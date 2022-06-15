Потрапив у полон, але втік та допоміг вирватись іншим: Історія воїна Олександра Медвідчука, який на початку війни охороняв ЖК в Гостомелі. ВIДЕО

Олександр Медвідчук, який працював охоронцем ЖК в Гостомелі, потрапив до полону російських окупантів, але зміг вирватись та врятувати двох людей.

Про це 3-тя окрема танкова бригада повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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"Олександр Медвідчук потрапив у полон, але через пару годин втік та ще й допоміг вирватися іншим. Він навіть не називає то полоном - лише "невеличкою затримкою". Дійсно, ніщо не втримає справжнього козака за подібних обставин.

Останній день зими, коли київський час завмер від вогню та болю, Олександр зустрів охоронцем житлового комплексу в Гостомелі біля столиці. Чергова колона загарбників – загін Росгвардії СОБР із Санкт-Петербургу – вдерся на територію комплексу з купою поранених, відступаючи після бою з нашою теробороною. Ще напередодні начальник охорони ЖК втік, охоронці не мали зброї, але дезорієнтовані мешканці зажадали, щоб вони прогнали чужинців: мовляв, за що ми вам платимо…

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Звісно, що охоронці стали легкою здобиччю: окупанти штовхнули їх до купки людей, захоплених для живого щита. Після обшуку охоронців відпустили, а Медвідчука потягнули з собою далі, бо побачили на його лівій руці татуювання "За ВДВ" (з 2015 по 2018 служив в 25-й окремій повітрянодесантній бригаді, пройшов АТО). Забрали його телефон, намагалися дзвонити… Сашко не мовчав: "Пацани, кажу їм, це ще квіточки. Це була тероборона, а коли повернуться АТОшники, вам взагалі буде жопа!" За такі розмови йому пригрозили розправою", - йдеться в повідомленні.

Коли почався авртобстріл, окупанти-СОБРівці втекли, а Олександр, взявши під руки двох полонених українців, пішов у протилежній бік.

"Ні про що не думав, просто біг, - згадує він. - В мене такий адреналін був, так біг, як ніколи в житті!"

Вони повернулись до житлового комплексу та ховались там протягом доби.

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"Медвідчук потрапив під обстріл гвинтокрила - "піймав" осколки в коліно. Транспорту не було, тому разом з товаришем вибиралися пішки: пройшли приблизно 40 кілометрів – до Боярки, звідки електричками – до Білої Церкви. Там Олександр пошкутильгав до СБУ, аби передати номери телефонів, які лишилися після спроб дзвінків рашистів. Контррозвідники перевірили його самого та витягли один осколок.

Вранці "мандрівник" пройшов у напрямку дому ще 25 кілометрів, але потім почала кровоточити рана, і прибулі родичі повезли його назад в Білу Церкву. Там лікарі витягнули другий - ще більший осколок та відправили відпочивати. Однак Олександр наступного дня пішов до військкомату.

"Ну що, будемо їх бити?" – запитав воєнком. "Будемо!" – відповів Олександр. "3-тя танкова?" - "Так, звичайно". Ще під час попередньої служби він навчався на Т64Б, Т-72 і Т-80, двічі проходив військові збори в 3-й окремій танковій бригаді. "Навідником став, бо це моя справа, я її люблю, - говорить Медвідчук. – Не хочу, щоб хтось інший затупив. Я просто впевнений у собі, що вистрілю як треба", - додали в 3-й бригаді.

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