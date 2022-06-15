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Львів (2080) ООН (2759) офіс (54) гуманітарна допомога (728)

ООН відкриє у Львові офіс, який координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ООН створює у Львові новий офіс. Він координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила під час брифінгу у медіацентрі Україна голова гуманітарного хабу ООН для заходу України Анна Палонка.

Діяльність офісу поширюватиметься на шість областей на заході України: Рівненську, Тернопільську, Волинську, Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську. Його мета – координація усіх організацій, які нині підтримують Україну, для збільшення гуманітарної допомоги та соціально-правового захисту людей, які цього найбільше потребують.

"Ми зараз створюємо хаб у Львові - це офіс, який включатиме шість областей... І ми ставимо за мету координувати зусилля партнерів у всіх секторах", - розповіла Палонка.

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За її словами, серед пріоритетів являються продовольчі потреби, а також грошова допомога, притулки, освіта та підготовка до зими у цих галузях.

"Ми знаємо, що понад 240 тисяч переселенців перебувають у Львівській області, та в інших західних областях дуже багато ВПО, тому ми координуватимемо діяльність місцевих партнерів, неурядових організацій, ООН для того, щоб разом вони могли надавати ефективну допомогу", - розповіла голова гуманітарного хабу.

Як повідомлялося, незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування воєнних злочинів, вчинених Росією, почала працювати в Україні.
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Ну і.....??????
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15.06.2022 20:42 Відповісти
фсб-шных шпионов только еще во Львове не хватало. Не надо нам ООН, на местах парни тертые, сами все распилят, как показывает опыт, у СИЗО для коррупционных уже камер не хватает, содют в общие и людям становится больно
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15.06.2022 20:45 Відповісти
Не треба! Там своїх злодіїв гуманітарки не бракне, он цілі хаби повідкривали... Та й осцє теж геть надвір! ...Тільки закутки кафешні і ресторанні осцявають, худоба на маскальських грошах!
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15.06.2022 20:48 Відповісти
Давай я заберу твою квартиру а потом куда скажешь. Это хитромудрое название о вынужденно перемещённых лицах скрывает такое явление, как беженец войны. Ты когда-нибудь был прямым участником войны, она приходила в твой дом?
И вообще, то звиздят что люди не эвакуируются и тем самым мешают нашей армии вести борьбу с оккупантами, то беженцев вон. Или крестик, или трусы, пожалуйста. А то что ты там мало проявляешь сопереживания к своим согражданам, которые пострадали от войны демонстрирует что ты не сильно отличается от кацапов, им тоже абсолютно плевать на украинцев.
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15.06.2022 21:38 Відповісти
Гнати їх... Шпигуни!
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15.06.2022 20:50 Відповісти
Анженлінка буватиме у Львові частіше і джавелінка теж)
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15.06.2022 20:51 Відповісти
ООН відкриє у Львові офіс, який координуватиме роботу міжнародних озабоченностей.
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15.06.2022 21:36 Відповісти
.....для збільшення гуманітарної допомоги та соціально-правового захисту людей, які цього найбільше потребують- прямуйте Херсонську,Миколаївську,Сумську,Чернігівську та інші регіони бойових дій разом з миротворцями ООН.
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15.06.2022 23:07 Відповісти
 
 