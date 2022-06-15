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Зеленський зустрівся з прем‘єрами Албанії та Чорногорії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Республіки Албанія Еді Рамою та Чорногорії Дрітаном Абазовичем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі глави держави.

"До України продовжують приїжджати міжнародні партнери. І це важливий прояв підтримки нашого народу. Сьогодні зустрічаюся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем", - повідомив Зеленський і оприлюднив відео цієї зустрічі.

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Чергові дипломатичні шашлички .
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15.06.2022 17:44 Відповісти
chlenom ***** ne padavis - dlia vas eto shashlik
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15.06.2022 17:59 Відповісти
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15.06.2022 17:48 Відповісти
Може, Нелох ще й у Албанії щось виклянчить 😢🤥
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15.06.2022 17:51 Відповісти
Я, лютый порохобот, поддерживаю внешнеполитическую активность Зели. Как грыцца, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Тем более, это его прямая обязанность. Пусть занимается общением с западными политиками, от этого для Украины только польза. И, я думаю, что он наконец-то понял, что из-за наезда его на немцев мы до сих пор не получили тяжелое вооружение. Вина только на нем и на п.осле Мельнике в Германии.
Главное, что-бы он не путался под ногами у наших генералов, которые бьют кацапов по всем направлениям.
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15.06.2022 17:52 Відповісти
Золотые слова! Главное - следить, чтобы отсебятины не нес, все четко по написанному. Ну, и шелупонь дермаковскую вовремя отгонять. А так - да, пусть клянчит.
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15.06.2022 18:11 Відповісти
 
 