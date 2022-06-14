Шварценеггер закликав Європу відмовитися від купівлі енергоносіїв у Росії: "На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну". ВIДЕО

Колишній губернатор Каліфорнії, відомий голівудський актор Арнольд Шварценеггер розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати нафту і газ у Росії, фінансуючи тим самим війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Під час свого виступу на кліматичній конференції Austrian World Summit у Відні, Шварценеггер процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить Росії десятки мільярдів доларів за енергоносії.

"Давайте будемо чесними самі з собою. 1300 ракет, які Росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо", – сказав Шварценеггер.

"На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну", – наголосив актор.

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На його думку, російська агресія проти України стала ще однією причиною, чому світ і Європа зокрема мають відмовитися від використання викопного палива.

"Ми повинні припинити брехати собі. Зараз ми маємо всі необхідні технології, щоб залишити викопне паливо в минулому", – заявив Шварценеггер.

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