З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У столичному Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з військовим, журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим. Він загинув 10 червня на Донбасі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
На прощання прийшли дружина, побратими, друзі Олексія. Також були присутні волонтери й журналісти. Під час церемонії прощання транслювався фільм про життя Олексія, на відео він з сім‘єю, друзями та на фронті.
Олексій Чубашев був автором програми "Рекрут UA", колишнім керівником "Армія FM" та Військового телебачення України. 24 лютого 2022 року повернувся служити в ЗСУ. 10 червня загинув на війні.
Олексію було 30 років. У нього залишилась дружина, маленька донька і син, що народився в березні цього року.
Автор фото - Єлизавета Серватинська / Суспільне
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Біси намагаються знищити найкращих. Цвіт Української нації гине. Молоді чоловіки,гідні люди,красені. Дякуємо вам за те що захищаєте Україну.Все одне Рашка та її біси згинуть .Так і буде. А Герої будуть завжди з нами ,полеглі та живі бо вони врятують Україну.Багато тяжких днів попереду.Але буде перемога обов`язково ,згине Рашка та її біси(бо це вони і є,зараз так все чітко видно що таке зло та що біси дійсно існують ). Світло переможе.Бо правда та світло завжди перемагають .