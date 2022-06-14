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ЗСУ збили за годину три російські крилаті ракети, запущені з Чорного моря, - Повітряні сили. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні Сили Збройних Сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомлені.
Топ коментарі
+29 Solsky Wasyl
показати весь коментар14.06.2022 17:22
+20 Чайка Київ
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+19 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар14.06.2022 17:26
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Будь ласка, зачекайте...
Як тільки повернули клістрони для ППО, то кількість збитих ракет збільшилася. Як сьогодні.
Співпадіння?
Питання, чи понесе покарання той, хто їх заарештував...
Як С-300 працювали без клістронів з 24 лютого?
Про те, що вилучені клістрони повернули аж на четвертий місяць великої війни, заявила Генпрокуратура.
"Вилучені правоохоронцями клістрони для зенітно-ракетних комплексів передали оборонному підприємству, - Офіс Генпрокурора."
Джерело: https://censor.net/ua/n3347223
Смотришь в радар, пеленгуешь, стреляешь, уничтожаешь- и всех делов
На самом деле это не так. Но все не понимают, и думают, ну как можно не сбивать столько ракет....