Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося "підрізати крила" російським ракетам, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський 14 червня виступив із традиційним щоденним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба в такій зброї.
Затягування з її наданням не може мати виправдань. Постійно наголошуватиму на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення.
І цього тижня буде багато різних переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
4 ч
Мрія Zелєнскава зробити отут кумпартію, політбюро з косабами в радниках, а потім вони почнуть отут привселюдно лобизатися, вішати один на одного зірки , ну трошки політв'язнів буде, відсотків 25, ну трохи злидні будуть, трохи безробіття і що?
Зате все, як любить zесовок
мілітарі , хоча ніхто із слуг не знаходиться на полі бою з окупантом !
Зустрічають зарубіжних гостей , як ніби то щойно вийшли із окопу
Клоунада в діі !!
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3506124-minoboroni-zabezpecue-armiu-broneziletami-kaskami-ta-odagom-na-65-malar.html
ОК. И когда вы в этой дипломатии достигли наибольшей успешности ? Какие ваши аргументы должны были убедить Запад вам помогать ?
- Когда вы сдали путину разведку США и Турции в вагнергейте ? - Так кто даст оружие тем, с кем нельзя идти в разведку ?
- Или, может, вы убедили Запад вам помогать, когда обзывали благодетелей паникёрами ? - Так зачем вам оружие , если "Запад распространяет фейки" и вы ждёте не вторжения а майских шашлыков? Если шалыков ждёте - оружие вам зачем?!
- Или может, вы стали более понятны Западу, когда Бпйдену рассказали, что вы у них просите ракеты, а производство своих ракет закрыли? Когда вы просите всех поддержать армию, а сами срезали ей бюджеты и даже касок и броников у вас нет на складах...
"У нашего государства его пока нет ракет в достаточном количестве потому что мы два года назад закрыли их производство. когда вы год назад предупреждали - мы производство не возобновили...А теперь , а вы нам дайте !"
Вы сами слышите, что говорите ? Это анамнез из клиники профессора Стравинского,ребята.
Вот это всё - по вашему - должно было подвигнуть Запад всё бросить и вам - балбесам - помогать ?
Правда ? Вы вправду так думаете ..
25 березня 2021 року Служба Безпеки України оприлюднила додаткові докази щодо незаконного постачання військових товарів з РФ, зокрема, йшлося про постачання клістронів для потреб оборонних підприємств України.
Авжеж. Познімали клістрони з ППО - це такий хитрий сигнал, щоб Захід зрозумів, як нам усе це потрібно...
Дайте вже цьому звіздаболу якогось льодяника на паличці посмоктати, щоб чимось рота зайняв, замість таку дурню нести.