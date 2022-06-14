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Росіянка в лавах української армії: історія парамедика ЗСУ Анастасії Леонової. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В лавах ЗСУ воюють легіонери з багатьох країн світу. Про це говорять не дуже охоче, проте на боці України також воюють і росіяни.

На відео, яке опублікував проєкт "Український свідок", Анастасія Леонова - росіянка, що воює за Україну, передає Цензор.НЕТ.

Жінка розповідає - спостерігала за тим, як люди в її країні поступово втрачали здоровий глузд. В Росії їй розповідали про те, що "в Києві не можна говорити російською" і що там "живуть фашисти". Коли Анастасія відповідала, що була в столиці України і ніяких фашистів там немає, то жінці відповідали, що їй "мабуть, показують якийсь інший Київ". Поступово Анастасія починалала розуміти, що збожеволіла не вона, а її оточення.

В якийсь момент не витримала: в 2015 році переїхала в Київ. Зі столицею України вона добре знайома: тут мешкала її бабуся, тому будучи дитиною, жінка проводила в Києві всі канікули.

Анастасія пройшла підготовку на базі "Правого сектору". Наразі вона є інструктором тактичної медицини і парамедиком ЗСУ. 25 лютого їй пропонували виїхати за кордон, але вона відмовилась. Захищає Україну з 6 березня: спочатку в добровольчому батальйоні, тепер - в медчастині ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Росіяни мають вас боятися. Для мене честь допомагати вам", - британський доброволець Конор Брейсвейт на Харківщині. ВIДЕО

Анастасія Леонова є фігурантом справи Лісника. Хоча справу не розкрито досі, жінка доволі швидко вийшла з СІЗО через відсутність доказової бази. Також вона бореться з міграційною службою, в якій їй не хочуть давати українське громадянство - через те, що вона росіянка. З іншого боку, через відкриту кримінальну справу вона не підлягає екстрадиції.

"В окопах і з пораненими простіше. Вчити цілий батальйон легше, ніж воювати з міграційною службою", - каже жінка.

"Я знаходжусь серед найкращих людей світу", - додає вона. "Знаю кожного бійця - в кого нежить, в кого бронхіт. Я дуже багато працюю, тому в мене немає часу на образи".

Також Анастасія просить звернути увагу на жінок, які воюють за Україну: форма, яку вони отримують, розрахована на чоловіків. В ектремальних військових умовах це дуже незручно: форму доводиться ушивати і пристосовуватись до неї.

"Коли будемо звільняти Крим, мені обіцяли купальник в піксель", - жартує жінка.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Таким громадянство давати можна, а не різним Невзоровим
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14.06.2022 16:43
+16
нужно
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14.06.2022 16:45
+8
респект. щас ветераны закарпатского фронта налетят
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14.06.2022 16:42
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респект. щас ветераны закарпатского фронта налетят
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14.06.2022 16:42 Відповісти
Налетят, почему - нет. Почему, бл@ть - нет?
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14.06.2022 16:48 Відповісти
Ты как отмудохаешь того ни в чем неповинного мужика в новости чуть ранее, едь на фронт и эту девченку тоже избей Хотя боюсь твой жизненный путь или здоровье закончатся на том бывшем менте)
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14.06.2022 17:09 Відповісти
Таким громадянство давати можна, а не різним Невзоровим
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14.06.2022 16:43 Відповісти
нужно
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14.06.2022 16:45 Відповісти
жесткая мадам
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14.06.2022 17:00 Відповісти
Так дают , с 2014 много россиян из-за политики пуйла перебрались в Украину. Кто хотел получили гражданство. И многие сейчас воюют за нашу страну. А насчет Невзорова это пиар-политический ход скорей, он уважаемый и умный человек и его много кто из москалей будет слушать. Но не мне судить, я в политике неварюсь.
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14.06.2022 17:18 Відповісти
Ти дебіл?
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14.06.2022 16:59 Відповісти
Цензор, мені здається, що тут забагато рашенботів. Профільтруйте
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14.06.2022 17:01 Відповісти
почему то запомнилось из моей одесской молодости граффити на Молдованке "Кущ поц". Это про тебя было?
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14.06.2022 17:06 Відповісти
Блин, Юлька вспонила...
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14.06.2022 18:25 Відповісти
этой героине наверно забыли сообщить, сколько "рассовочистых" украинцев сейчас воюют или поддерживают войну со стороны кацапстана
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14.06.2022 17:01 Відповісти
Ах вот оно что. Ты нацист?
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14.06.2022 17:02 Відповісти
Нацисти це ті, які кричать хороший росіянин - мертвий росіянин і ВСІХ росіян треба знищити. Адекватні ж українці кажуть: знищити треба лише тих, хто зі зброєю прийшов на нашу землю вбивати українців і тих, хто цих озброєних уродів підтримує.
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14.06.2022 17:06 Відповісти
Вибач, я - нацист.
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14.06.2022 17:16 Відповісти
Співчуваю
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14.06.2022 17:21 Відповісти
Дякую
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14.06.2022 19:42 Відповісти
Так у кацапської мерзоти яка вбиває українців підтримка суспільства 99%, прокинься, досить вже шукати "хароших рускіх". А взагалі пздти вдома на дивані і коли всі твої родичі живі кожен може, а, що робити тим у кого близькі загинули, діти, батьки, брати від рук кацапських потвор? Брата поховав, на 0 загинув, і як я повинен ставитись до кацапської мерзоти? для мене вони всі біосміття і вороги на все життя, а тим хто шукає "хароших рускіх" раджу сходити в ЗСУ на 0, там ви одразу протверезієте.
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14.06.2022 18:13 Відповісти
Так эта дама воюет плечом к плечу с нашими ЗСУ. Недавно была новость о двух погибших братьях россиянах , которые воевали бок о бок с нашими ребятами и с некоторыми разделили печальную участь борясь за нашу с тобой свободу...И эти случаи не единичны. Не кричи громко о том, о чем представления не имеешь. Это свинособаки всех под одну гребенку гребут, потому что они дегенераты, а для украинца если москаль Человек с большой буквы, забывается то что он москаль.
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14.06.2022 19:18 Відповісти
Может ну его нах, Просто поеду и женюсь
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14.06.2022 22:21 Відповісти
Єто предположєніє
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14.06.2022 22:23 Відповісти
Єто далеко, а Україна - здесь. Икс вам
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14.06.2022 22:55 Відповісти
З'явилася інформація, що у Херсоні біля будівлі обладміністрації підірвано службовий автомобіль голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо. Сальдо та його охоронці в момент вибуху перебували в автомобілі та зараз їх везуть у реанімацію.
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14.06.2022 16:59 Відповісти
это вброс от рашистов, сосальдо уже записал опровержение
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14.06.2022 17:12 Відповісти
На жаль це - фейк.
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14.06.2022 17:13 Відповісти
На жаль таких росіян дуже мало.
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14.06.2022 17:12 Відповісти
настоящих людей мало везде
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14.06.2022 17:30 Відповісти
Це лишній раз доказує, що "русскій", це не національність - це діагноз хвороби, якою навіть не всі росіяни хворіють...
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14.06.2022 17:42 Відповісти
Так вона і не "руzzька", якщо призвище - дівоче. Леон - це щось з французьскої, ніж з фіно-угорської. Ще невідомо хто бабця була за національністю.
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14.06.2022 18:12 Відповісти
Невзоров несколько лет назад часто в интервью говорил,, я уважаю Владимира Владимировича,, Его витиеватые , длинные , нудные самокрасования у многих вызывают сильную тошноту. Чем то напоминает Пальчевского - который знает все в мире и о мире ( хочет всех убедить в этом) Польсевского можно понять - чисто за бабки и попу отдаст ( созвучно с ,, ********,, почему то ) , то Невзоров три, четыре раза переобувался на ходу - он максимально мутный , наверное он сам себе не верит. Касательно девушки - бывают крайне редкие , удивительные исключения , честь ей и хвала - нужно ее принять , она наша - рода человеческого, а не свинособака Нужно уважать и принять всех парней воюющих за нас - чеченов , грузинов, британцев, американцев - всех из 55 стран - это реально люди, реально друзья.
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14.06.2022 17:48 Відповісти
то что делает ОНА не каждый гражданин Украины сможет сделать. Зато то что делает замаскированная власть я имею в виду на счёт "невзорова", заставляет задуматься и сделать выводы. ДУМАЙ-ТЕ!
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14.06.2022 18:07 Відповісти
Согласен, Невзоров проболтался, что предложение поступило от приближённых к Zебилу. Кажется, его хотят вслепую использовать, так как он хорошо про "Азов" отзывался и контакты с ними поддерживал, в отличии от янелоха. А, возможно, чтобы проще было убрать или похитить, как других, кто сбежал в Украину, а не в Европе получил убежище. Невзоров - не Дудь и кстати про Дудя, как про агента кремля рассказывал. И его позиция по-Украине всегда была чёткой - Крым-Украина. Очень может быть, что за ним будут следить, чтобы всех антипутинистов, как он, на мушку взять. Но это только догадки.
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14.06.2022 18:33 Відповісти
Вона на фсб працює,яке нафіг громадянство ?
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14.06.2022 18:15 Відповісти
Цікава думка, але тоді б їй швидче за все, вже давно громадянство дали і посприяли би в кар'єрі, як дЄрмаку
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14.06.2022 18:35 Відповісти
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14.06.2022 18:50 Відповісти
 
 