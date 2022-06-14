ЗСУ збили за годину три російські крилаті ракети, запущені з Чорного моря, - Повітряні сили. ВIДЕО

Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні Сили Збройних Сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомлені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В України є засоби протиповітряної оборони, але не протиракетної. Тому не вдається збивати всі ракети окупантів, - Повітряні сили ЗСУ