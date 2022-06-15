Вчителька року з Мелітополя Анна Бут просить світову спільноту врятувати від росіян місто та всі окуповані території. ВIДЕО
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У мережі з'явилися кадри звернення до світової спільноти вчительки з Мелітополя, володарки премії Global Teacher Prize Ukraine Анни Бут. Вона просить врятувати місто та всі окуповані території від російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Анни Бут опублікував телеграм-канал "Свободный Мелитополь".
Вчителька року з Мелітополя благає світову спільноту врятувати місто. Вона просить увесь світ звернути увагу на Мелітополь та інші населені пункти України, які перебувають під окупацією.
Топ коментарі
+14 Микола Чуприна
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+11 Ulrich Shtal
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Про це OBOZREVATEL стало відомо із джерел у розвідці. Наразі президент нібито перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення, інформує UAINFO.org.
За наявними даними, у Путіна проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.
Глава РФ перебуває у стані деструктивної коми, передають джерела у розвідці.
Оточення диктатора, ймовірно, вирішило приховати інформацію про стан Путіна. Вони планують тримати всіх у невіданні, допоки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ.
До того часу на публіці замість російського лідера з'являтиметься його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа.
Очікується, що незабаром глава МЗС РФ Сергій Лавров може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про те, щоб він анонсував довгоочікувану зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій також має бути присутнім і турецький лідер.
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Однак, як кажуть джерела, за планом Кремля ця зустріч в результаті не відбудеться - в РФ не хочуть ризикувати розкриттям підміни Путіна двійником.
У зриві цієї ще не оголошеної зустрічі в Росії мають намір звинуватити Україну, її нібито неконструктивну позицію та Володимира Зеленського. Для цього нашій країні висунуть свідомо неприйнятні для України умови.
Зазначимо, що ця інформація потребує підтвердження. І перевірити її можна буде вже дуже скоро, коли у Кремлі знову коментуватимуть відмову від переговорів України та РФ на рівні президентів.
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Обозреватель
путін уже походу всьо
характер війни для України може різко змінитися
якщо стане Патрушев, або Суровікін
буде тотальна мобілізація в росії в об'ємах 2-4 млн орків, та коврове бомардування України сотнями одночасно нападаючих літаків, ППО не буде в силах зупинити цю страшну атаку.
та сотні тисяч, або мільйони загиблих.
За інформацією RFA, Сі Цзіньпін підписав наказ про право на проведення «спеціальної операції» проти Тайваню.
Держзмі КНР текст не публікують, лише зазначають, що йдеться про 'non-war' military operations з метою забезпечення нацсуверенітету КНР.
Текст може бути завтра.
Штати сильно ризикують тягнучи з допомогою Україні. Китай може надихнути поразка України.