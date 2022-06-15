УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11258 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
14 843 12
армія РФ (13467) війна (56365) знищення (4099) артилерія (713) 80 окрема десантно-штурмова бригада (111)

Артилеристи з 80-ї бригади знищили дев'ять одиниць військової техніки та склад з боєприпасами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

13 червня 2022 року артилеристи з 80-ї бригади знищили дев'ять одиниць військової техніки та склад з боєприпасами під час боїв на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це бійці пишуть на своїй сторінці в соцмережі та публікують відео успішной атаки.

"Так би мовити, зірвали черговий, "гарматний" "джек-пот"! І який! А саме, під час проведення загальної системи вогневого враження, в районі населеного пункту N. (східний напрямок), артилерія 80 бригади знищила: два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 "Ураган" калібру 220 мм, одну бойову транспортно заряджаючу машину (БТЗМ) до "Урагану", один БТР, бронеавтомобіль "Тигр", дві вантажівки, та склад з боєприпасами (судячи по силі вибуху, ймовірно, з ракетами до "Урагану"). Крім того, протитанкові підрозділи 80 бригади, в той же день, протитанковим ракетним (ПТРК) комплексом "Стугна-П", спалили ворожий танк і БМП! І все за на протязі одного дня!!! Знову рекорд! Слава ДШВ!", - пишуть воїни у коментарі до відео.

Як вже повідомляли ЗМІ, в травні 2022 року, під час спроби російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець, підрозділи артилерії 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, здобули своєрідний рекорд: протягом двох діб, підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки (танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Львівські десантники на сході знищили псковську "еліту" окупантів: Бій тривав близько 14 годин. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Красівоє! 80-й бригаді респект
показати весь коментар
15.06.2022 17:07
+10
В свій час служив в цій бригаді в Хирові
показати весь коментар
15.06.2022 17:16
+8
Дякуэмо хлопцi.
показати весь коментар
15.06.2022 17:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красівоє! 80-й бригаді респект
показати весь коментар
15.06.2022 17:07 Відповісти
чудово
показати весь коментар
15.06.2022 17:08 Відповісти
Весело горит кацапня
показати весь коментар
15.06.2022 17:11 Відповісти
В свій час служив в цій бригаді в Хирові
показати весь коментар
15.06.2022 17:16 Відповісти
Хлопці з Хирова не хирові.
показати весь коментар
15.06.2022 17:25 Відповісти
Дякуэмо хлопцi.
показати весь коментар
15.06.2022 17:21 Відповісти
Красавці!
показати весь коментар
15.06.2022 17:34 Відповісти
Галичани молодці. Дякуємо за знищення ворога. Ви сьогодні на рівні 3-го і 8-го полків ССО.
показати весь коментар
15.06.2022 17:47 Відповісти
"- Вы уже встречались с этими «бубновыми асами» Геринга?
-Так точно. Горят за милую душу. " (с)

Главное , что-бы у нас было чем поджигать этих "бубновых vальтов" ...
показати весь коментар
15.06.2022 18:20 Відповісти
Львівська дисантура... Мій один з найкращих і найвірніших друзів зараз там служить і трощить орків!
показати весь коментар
15.06.2022 21:25 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 21:55 Відповісти
 
 