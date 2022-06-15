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Мелітополь (736) окупація (5826)

Вчителька року з Мелітополя Анна Бут просить світову спільноту врятувати від росіян місто та всі окуповані території. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явилися кадри звернення до світової спільноти вчительки з Мелітополя, володарки премії Global Teacher Prize Ukraine Анни Бут. Вона просить врятувати місто та всі окуповані території від російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Анни Бут опублікував телеграм-канал "Свободный Мелитополь".

Вчителька року з Мелітополя благає світову спільноту врятувати місто. Вона просить увесь світ звернути увагу на Мелітополь та інші населені пункти України, які перебувають під окупацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську з метою дискредитації України, - ISW

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
не реагує на біль? а по яйцам молотком пробывали?
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14.06.2022 23:12
+11
Нещасні люди, що перебувають під владою рашистських терористів. Там іде геноцид українців. Дуже шкода людей, яким не вдалося вирватися звідти. Має бути кара усім тим хто бере у цьому участь.
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14.06.2022 23:28
+6
Клоуняра здав Мелітополь і залишається уповати лише на світову спільноту.
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14.06.2022 23:09
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Росії надійшла інформація про те, що президент країни-агресора Володимир Путін нібито впав у кому після операції. У диктатора була ракова пухлина, видалення якої могло викликати серйозні наслідки для здоров'я російського диктатора.

Про це OBOZREVATEL стало відомо із джерел у розвідці. Наразі президент нібито перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення, інформує UAINFO.org.

За наявними даними, у Путіна проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.

Глава РФ перебуває у стані деструктивної коми, передають джерела у розвідці.

Оточення диктатора, ймовірно, вирішило приховати інформацію про стан Путіна. Вони планують тримати всіх у невіданні, допоки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ.

До того часу на публіці замість російського лідера з'являтиметься його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа.

Очікується, що незабаром глава МЗС РФ Сергій Лавров може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про те, щоб він анонсував довгоочікувану зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій також має бути присутнім і турецький лідер.

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Однак, як кажуть джерела, за планом Кремля ця зустріч в результаті не відбудеться - в РФ не хочуть ризикувати розкриттям підміни Путіна двійником.

У зриві цієї ще не оголошеної зустрічі в Росії мають намір звинуватити Україну, її нібито неконструктивну позицію та Володимира Зеленського. Для цього нашій країні висунуть свідомо неприйнятні для України умови.

Зазначимо, що ця інформація потребує підтвердження. І перевірити її можна буде вже дуже скоро, коли у Кремлі знову коментуватимуть відмову від переговорів України та РФ на рівні президентів.

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Обозреватель
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14.06.2022 23:00 Відповісти
не реагує на біль? а по яйцам молотком пробывали?
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14.06.2022 23:12 Відповісти
😂😂😂👍🏼👍🏼👍🏼
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14.06.2022 23:24 Відповісти
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15.06.2022 00:58 Відповісти
тепер будуть вибирати заступника
путін уже походу всьо

характер війни для України може різко змінитися
якщо стане Патрушев, або Суровікін

буде тотальна мобілізація в росії в об'ємах 2-4 млн орків, та коврове бомардування України сотнями одночасно нападаючих літаків, ППО не буде в силах зупинити цю страшну атаку.

та сотні тисяч, або мільйони загиблих.
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15.06.2022 00:02 Відповісти
тотальна мобілізація у вас в ********** неможлива. Лише у випадку злуки з родньм кєтаєм.
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15.06.2022 07:51 Відповісти
де ти тих "самалйотов" набрав?
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15.06.2022 08:45 Відповісти
для кацапів патрушев ніхто і звуть його ніяк,якщо путін боїться загальної мобілізації,то патрушев отримає тільки держпереворот на свою голову
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15.06.2022 10:36 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

За інформацією RFA, Сі Цзіньпін підписав наказ про право на проведення «спеціальної операції» проти Тайваню.
Держзмі КНР текст не публікують, лише зазначають, що йдеться про 'non-war' military operations з метою забезпечення нацсуверенітету КНР.
Текст може бути завтра.
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14.06.2022 23:04 Відповісти
Я не здивуюсь що наступним буде Тайвань, якщо кацапам не дадуть по мізках в Україні.
Штати сильно ризикують тягнучи з допомогою Україні. Китай може надихнути поразка України.
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15.06.2022 07:37 Відповісти
крик отчаявшейся души... накрыло человека, щас тут повылазят писатели про то что нам ни кто ни чего не должен
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14.06.2022 23:07 Відповісти
Никто ничего.
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14.06.2022 23:11 Відповісти
это все в корне меняет
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14.06.2022 23:16 Відповісти
Клоуняра здав Мелітополь і залишається уповати лише на світову спільноту.
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14.06.2022 23:09 Відповісти
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15.06.2022 12:01 Відповісти
Нещасні люди, що перебувають під владою рашистських терористів. Там іде геноцид українців. Дуже шкода людей, яким не вдалося вирватися звідти. Має бути кара усім тим хто бере у цьому участь.
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14.06.2022 23:28 Відповісти
 
 