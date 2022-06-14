15 267 13
Артилеристи 79-ї ОДШБр знищили шляхопрокладач російських окупантів БАТ-2. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили шляхопрокладач російських окупантів БАТ-2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштаба ЗСУ.
Топ коментарі
+24 Яр Холодний
показати весь коментар14.06.2022 19:37
+12 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар14.06.2022 19:39
+10 Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар14.06.2022 19:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Википедия
=================
які можуть бути дороги без відкатів для бєні?