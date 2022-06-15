Російські комунальники в Красноярську зафарбували вікно квартири, в якій побачили прапор України та плакат з написом "Нет войне". ВIДЕО
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Російські комунальники в Красноярську зафарбували вікно квартири, в якій побачили прапор України та плакат з написом "Нет войне".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, квартира знаходилася на четвертому поверсі, тож для проведення "спецоперації" була використана спецтехніка.
Топ коментарі
+30 Aleksey NotBad
показати весь коментар15.06.2022 16:38
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.06.2022 16:36
+12 буков
показати весь коментар15.06.2022 16:56
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Будь ласка, зачекайте...
- Замість ацетону підійде бензин набрати 3/4 в пляшку...
- Ацетон теж знадобиться - в ньому чудово розчиняється пенопласт (змішувати з бензином)...
- Ганчірку брати завдовшки 35 см. завширшки 15 см. (не синтетика)...
- Ганчіркою добре забити пляшку (так щоб не витікало)
Використовувати за призначенням...
И приготовить ведёрко смолы горячей.
Или машинку пошатать.