ООН відкриє у Львові офіс, який координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій. ВIДЕО
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ООН створює у Львові новий офіс. Він координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила під час брифінгу у медіацентрі Україна голова гуманітарного хабу ООН для заходу України Анна Палонка.
Діяльність офісу поширюватиметься на шість областей на заході України: Рівненську, Тернопільську, Волинську, Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську. Його мета – координація усіх організацій, які нині підтримують Україну, для збільшення гуманітарної допомоги та соціально-правового захисту людей, які цього найбільше потребують.
"Ми зараз створюємо хаб у Львові - це офіс, який включатиме шість областей... І ми ставимо за мету координувати зусилля партнерів у всіх секторах", - розповіла Палонка.
За її словами, серед пріоритетів являються продовольчі потреби, а також грошова допомога, притулки, освіта та підготовка до зими у цих галузях.
"Ми знаємо, що понад 240 тисяч переселенців перебувають у Львівській області, та в інших західних областях дуже багато ВПО, тому ми координуватимемо діяльність місцевих партнерів, неурядових організацій, ООН для того, щоб разом вони могли надавати ефективну допомогу", - розповіла голова гуманітарного хабу.
Як повідомлялося, незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування воєнних злочинів, вчинених Росією, почала працювати в Україні.
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И вообще, то звиздят что люди не эвакуируются и тем самым мешают нашей армии вести борьбу с оккупантами, то беженцев вон. Или крестик, или трусы, пожалуйста. А то что ты там мало проявляешь сопереживания к своим согражданам, которые пострадали от войны демонстрирует что ты не сильно отличается от кацапов, им тоже абсолютно плевать на украинцев.