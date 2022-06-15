Російські комунальники в Красноярську зафарбували вікно квартири, в якій побачили прапор України та плакат з написом "Нет войне". ВIДЕО

Російські комунальники в Красноярську зафарбували вікно квартири, в якій побачили прапор України та плакат з написом "Нет войне".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, квартира знаходилася на четвертому поверсі, тож для проведення "спецоперації" була використана спецтехніка.

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