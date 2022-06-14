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СБУ (10016) мобілізація (1446) полонені (1938)

Росія придумала нову схему постачання гарматного м’яса на передову - наймають чоловіків на "гуманітарну" роботу, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські рекрутингові компанії зараз шукають "добровольців" для армії. Пропонують непогані зарплати на "відновленні" окупованих територій на сході України – розбирати завали чи вантажити гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазгачається: "Про це слідчим СБУ розповів полонений загарбник, який приїхав за контрактом нібито у якості "різноробочого".

Але, за його словами, вибір у таких контрактників невеликий: послужити "гарматним м’ясом" у складі незаконних збройних формувань "ЛНР/ДНР" або бути розстріляними за відмову.

Зокрема, цей уродженець удмуртії підписав контракт із зс рф на 2 місяці.

На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими 32 "колегами" його відправили в Золоте у підпорядкування так званої "ЛНР".

І в них усе склалося не надто добре: "С этих 32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение".

Наразі з ним працюють слідчі та контррозвідники СБУ".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как у#бало, просто ад какой-то, нах#й": Окупанти вражені контратаками українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку. АУДIО

Автор: Роман Свиридович
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врет
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14.06.2022 19:02 Відповісти
И маладааая не узнет какой у ваньки был канееец....
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14.06.2022 19:37 Відповісти
Та ні - бреше!!!
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14.06.2022 19:09 Відповісти
Pisдит
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14.06.2022 19:13 Відповісти
Нова "відмазка"

Как в плен попал не помню...Помню - хотел родственников в Украине навестить ... С попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали... Ночью - когда похолодало, одели меня в свою одежду... Ещё помню - кто-то попросил автомат подержать...
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14.06.2022 19:17 Відповісти
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14.06.2022 19:27 Відповісти
пленный же. и не такое напоет. гражданские не употребляют термин сотые и двухсотые.
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14.06.2022 20:16 Відповісти
 
 