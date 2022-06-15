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Зеленський зустрівся з прем‘єрами Албанії та Чорногорії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Республіки Албанія Еді Рамою та Чорногорії Дрітаном Абазовичем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі глави держави.
"До України продовжують приїжджати міжнародні партнери. І це важливий прояв підтримки нашого народу. Сьогодні зустрічаюся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем", - повідомив Зеленський і оприлюднив відео цієї зустрічі.
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Главное, что-бы он не путался под ногами у наших генералов, которые бьют кацапов по всем направлениям.