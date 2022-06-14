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ЗСУ збили за годину три російські крилаті ракети, запущені з Чорного моря, - Повітряні сили. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні Сили Збройних Сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомлені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В України є засоби протиповітряної оборони, але не протиракетної. Тому не вдається збивати всі ракети окупантів, - Повітряні сили ЗСУ
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Топ коментарі
+29
Супер! Молодці, зберегли життя людям.
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14.06.2022 17:22
+20
Дякуємо вам, рідненькі.
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14.06.2022 17:26
+19
Сьогодні наші ЗСУ просто молодці! Втім, як і завжди!
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14.06.2022 17:26
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Супер! Молодці, зберегли життя людям.
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14.06.2022 17:22 Відповісти
Дякуємо вам, рідненькі.
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14.06.2022 17:26 Відповісти
Сьогодні наші ЗСУ просто молодці! Втім, як і завжди!
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14.06.2022 17:26 Відповісти
это супер! особенно после того, что я про них читала и как их трудно сбить...
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14.06.2022 17:28 Відповісти
ППО явно модернізується на очах, судячи з динаміки збиття. Це добре. Коли відсоток збитого лайна дійде до 100 - можна буде у відповідь гасити пускові.
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14.06.2022 17:29 Відповісти
Житомирянин

Як тільки повернули клістрони для ППО, то кількість збитих ракет збільшилася. Як сьогодні.
Співпадіння?
Питання, чи понесе покарання той, хто їх заарештував...
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14.06.2022 17:39 Відповісти
Звідки відомості, що їх повернули?
Як С-300 працювали без клістронів з 24 лютого?
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14.06.2022 19:48 Відповісти
Зелене ДБР вилучало не всі клістрони.
Про те, що вилучені клістрони повернули аж на четвертий місяць великої війни, заявила Генпрокуратура.

"Вилучені правоохоронцями клістрони для зенітно-ракетних комплексів передали оборонному підприємству, - Офіс Генпрокурора."

Джерело: https://censor.net/ua/n3347223
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14.06.2022 20:14 Відповісти
А дві збиті сьогодні в районі Одеси над Чорним морем сюди входять ?
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14.06.2022 17:48 Відповісти
Скільки можна було б їх вже позбивати, аби зЕлене кодло не познімало клістрони з засобів ППО
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14.06.2022 18:13 Відповісти
Війна зараз. Тому варто стулити пельку.
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14.06.2022 18:25 Відповісти
Нехай арестович стулить.
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14.06.2022 18:35 Відповісти
расскажите про работу)) обывателю кажется, дело - фигня.
Смотришь в радар, пеленгуешь, стреляешь, уничтожаешь- и всех делов

На самом деле это не так. Но все не понимают, и думают, ну как можно не сбивать столько ракет....
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14.06.2022 22:11 Відповісти
Думаю, Запад все-таки что-то подогнал
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14.06.2022 19:31 Відповісти
 
 