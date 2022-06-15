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Заблоковано київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних "адміністрацій" на Донбасі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки викрили столичну компанію, яка займалася ІТ-підтримкою захоплених ворогом підприємств та установ у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, як зазначається, ця компанія постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів.

Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих "Л/ДНР", які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.

"За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті. Крім того, через онлайн-сервіс сплати за "комунальні послуги" загарбники отримували доступ до установчих даних місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що цей незаконний бізнес організувала керівник компанії. Через особисті зв’язки вона укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.

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"Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання", - зауважили в СБУ.

Наразі одному з учасників схеми повідомлено про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Питання щодо оголошення про підозру іншим причетним вирішується.

Досудове розслідування триває.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Уточните, а с какого года КАМПАШКА працювала, как же она так расцвела, ведь война восемь лет? Также, как и Медвейчук? А где парниша Мураев? Куда они все подевались? Воюют?
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15.06.2022 12:32
+14
зная некоторые аспекты работы нашего СБУ, не нужно спешить верить всему написаному. Генерал Наумов подтвердит
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15.06.2022 12:40
+8
Якщо арештувати всіх зрадників та калоборантів, то війна завершилась би за ТИЖДЕНЬ повною перемогою України!!!
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15.06.2022 12:43
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Уточните, а с какого года КАМПАШКА працювала, как же она так расцвела, ведь война восемь лет? Также, как и Медвейчук? А где парниша Мураев? Куда они все подевались? Воюют?
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15.06.2022 12:32 Відповісти
зная некоторые аспекты работы нашего СБУ, не нужно спешить верить всему написаному. Генерал Наумов подтвердит
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15.06.2022 12:40 Відповісти
Якщо арештувати всіх зрадників та калоборантів, то війна завершилась би за ТИЖДЕНЬ повною перемогою України!!!
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15.06.2022 12:43 Відповісти
І чого чекаєш?
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15.06.2022 12:59 Відповісти
Ни прошло и 8и лет, Припять Буча, Мариуполь. А потом удивляемся продажности немцев.
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15.06.2022 12:44 Відповісти
Расстрелять ☠️Пи#орасов😈🇷🇺💩‼️
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15.06.2022 12:45 Відповісти
Поясніть, для чого?
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15.06.2022 14:24 Відповісти
А,кримінальну справу,???
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15.06.2022 12:46 Відповісти
Все вооруженные Винчестерами надеюсь погибли при задержании?
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15.06.2022 12:48 Відповісти
відстрілювались
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15.06.2022 12:56 Відповісти
Та да, якщо були озброєні ST-506, то при застосуванні такого для [само]оборони черепно-мозковою травмою не обійдеться...
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15.06.2022 13:09 Відповісти
Та нехай розробляють.Повний доступ украінській адміністраціі и хай купують...Мрія розвідника-продати доступ до ресурсів ворога...
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15.06.2022 12:57 Відповісти
По законам війського часу ...
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15.06.2022 13:40 Відповісти
Так - яка займалася ІТ-підтримкою захоплених ворогом підприємств та установ Джерело: https://censor.net/ua/v3348074
Чи тільки - постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів Джерело: https://censor.net/ua/v3348074
Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання" Джерело: https://censor.net/ua/v3348074
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15.06.2022 13:56 Відповісти
Ой ідіоти. Це СБУ невідомо на кого працює.
Такі речі треба брати під власний контроль.
Не треба не вірусів нічого сам користувач встановить софт на комп.
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15.06.2022 14:23 Відповісти
а чим виправдовували? "Ми ж усi люди i вони теж люди"?
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15.06.2022 14:57 Відповісти
Суки продажні!!!
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15.06.2022 18:24 Відповісти
шото тут история темная. Потом всплывет что контора продолжала поддерживать украинские водоканалы, просто на временно оккупированых территориях.
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15.06.2022 19:40 Відповісти
 
 