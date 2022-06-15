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Албанія (59) війна (56332) Ірпінь (319) Чорногорія (152) Рама Еді (22) Бородянка (71)

"Численні людські втрати, страждання та руйнування, які тривають місяцями": прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Ірпінь і Бородянку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович та глава уряду Албанії Еді Рама у середу відвідали Ірпінь та Бородянку, які постраждали через російське вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович опублікував відео на своїй сторінці у Facebook.

"Ми співчуваємо Україні через численні людські втрати, страждання та руйнування, які тривають місяцями", - написав Абазович.

На відео можна побачити лідерів Чорногорії та Албанії біля зруйнованих російськими військами будинків, під час візиту їх супроводжував мер Ірпеня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілась із Зеленським. ФОТО

Абазович та Рама також відвідали Бородянку і на власні очі побачили руйнування, спричинені російськими обстрілами.

Пізніше глави урядів Албанії та Чорногорії мають зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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Автор: Наталя Джума
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Я розумію, чому нас не беруть в НАТО, але я НЕ РОЗУМІЮ, як членами НАТО стали Чорногорія і Албанія??? У Чорногорії армії немає від слова взагалі, а Албанія за рівнем розвитку - це Україна 20-річної давнини (був і там, і там, бачив усе)...
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15.06.2022 12:52 Відповісти
Там море дуже красиве, в обидвих країнах. Відпочивав, сподобалось. В ціни в Албанії значно нижчі чим в Одесі
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15.06.2022 12:56 Відповісти
Рівень життя в Албанії теж значно нижчий, тому і ціни нижчі... Ну реально, в них в Тирані 500 євро - супер-крута зарплата (хоча ціни плюс-мінус, як у нас). У них 90% тачок - такий хлам 20-річний, який у нас хіба на бляхах завозять!
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15.06.2022 13:00 Відповісти
так вот представьте, какая жопа в Украине, если даже Черногорию и Албанию взяли, а нас - нет.
Да, у нас жопа. причем в основном в головах. Раз мы голосуем то за Януковича от за Зеленского...
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15.06.2022 13:35 Відповісти
А шо про визит Макмакарона молчек? Так рвался, так рвался, а потом позвонил путлеру и оно его не пустило
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15.06.2022 12:53 Відповісти
они эти ужасы тоже прошли во время конфликта в Югославии
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15.06.2022 15:04 Відповісти
 
 