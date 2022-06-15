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Снайпер ССО вправляється у стрільбі з великокаліберної гвинтівки "Snipex T-Rex" українського виробництва. ВIДЕО
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В мережі опубліковане відео, на якому снайпер ССО вправляється у стрільбі з великокаліберної гвинтівки "Snipex T-Rex" українського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, гвинтівка стріляє набоями калібром 14,5 міліметра на відстань до семи кілометрів.
Топ коментарі
+56 Чайка Київ
показати весь коментар15.06.2022 11:14
+47 MausMike
показати весь коментар15.06.2022 11:18
+27 Чайка Київ
показати весь коментар15.06.2022 13:00
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Snipex T-Rex - однозарядна великокаліберна снайперська гвинтівка під набій 14,5×114 мм виробництва харківської компанії ХАДО-Холдінг.
Розроблено 2015 - літо 2019
От, барига, не те, що Бубочка.
Чисто зЕбілка, та то таке.
Розробка та випробовування завершились літо 2019
Коли, на думку зЕбілки, мало початися виробництво? Мабуть, в 2014-му.
Ото дійсно для них жах😂😂😂
Тобто як прилетить 64 грами кулі то не вб'ють а тількі налякають?