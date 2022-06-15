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Рашисти вдарили артилерією по житловому будинку, поранено 5 цивільних, - Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли житловий будинок на Миколаївщині. Поранення дістали 5 осіб.
Відео оприлюднив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
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