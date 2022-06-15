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"Контактні бої в Сєверодонецьку замість медового місяця у Мексиці", - нацгвардієць Воха про свій шлях на війну з окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Боєць-нацгвардієць з позивним Воха, що нині воює з окупантами в Сєверодонецьку, розповів як потрапив на війну з Росією перебуваючи у весільній подорожі в Мексиці.

Про це він розповів головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову під час короткого і відносного затишшя на позиціях в Сєверодонецьку.

"Контактні бої в Сєверодонецьку замість медового місяця у Мексиці", - пише Бутусов у коментарі до відеозапису невеличкого інтерв'ю з Вохою.

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Автор: Сергій Яковенко
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Хай Господь оберігає всіх, кто захищає Україну!

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15.06.2022 12:09 Відповісти
Цей Воха воює, а інший здає Україну.
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15.06.2022 12:11 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/15/7352535/ - это статья в УП о защите Северодонецка, печально, но у нас есть существенные просчеты в обороне- надо тро-шников разбавлять людьми с опытом, иначе они разбегутся...
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15.06.2022 12:14 Відповісти
удачи. вернись живым
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15.06.2022 12:16 Відповісти
Ти справжній воїн-дякуємо тобі...
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15.06.2022 13:53 Відповісти
Воха якщо голосував по приколу...то щастья тобi...
як що по душi то захисту тобi
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15.06.2022 20:02 Відповісти
 
 