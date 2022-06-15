Викрито схему розкрадання гумдопомоги на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО

СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Як зазначається, організатору схеми уже повідомлено про підозру.

За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

"Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків правоохоронці виявили майже три тисячі бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії.

Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині. ФОТОрепортаж

"Підозра організатору схеми оголошена за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - додають у СБУ.

Також нагадується, що на початку червня СБУ викрила одного з виконавців вказаної протиправної схеми. Зловмисника було затримано на гарячому під час продажу партії бронежилетів.