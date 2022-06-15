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Російські комунальники в Красноярську зафарбували вікно квартири, в якій побачили прапор України та плакат з написом "Нет войне". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Російські комунальники в Красноярську зафарбували вікно квартири, в якій побачили прапор України та плакат з написом "Нет войне".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, квартира знаходилася на четвертому поверсі, тож для проведення "спецоперації" була використана спецтехніка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Украина? Снимай это!": рашист знущається з дітей у підмосковній електричці через кольори ранця. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+30
Синий и жёлтый запрещённые цвета нарасии, умора. На очереди закрашивание неба и полей
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15.06.2022 16:38
+25
Які ж лапатнікі кончєні...
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15.06.2022 16:36
+12
Могди би і з танку влупити, будинок денафікувати.
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15.06.2022 16:56
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Які ж лапатнікі кончєні...
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15.06.2022 16:36 Відповісти
Демократия❗Я думал там за флаг Украины в тюрьму☝
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15.06.2022 16:37 Відповісти
Синий и жёлтый запрещённые цвета нарасии, умора. На очереди закрашивание неба и полей
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15.06.2022 16:38 Відповісти
Сцыкуны, флага боятся )))
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15.06.2022 16:39 Відповісти
Ублюдки! Я шел на нормальную перестрелку с нормальными мужиками, а они прислали стадо долбанных педофилов https://www.youtube.com/watch?v=8KfsDa8GvBg
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15.06.2022 16:41 Відповісти
новояз орди, МИР = Війна
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15.06.2022 16:45 Відповісти
Лєв Толстой, роман "Спєцопєрація і рускій мір"
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15.06.2022 20:58 Відповісти
борьба на всех фронтах ..якіж вони тупорилі просто капець
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15.06.2022 16:46 Відповісти
Нарасие не существует частной собственности, зато есть крепостное право.
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15.06.2022 16:50 Відповісти
Могди би і з танку влупити, будинок денафікувати.
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15.06.2022 16:56 Відповісти
Кацапы действительно лишнехромосомые дегенераты.
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15.06.2022 17:01 Відповісти
нацист, не иначе, только нацисты против войны, а мирные и добрые русские, которые никогда ни с кем не воевали - они всегда за..., а еще они за ядерную войну, чтобы было красиво и ярко с грибочком и только тогда наступит мир во всем мире...
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15.06.2022 17:12 Відповісти
Чи є межа жалюгідності у цих рабів?
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15.06.2022 17:14 Відповісти
********** 1 закрывает окно в Европу.
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15.06.2022 17:24 Відповісти
Щось не зрозумі дебільство орків, чи тих, хто цей сюжет виклав. Вікно із українським прапором зліва, а зафрбовують вікно справа?..
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15.06.2022 17:28 Відповісти
Зліва прапор, зправа плакат з забороненим нарасєє "Нєт войнє"
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15.06.2022 17:46 Відповісти
Обидва зафарбували.
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15.06.2022 18:43 Відповісти
хто знає, чи "****** ruzzgija" є хімічний матеріал або діагноз захворювання?
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15.06.2022 17:53 Відповісти
А коли масово будуть українські прапори з'являтися, пропоную очі виколоти тим кому це не подобається. Суцільна економія буде - вишки не треба, фарби не треба. Не бачиш ненависних кольорів - спокійніше на душі.
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15.06.2022 18:09 Відповісти
Тю... теж мені трагедія... пляшка ацетону + ганчірка = рішення проблеми.

- Замість ацетону підійде бензин набрати 3/4 в пляшку...
- Ацетон теж знадобиться - в ньому чудово розчиняється пенопласт (змішувати з бензином)...
- Ганчірку брати завдовшки 35 см. завширшки 15 см. (не синтетика)...
- Ганчіркою добре забити пляшку (так щоб не витікало)

Використовувати за призначенням...
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15.06.2022 18:14 Відповісти
ти забув ще про масло -1\4, дуже смакує... кацапи кайфують... особливо ті що в танках і БТРах...
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15.06.2022 18:41 Відповісти
*******...))))
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15.06.2022 18:27 Відповісти
а чо не замурували?
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15.06.2022 18:36 Відповісти
кацапські дибіли... "братья"? чи вороги? притом. вічні вороги..
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15.06.2022 18:37 Відповісти
Театр абсурду... Це було б смішно, якби не було так сумно.
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15.06.2022 18:59 Відповісти
от скаженні потвори! їх корчить від слогана "НЄТ ВАЙНЄ!", от же ж нечисть
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15.06.2022 21:01 Відповісти
Надо на пару этажей выше повторить.
И приготовить ведёрко смолы горячей.
Или машинку пошатать.
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15.06.2022 22:24 Відповісти
 
 