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Рашисти вдарили артилерією по житловому будинку, поранено 5 цивільних, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли житловий будинок на Миколаївщині. Поранення дістали 5 осіб.

Відео оприлюднив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"Задымленность. Нет, нельзя сюда". Можно! ****, Макрона туда мордой ткнуть, в задымленность на 4-м этаже.
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15.06.2022 14:07 Відповісти
Таке враження, що дна для мікрона з шольцем просто не існує. Реальні потвори і ********. Дратують ще більше, ніж кацапи - ті хоч не прикриваються євроГейськими "цінностями".
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15.06.2022 14:19 Відповісти
прикриваються турботою про "братский народ", "освобождєнієм", "воєнная операція", "депортація ето евакуація", "хлопкі", "водопроявлєніє" і з гейськими.. тільки подивишся на кіркорова і одразу стає ясно, що нарешті рф перегнала Америку.
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16.06.2022 03:22 Відповісти
ніхто і ніщо не має пана дратувати більше ніж кацапи.
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16.06.2022 03:23 Відповісти
по ходу ким ще айкос не скурил, а может по столу ще какая-нить субстанция рассыпана
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15.06.2022 14:49 Відповісти
Мариш?
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15.06.2022 20:15 Відповісти
Бедный Николаев! когда уже все эти ужасы закончаться.................
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15.06.2022 14:52 Відповісти
Поки ЗСУ не поверне Херсон, а інакше рашисти будуть його далі руйнувати(
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15.06.2022 16:29 Відповісти
 
 