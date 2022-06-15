Викрито схему розкрадання гумдопомоги на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО
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СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, організатору схеми уже повідомлено про підозру.
За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.
"Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", - йдеться у повідомленні.
У ході обшуків правоохоронці виявили майже три тисячі бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії.
Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ.
"Підозра організатору схеми оголошена за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - додають у СБУ.
Також нагадується, що на початку червня СБУ викрила одного з виконавців вказаної протиправної схеми. Зловмисника було затримано на гарячому під час продажу партії бронежилетів.
Будь ласка, зачекайте...
кількість броніків не цікавить.
цікавить кількість пристрелених мародерів.....
бо це і є мародерство....
Спробуйте !
Як і СБУ давно знало про цапську агентуру.
а ти верещала "ната нєт, бамбас корміт всю Украину".
"СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги"
"організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги."
То вони все ж таки займались розкраданням гум.допомоги, чи оформляли товар як гум.допомогу, щоб уникнути оподаткування? Чи для них лазійку одразу придумали, типу не крали, а ухилялись від оподаткування?