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Викрито схему розкрадання гумдопомоги на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, організатору схеми уже повідомлено про підозру.

За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

"Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків правоохоронці виявили майже три тисячі бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії.

Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині. ФОТОрепортаж

"Підозра організатору схеми оголошена за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - додають у СБУ.

Також нагадується, що на початку червня СБУ викрила одного з виконавців вказаної протиправної схеми. Зловмисника було затримано на гарячому під час продажу партії бронежилетів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Та *****, убейте вы там кого нибудь кто торгует гуманитаркой!!! Иначе это ******** никогда не закончится!!! Сколько уже можно одно и тоже мусолить??
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15.06.2022 14:58
+23
Ніби в Україну можна ввезти велику партію чогось, про що би не відали прикордонники, СБУ і поліція.
Спробуйте !
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15.06.2022 15:04
+12
Таки Юрій Швець був правий,щодо бариг. Та і хто б сумнівався?Безкарність ні до чого хорошого не призводить. Захід України для мене чомусь завжди був територією українства,добропорядності і патріотизму. А насправді там теж є і свої упирі,злодюги,вата,місцеві князьки...Як і скрізь по Україні. І нарід там,як виявляється, все це толерує не "гірше" чим на інших територіях. Висновок-"чистити" і наводити лад треба всюди.
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15.06.2022 15:30
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Вони воювати підуть, чи відкупляться?
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15.06.2022 14:58 Відповісти
Хай краще надовго сядуть.
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15.06.2022 15:01 Відповісти
Хай краще недовго повисять на лiхтарях.
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15.06.2022 15:13 Відповісти
Україна - цивілізована країна. Смертної кари нема. І може це і добре. Всі ті чуваки, яких замість Чікатіла відправили на Луну, не дадуть збрехати.
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15.06.2022 18:20 Відповісти
Да хотя бы их фото с фио и описанием преступления - на тех фонарях.
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15.06.2022 18:23 Відповісти
хай краще заберуть в них все, і в родичів і в дітей і років так десять примусових робіт на користь України
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15.06.2022 16:27 Відповісти
Та *****, убейте вы там кого нибудь кто торгует гуманитаркой!!! Иначе это ******** никогда не закончится!!! Сколько уже можно одно и тоже мусолить??
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15.06.2022 14:58 Відповісти
ермака что ли убить?зебоба на это не пойдет
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15.06.2022 15:11 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.06.2022 15:20 Відповісти
Так це не гуманітарка, вони їх купували, просто найобували митницю, видаючи за гуманітарку...
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15.06.2022 15:25 Відповісти
Ну да, уклонение от налогов.
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15.06.2022 18:25 Відповісти
я за 100%.
кількість броніків не цікавить.
цікавить кількість пристрелених мародерів.....
бо це і є мародерство....
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15.06.2022 16:04 Відповісти
Ну и кто у нас в ОП Прэжыдэнта, Кабмине, ВРУ отвечает за координацию работы по волонтёрке и гуманитарке? Когда эти "хабы" на западной границе закончатся?
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15.06.2022 14:59 Відповісти
Запитайте в Єрмака і "портновцев" з ДБР і ГПУ
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15.06.2022 15:06 Відповісти
Лайно є в кожному живому організмі
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15.06.2022 15:17 Відповісти
А може вони не патриоти ? Навіщо ВИ ЦЕ СЛОВО ПОГАНИТЕ ?
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15.06.2022 15:21 Відповісти
Ніби в Україну можна ввезти велику партію чогось, про що би не відали прикордонники, СБУ і поліція.
Спробуйте !
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15.06.2022 15:04 Відповісти
Так він завозив з листом від військової частини, який демонстрував митникам і прикордонникам.
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15.06.2022 15:10 Відповісти
Злочин не в тому що завозили без відома. Злочин в тому що отримували прибуток, з товару який ввозився як гуманітарна допомога.
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15.06.2022 16:04 Відповісти
Та скільки таких....і про них знають.
Як і СБУ давно знало про цапську агентуру.
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15.06.2022 17:13 Відповісти
І це не прості волонтери, це високопосадовці, які добре знають, що відкупляться.
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15.06.2022 15:05 Відповісти
о це яки падлюки, спалились там, где другие не палятся
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15.06.2022 15:05 Відповісти
"Такої розвинутої корупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах ЄС" (C).
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15.06.2022 15:05 Відповісти
Мутна якась схема, думаю без Митниці + військових чинів тут не обійшлося, а здали їх скоріш за все бо не захотіли ділитись, або тому що замало ділились
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15.06.2022 15:08 Відповісти
3000 бронежилетів - це чудово. Їх ой як не вистачало. А баригу на кол.
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15.06.2022 15:09 Відповісти
та не будуть вони купуватимуть реформовану поліцію і суд із прокуратурою, вони просто запишуться в партію "слуга народу", усе як хотіли 73%
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15.06.2022 15:11 Відповісти
Не ПИШИТЬ дурню . ‼️‼️
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15.06.2022 15:23 Відповісти
Брешеш падлюка!!! Львів та Івано-Франківск серед західних областей не були дотаційними.
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15.06.2022 15:26 Відповісти
Львів благав вас в НАТО вступати, тоді був би Мир і процвітання,
а ти верещала "ната нєт, бамбас корміт всю Украину".
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15.06.2022 15:35 Відповісти
А хто нас готовий був приймати до НАТО, що "Львів благав"? При Ющенко Україні було відмовлено в ПДЧ, хоч Україна й просилась до НАТО.
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15.06.2022 17:49 Відповісти
Хіба то перша схема викрита у Львові, підніміть архіви місячної давності - високопосадовці у Львові організувати продаж гуманітарної допомоги що надавалась країнами Європи як безкоштовна. І в Чернівцях теж саме.. Патріоти, що сказати...
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15.06.2022 15:54 Відповісти
Суперпатріотичні бариги...
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15.06.2022 15:26 Відповісти
Ось так провокатори розколюють країну. Пам"ятаєте дотаційний "бамбас всех корміт". Тепер теж пишуть про Львів.
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15.06.2022 15:30 Відповісти
Думаю ти бот і прихильник шарія.
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15.06.2022 15:31 Відповісти
Це просто ЖАХ!
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15.06.2022 15:17 Відповісти
По идее, за такое надо расстреливать. Причём, без суда, как по законам военного времени.
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15.06.2022 15:17 Відповісти
Де примусова конфіскація з продажу товарів військового призначення?
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15.06.2022 15:20 Відповісти
Як було зазначено, провезти через митницю, можна було б до 2-х (максимум) і то 50/50, а тут 3000 -стопроцентно пару чиновників МОУ і митниці "підвязані між собою....
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15.06.2022 15:21 Відповісти
Стінгери та Джавеліни теж десь на ЗУ продаються, судячи з того, що застосовуються майже виключно Ігли та Стугни?
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15.06.2022 15:25 Відповісти
Трохи суперечливе формулювання:
"СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги"
"організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги."

То вони все ж таки займались розкраданням гум.допомоги, чи оформляли товар як гум.допомогу, щоб уникнути оподаткування? Чи для них лазійку одразу придумали, типу не крали, а ухилялись від оподаткування?
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15.06.2022 15:29 Відповісти
Хлопці два десятка років спокійно собі ввозили як гаманітарку,всякі Гуччі Вітони,Д Кабани,Пради,а тут на броніках облом,десь мабуть снарядом перебило цепочку.
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15.06.2022 15:51 Відповісти
Таки Юрій Швець був правий,щодо бариг. Та і хто б сумнівався?Безкарність ні до чого хорошого не призводить. Захід України для мене чомусь завжди був територією українства,добропорядності і патріотизму. А насправді там теж є і свої упирі,злодюги,вата,місцеві князьки...Як і скрізь по Україні. І нарід там,як виявляється, все це толерує не "гірше" чим на інших територіях. Висновок-"чистити" і наводити лад треба всюди.
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15.06.2022 15:30 Відповісти
ШВець -дрантя. А все остальне - правильно.
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15.06.2022 16:23 Відповісти
А як нашi СМi та багато т.з. патрiотiв накинулись на Швеця коли вiн вголос сказав про цю проблему! Ну хоча так. Все ж процес пiшов.
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15.06.2022 15:35 Відповісти
Юра тем сюжетом разворошил осиное гнездо, именно поэтому мафия и спустила на него всех своих шавок.
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15.06.2022 15:45 Відповісти
Чергова криса
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15.06.2022 15:50 Відповісти
А вот таких надо распинать . Можно даже без трусиков.
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15.06.2022 15:54 Відповісти
Да ладно. Краще видайте цих людей народу...
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15.06.2022 16:21 Відповісти
Странно, воинские части выдавали документы, а не получали товар? Не верю. Мы завозили по таким документам товары. Да там контроль такой что ого-го. И вписанно количество и куда везешь. Военные когда дают такие документы это не для гумманитарки чаще всего, а они сами заплатили за этот товар но хотят чтобы приехал быстрее. Так как снабжение у армии вырви глаз. Могу список выложить который дают солдату что он должен достать чтобы более менее воевать.
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15.06.2022 16:47 Відповісти
Я ху*ю...В стране война, а быдлу сообщают о подозрение...Они еще вчера должны были быть повешены вместе с семьями,не взирая на пол и возраст...
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15.06.2022 16:50 Відповісти
Откупится...
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15.06.2022 16:53 Відповісти
Хоч морду їм набили ??
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15.06.2022 18:42 Відповісти
 
 