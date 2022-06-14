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Зеленський (17415) звернення (346) ППО (1823)

Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося "підрізати крила" російським ракетам, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 червня виступив із традиційним щоденним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба в такій зброї.

Затягування з її наданням не може мати виправдань. Постійно наголошуватиму на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення.

І цього тижня буде багато різних переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині. Підрозділ ППО знищив 2 ракети "Онікс", - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Язык себе подрежь, долбень
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14.06.2022 22:42
+35
Да, а если бы ты, Боневтик, не дал команду "фас" в истории с клистронами, было бы гораздо лучше. И смертей среди мирного населения было бы меньше.
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14.06.2022 22:47
+27
клінстрони встановили на С-300
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14.06.2022 22:46
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14.06.2022 22:42 Відповісти
А ви спробуйте ці *відосіки* не дивитись. От мене с самого початку дратував Аоестович. не стала переглядать. та й попустило. Може поменьше негатива буде й в коментах
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14.06.2022 23:14 Відповісти
буба лично летать начал...
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14.06.2022 22:43 Відповісти
Это совсем другое дело!. А раньше так нельзя было?
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14.06.2022 22:45 Відповісти
Це коли на шашлики кликав?
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14.06.2022 22:49 Відповісти
в смысле обзывать другую сторону сразу ********* кремлекацапами?
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14.06.2022 22:50 Відповісти
Я я я я я
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14.06.2022 22:46 Відповісти
Головка от х..... переключателя !!!))
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14.06.2022 22:59 Відповісти
клінстрони встановили на С-300
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14.06.2022 22:46 Відповісти
Клістрони для ППО вернули через 3 місяці з початку широкомасштабної інтервенції.
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14.06.2022 22:47 Відповісти
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14.06.2022 22:47 Відповісти
Да, а если бы ты, Боневтик, не дал команду "фас" в истории с клистронами, было бы гораздо лучше. И смертей среди мирного населения было бы меньше.
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14.06.2022 22:47 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо! Віка та здоров'я тобі та твоїй родині!!--------------_ Ті клістрони їм в дупи і к небеням!!))
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14.06.2022 22:54 Відповісти
Цілком підтримую, брате. Салам алейкум.
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14.06.2022 23:59 Відповісти
КращебВтік краще б ти втік...
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14.06.2022 22:48 Відповісти
Краще б мовчав би ти і просто не завжав ЗСУ робити свою справу (в т.ч. "відповідати" на їхню територію бо вони терористи!!!!)
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14.06.2022 22:48 Відповісти
Бородате уйобіще в замизганій футболці. Тьху.
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14.06.2022 22:49 Відповісти
Чегевара квартального розлива!!))
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14.06.2022 22:51 Відповісти
А як закінчив че Гевара ?
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14.06.2022 22:58 Відповісти
Не цікавився!!)
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14.06.2022 23:06 Відповісти
Дуже погано закінчив..
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14.06.2022 23:48 Відповісти
Inna Turenko@i_turenko

4 ч

Мрія Zелєнскава зробити отут кумпартію, політбюро з косабами в радниках, а потім вони почнуть отут привселюдно лобизатися, вішати один на одного зірки , ну трошки політв'язнів буде, відсотків 25, ну трохи злидні будуть, трохи безробіття і що?
Зате все, як любить zесовок
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14.06.2022 23:15 Відповісти
Ковбасна ідеологія притамана москалям,потворам кремлівської селекції,зайвохромосомним мутованим істотам без роду та племені!!!))
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14.06.2022 23:30 Відповісти
Цинічна,нахабна потвора,де вироби укроборонпрома,де заиовлення КБ Луч???)
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14.06.2022 22:49 Відповісти
Надійно заховані під асфальт.
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14.06.2022 22:58 Відповісти
найпаскудніше,що любі волання просто ігноруються...це остання каденція всіх слуг.
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14.06.2022 23:05 Відповісти
Кто позволил спи*ть клистроны перед войной?
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14.06.2022 22:55 Відповісти
Не "кто позволил", а кто приказал?
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14.06.2022 22:59 Відповісти
Приказал начальник. А кто у Боневтика начальник? Угадываем с одного раза.
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15.06.2022 07:17 Відповісти
Хто, хто... Найвеличніший клоун шукав компромат на Пороха.
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14.06.2022 23:00 Відповісти
У справі клістронів детективом була дівуля з Хмельницького, яка не могла відрізнити клістрони від клітора. Справою займались дядьки з СБУ, але не змогли перепродати їх Збройним Силам.
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14.06.2022 23:01 Відповісти
Не усіх вас ЗЕ дурнів війна убили.
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14.06.2022 23:20 Відповісти
Вони тут згуртувалися бо з решти ресурсів їм пєндєля давно вже дали. Гадити Україні- робота в них така. Все як завжди.
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15.06.2022 07:02 Відповісти
У тебя контузия твоего маленького мозга. Лечись!
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14.06.2022 23:50 Відповісти
квартальний президент ,розмовного жанру.Клоун, розжени рашистсько- портновську агентуру дбр(добровольці рашиста),котрі клістрони познімали із українських С-300, по вказівці фсб
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14.06.2022 22:58 Відповісти
ДБР-диверсійний батальон рашистів!!!))
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14.06.2022 23:02 Відповісти
Гундосые видосы от Артистовичей порядком надоели...
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14.06.2022 23:03 Відповісти
Що таки асфальт стріляти почав? Чи то зі США та партнерів ППО прибуло?
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14.06.2022 23:06 Відповісти
По іронії долі вийшло що говоривши про "актрису німецький фільмів" Вовчік казав про себе....
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14.06.2022 23:19 Відповісти
www.youtube.com/watch?v=SB0x6PckTe0
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14.06.2022 23:27 Відповісти
Мене страшенно дратує , що Зе і його команда , переодягнулися в стиль
мілітарі , хоча ніхто із слуг не знаходиться на полі бою з окупантом !

Зустрічають зарубіжних гостей , як ніби то щойно вийшли із окопу

Клоунада в діі !!
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14.06.2022 23:38 Відповісти
Це ж скільки футболок і іншого одягу військового потрібно на таку команду. Тим більше, що одяг регулярно міняють на новий . Чому військовим не вистачає одягу? Міноборони забезпечує армію бронежилетами, касками та одягом на 65% - Маляр.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3506124-minoboroni-zabezpecue-armiu-broneziletami-kaskami-ta-odagom-na-65-malar.html
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15.06.2022 00:11 Відповісти
То може й окопуються під урядовим кварталом)) Хоча там там таки сховки - пів Києва сховати можна. Кажуть з другої світової ще німці блукають)) Ну а асфальтував добре дорогу з кварталу до виїзду в районі Святошино
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15.06.2022 08:58 Відповісти
Научились стрелять по КР зенитчики , респект !
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14.06.2022 23:46 Відповісти
"Первые запросы на противоракетные системы мы сделали задолго до полномасштабного вторжения."

ОК. И когда вы в этой дипломатии достигли наибольшей успешности ? Какие ваши аргументы должны были убедить Запад вам помогать ?

- Когда вы сдали путину разведку США и Турции в вагнергейте ? - Так кто даст оружие тем, с кем нельзя идти в разведку ?

- Или, может, вы убедили Запад вам помогать, когда обзывали благодетелей паникёрами ? - Так зачем вам оружие , если "Запад распространяет фейки" и вы ждёте не вторжения а майских шашлыков? Если шалыков ждёте - оружие вам зачем?!

- Или может, вы стали более понятны Западу, когда Бпйдену рассказали, что вы у них просите ракеты, а производство своих ракет закрыли? Когда вы просите всех поддержать армию, а сами срезали ей бюджеты и даже касок и броников у вас нет на складах...
"У нашего государства его пока нет ракет в достаточном количестве потому что мы два года назад закрыли их производство. когда вы год назад предупреждали - мы производство не возобновили...А теперь , а вы нам дайте !"

Вы сами слышите, что говорите ? Это анамнез из клиники профессора Стравинского,ребята.

Вот это всё - по вашему - должно было подвигнуть Запад всё бросить и вам - балбесам - помогать ?
Правда ? Вы вправду так думаете ..
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15.06.2022 02:07 Відповісти
В 2020 році відбулось резонансне вилучення слідчими ДБР у бригадах ППО під Києвом та біля Криму, клістронів - ключових елементів систем наведення на ціль зенітних ракетних комплексів, що поставило під загрозу національну безпеку країни. ДБР розслідувало ввезення з-за кордону клістронів, які не виробляються в Україні, та не можуть поставлятися офіційно, оскільки вироблені в Росії. Після резонансу всі прилади повернули військовим[2]. Неофіційно, за даними центру «Миротворець», було повернуто лише кілька приладів для створення інформаційного приводу, тому причетних до цієї справи суддів та слідчих ДБР було внесено до «списку Миротворця»[3][4].
25 березня 2021 року Служба Безпеки України оприлюднила додаткові докази щодо незаконного постачання військових товарів з РФ, зокрема, йшлося про постачання клістронів для потреб оборонних підприємств України.
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15.06.2022 05:28 Відповісти
...таки да... поставлю защиту на всевозможные средства коммуникации с внесением в черный список доступа для гнусавого... чтобы ни слышать, ни видеть его... задолбал... уклонист фигов...
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15.06.2022 06:13 Відповісти
наполеончик...
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15.06.2022 06:19 Відповісти
- Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення.
Авжеж. Познімали клістрони з ППО - це такий хитрий сигнал, щоб Захід зрозумів, як нам усе це потрібно...
Дайте вже цьому звіздаболу якогось льодяника на паличці посмоктати, щоб чимось рота зайняв, замість таку дурню нести.
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15.06.2022 07:11 Відповісти
нехай дбр та генпрокуратура склади свої перевірить,маже і крім клінстонів що знайде.
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15.06.2022 10:35 Відповісти
Мыздобул квартальский !
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15.06.2022 11:37 Відповісти
 
 