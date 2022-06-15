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"Штаба нет. Разбило нах#й. Все полковники, генералы там были", - окупант розповідає близьким про атаку ЗСУ. АУДIО
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Українські військовослужбовці завдали удару по штабу російських окупантів у Харківській області, в якому знаходилося командування окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про успішну атаку українських військових стало відомо з перехопленої СБУ розмови окупанта з близькими. За його словами, через знищення штабу російські загарбники, які вижили, опинилися без забезпечення і електропостачання, тому не можуть навіть зарядити телефони, щоб зв’язатися з рідними.
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Топ коментарі
+24 Mykola Trofimenko
показати весь коментар15.06.2022 18:02
+23 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.06.2022 18:07
+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.06.2022 18:02
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Будь ласка, зачекайте...
чувак конечно привирает, но слышать приятно...
как тогда под Волновахой
Але щось говірка в них подібна до Української - або з Донбасу, або з Ростова-Краснодара.
https://t.me/operativnoZSU/28693
Один тіко удар - і скіко хароших росіян одразу получілось!