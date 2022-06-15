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"Захистимо майбутнє разом", - група військових на чолі з Наєвим відвідали Запорізьку лікарню, де лікують дітей, поранених внаслідок обстрілів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні зростає покоління дітей, що на власні очі побачило війну та пройшло скрізь її безжалісне полум’я. Саме їм незабаром доведеться жити у країні, що стане на новий шлях економічного та культурного розвитку, будувати та укріплювати її у майбутньому.

Тож сьогодні для військових вкрай важливо, щоб діти не лише відчували їхню підтримку, а й розуміли, що Збройні Сили України – це ті, хто захищає і допомагає. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Як зазначається, яскравим прикладом тісної співпраці з лікарями є візит до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні групи військових на чолі з командувачем сил оборони генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

Військовослужбовці ознайомилися з умовами роботи медиків та передали їм у користування апарат штучної вентиляції легенів, медикаменти, медичні розхідники, хірургічні нитки та багато іншого, що допоможе персоналу продуктивніше лікувати, а їхнім маленьким пацієнтам скоріше відновлювати свої сили.

"Саме тут лікарі рятують життя дітей, яких було поранено внаслідок зухвалих та жорстких дій російських військових. Через бомбардування та обстріли українських міст та селищ в Україні постраждало дуже багато дітей. Я хочу звернутися до усіх, хто має можливість допомагати одужанню та реабілітації маленьких пацієнтів", - зауважив Наєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовому мобільному госпіталю на східному напрямку оборони передано гуманітарний вантаж, - Наєв. ФОТО

Під час відвідання закладу військові поспілкувалися з дітьми. Зокрема, з підлітком із Донеччини, якому осколками поранило ногу: незважаючи на важке поранення, він намагається не падати духом та сподівається на швидке відновлення. Ще одного хлопчика застали за процесом перев’язування - у нього численні осколкові поранення руки.

Юні пацієнти отримали солодкі гостинці. Крім того, дітям, які лікуються у закладі, військові передали книжки сучасного письменника Бориса Кутового, а також малюнки від юних американців, які таким чином виявили бажання підтримати своїх українських ровесників.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Генерал Наєв, як завжди з гостинцями, підкинь також на Донбас, там вони так потрібні
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15.06.2022 09:32
+8
Шановний Генерале Наєв! Україна сподівається на рішучі наступальні дії ЗСУ по звільненню окупованих територій ! Слава ЗСУ ! Слава всім захисникам України !
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15.06.2022 10:42
+5
"Шоу" - то для "Блазня"! Ти бачив хоч раз "Блазня" в подібному місці? НІ! А знаєш ЧОМУ? Бо він боїться, щоб йому в морду не плюнули! Наєву - не плюнуть! Як і Порошенку чи Турчинову!
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15.06.2022 10:35
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Генерал Наєв, як завжди з гостинцями, підкинь також на Донбас, там вони так потрібні
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15.06.2022 09:32 Відповісти
Біда не шоу...!
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15.06.2022 09:57 Відповісти
"Шоу" - то для "Блазня"! Ти бачив хоч раз "Блазня" в подібному місці? НІ! А знаєш ЧОМУ? Бо він боїться, щоб йому в морду не плюнули! Наєву - не плюнуть! Як і Порошенку чи Турчинову!
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15.06.2022 10:35 Відповісти
А чому ж йому тодi на дали "по хлебалу"? Дуже було б корисно.
https://www.youtube.com/watch?v=_KupRpcscIU
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15.06.2022 11:56 Відповісти
Шановний Генерале Наєв! Україна сподівається на рішучі наступальні дії ЗСУ по звільненню окупованих територій ! Слава ЗСУ ! Слава всім захисникам України !
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15.06.2022 10:42 Відповісти
Я так розумію, що хочуть Залужного на Наєва замінити. Поки що все виглядає таким чином. Хотів би помилятися...
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15.06.2022 12:40 Відповісти
Вони в одній упряжці
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22.06.2022 09:42 Відповісти
Що ти там робиш генерал-лейтенант ? відосики клепаєш? відосики і я можу клепати, а от воювати не можу... А ти??? чи може ти генерал-лейтенант по роздачі цукерок ? тоді вибач.
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15.06.2022 14:06 Відповісти
Господін генерал, в нас збройні сили для того щоб відвідувати дітей у лікарнях??????? я думав, що навпаки - не допускать щоб вони там опинились. ваше відвідування цинічне
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15.06.2022 19:54 Відповісти
У генерал-лейтенанта немає важливіших справ? Може хтось підкаже йому, що в країні війна і не час для дешевого піару?
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16.06.2022 09:44 Відповісти
Турбота про мирне населення в цей важкий час для України вкрай необхідна. Спільними зусиллями неодмінно переможемо. Слава Україні!!!
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22.06.2022 12:39 Відповісти
 
 