділу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дох#я кто отказался. В бой пошли всего 30 человек": російські окупанти бояться прямих зіткнень із ЗСУ. АУДIО

На це дружина дає "практичну" пораду: "Одного пристрелити показово, інші може позатикаються… Добра в тебе дружина. Як кажуть: бий своїх щоб чужі боялись".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+40
І в нас така є. Безугла зветься.
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14.06.2022 16:10
+28
У кацапів немає жінок, в них свиноматки які справно помьйоти роблять...
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14.06.2022 16:12
+26
Шухрича б пристрелили ..інші б поводились зовсім по іншому
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14.06.2022 16:10
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Шухрича б пристрелили ..інші б поводились зовсім по іншому
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14.06.2022 16:10 Відповісти
Єрмака або падаляка краще би було !
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14.06.2022 16:32 Відповісти
это перехвату УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ !! НЕ НАДО ПОСТИТЬ СТАРЫЕ НОВОСТИ !!!
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14.06.2022 17:02 Відповісти
а через сколько дней єто стало неактуальным?
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14.06.2022 18:16 Відповісти
Так не читай, не слушай, если не нравится. В чём проблема то?
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14.06.2022 18:43 Відповісти
І в нас така є. Безугла зветься.
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14.06.2022 16:10 Відповісти
Точніше, Безмозгла.
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14.06.2022 18:17 Відповісти
бавитесь в демократію? а люди гинуть..
бавляться в демократію шольци макрони та драгі
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14.06.2022 16:12 Відповісти
яким хєром це взагалі стосується поста? баньте ботяру
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14.06.2022 16:17 Відповісти
ВОТ ЕЕ бы ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЬНОСТИ И ПРИСТРЕЛИТЬ... сученная тварь считает что лежит под прибором то может керуваты обожаю бабенок которые считают.... раз муж военный она лучше знает как командовать военными.... если полицейского -то как работать в полиции- если моряка то как управлять кораблем, пилота- самолетом, а президента- то и страной... *** только у нас пост-совке и ********** такое ***дство возможно... за границей супруги работают.... но кто как и чем конкретно занимаются никто даже за всю жизнь и понятия не имеет..не глворя про военных и так далее... семья- это семья.... а служба- работа.... это работа...
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14.06.2022 16:35 Відповісти
схоже це в цензора трабли - коменти від інших постів відображаються
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14.06.2022 18:22 Відповісти
А ты предлагаешь стать диктатурой и автонитарной помойкой, как рашка?
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14.06.2022 17:38 Відповісти
У кацапів немає жінок, в них свиноматки які справно помьйоти роблять...
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14.06.2022 16:12 Відповісти
Какие же они все таки ущербные, что орки что их самки!
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14.06.2022 16:13 Відповісти
Баба дура. Если ее муженек "хлопнет" какого-то из недовольных., в первой же атаке получит свою порцию свинца
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14.06.2022 16:13 Відповісти
Баба умная. Хочет 5 лямов от государства получить
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14.06.2022 16:16 Відповісти
пусть стреляют и побольше.
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14.06.2022 16:31 Відповісти
Не так! Давно вже в атаку командири не ходять Уже в Афгані робили по-іншому - гранату в "сральник" вкидали! Там же вискочить нема куди і штани спущені! Просто і дієво А будуть доповідать про втрати так напишуть про "миномётный обстрел"
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14.06.2022 16:39 Відповісти
Правильно, одного пристрелит, трое ночью задушат муженька, денег выплатят медальку дадут, проезд для жонушки безплатный, пакетик с мукой и бутылка масла по праздникам, дельный совет
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14.06.2022 16:14 Відповісти
і про мистецтво !!! (гарно вдивіться !!! уважно)
///
Картини української художниці Катерини Продайводи показали на виставці в Італії

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14.06.2022 16:15 Відповісти
Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,

Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,

Що їх забудуть завтра навіть вдома,

Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…
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14.06.2022 16:32 Відповісти
Оооочень красивая картина !
Череп кацапа гармонично вписался в природу 👍🤣🇺🇦
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14.06.2022 16:55 Відповісти
Наступного року (якщо доживу, і якщо ніхто не наткнеться і не прибере, чи звірі не розтягнуть) я зроблю фото зі справжнім кістяком москаля, через який трава проростатиме Уже писав тут - був недавно на лугу Там недалеко від болота є поляна між вербняками А на ній кожного року в кінці травня цвітуть орхідеї (наші, поліські) А в червні зріє дика полуниця Так зараз там валяється "асвабадітєль" Жаль - я тоді забув дома фотоапарат Правда, тоді і вітру не було, тому так смерділо, що ближче 30 метрів я не підходив
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14.06.2022 17:56 Відповісти
Кацапи нашадки стукачів вертухаїв нквдешників...Це просто біо-сміття,бидло-маса...
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14.06.2022 16:15 Відповісти
А если муженька шлепнут не подумала?
"А его то за что?" Дура
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14.06.2022 16:16 Відповісти
Тварина ......
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14.06.2022 16:18 Відповісти
От дурепа, одного пристрелити - то ж він один заткнеться. Треба щоб він їх усіх, а потім себе. Тоді 100%
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14.06.2022 16:21 Відповісти
"Одного пристрелить показательно, другие может позатыкаются ".

Вот тупорылая самка...
Если он одного пристрелит,то есть все шансы, что его остальные на штык-ножи подымут.
А может она со спецом такой совет даёт, семь лямов деревянных получит не терпится. ))
Мокшастанские самки, они такие.
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14.06.2022 16:22 Відповісти
їм один хер, шо людину, шо муху шльопнуть
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14.06.2022 16:24 Відповісти
Надеюсь прислушается к совету. Но лучше не одного а пару тройку пусть грохнет а потом чтобы другие его грохнули. Неплохой вариант для нас, да и для ихних жен.
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14.06.2022 16:28 Відповісти
дайош палавіну!!!
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14.06.2022 17:29 Відповісти
Типова оркосамиця.
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14.06.2022 16:32 Відповісти
А её саму пристрелить? Показательно.
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14.06.2022 16:47 Відповісти
Ідуть два п"яні кацапи Один другому каже:
-Иван! А пайдём хахов пиз**ть!
- А зачем?
- А просто так!
- А если ани нас?
- А нас-то - за что?
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14.06.2022 17:09 Відповісти
Неправильна порада. Розстріляти всіх. Залишити одного. Потім застрелити і його.
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14.06.2022 17:25 Відповісти
було б нехерово если б он жену послушал, а потом и его застрелили
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14.06.2022 18:17 Відповісти
 
 