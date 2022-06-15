Снайпер ССО вправляється у стрільбі з великокаліберної гвинтівки "Snipex T-Rex" українського виробництва. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому снайпер ССО вправляється у стрільбі з великокаліберної гвинтівки "Snipex T-Rex" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, гвинтівка стріляє набоями калібром 14,5 міліметра на відстань до семи кілометрів.

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