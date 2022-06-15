"Контактні бої в Сєверодонецьку замість медового місяця у Мексиці", - нацгвардієць Воха про свій шлях на війну з окупантами. ВIДЕО
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Боєць-нацгвардієць з позивним Воха, що нині воює з окупантами в Сєверодонецьку, розповів як потрапив на війну з Росією перебуваючи у весільній подорожі в Мексиці.
Про це він розповів головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову під час короткого і відносного затишшя на позиціях в Сєверодонецьку.
"Контактні бої в Сєверодонецьку замість медового місяця у Мексиці", - пише Бутусов у коментарі до відеозапису невеличкого інтерв'ю з Вохою.
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як що по душi то захисту тобi