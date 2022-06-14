Артилеристи 79-ї ОДШБр знищили шляхопрокладач російських окупантів БАТ-2. ВIДЕО

Артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили шляхопрокладач російських окупантів БАТ-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштаба ЗСУ.

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