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З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У столичному Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з військовим, журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим. Він загинув 10 червня на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

На прощання прийшли дружина, побратими, друзі Олексія. Також були присутні волонтери й журналісти. Під час церемонії прощання транслювався фільм про життя Олексія, на відео він з сім‘єю, друзями та на фронті.

Олексій Чубашев був автором програми "Рекрут UA", колишнім керівником "Армія FM" та Військового телебачення України. 24 лютого 2022 року повернувся служити в ЗСУ. 10 червня загинув на війні.

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Олексію було 30 років. У нього залишилась дружина, маленька донька і син, що народився в березні цього року.

Автор фото - Єлизавета Серватинська / Суспільне

З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 01
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 02
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 03
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 04
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 05
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 06
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 07
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 08
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 09
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 10
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 11

Автор: Ольга Лузан
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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14.06.2022 16:16 Відповісти
Вечная Память.
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14.06.2022 16:28 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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14.06.2022 16:28 Відповісти
Низький уклін Герою
Біси намагаються знищити найкращих. Цвіт Української нації гине. Молоді чоловіки,гідні люди,красені. Дякуємо вам за те що захищаєте Україну.Все одне Рашка та її біси згинуть .Так і буде. А Герої будуть завжди з нами ,полеглі та живі бо вони врятують Україну.Багато тяжких днів попереду.Але буде перемога обов`язково ,згине Рашка та її біси(бо це вони і є,зараз так все чітко видно що таке зло та що біси дійсно існують ). Світло переможе.Бо правда та світло завжди перемагають .
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14.06.2022 16:31 Відповісти
Який вiн гарний,мрiя кожноi дiвчини,Вiчна Пам"ять!Гине генофонд Украiни,найкращi.Що нам залишае раша,гру на пiанiно.Сльозами заливаемося.
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14.06.2022 17:18 Відповісти
 
 