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Воїни 95-ї ОДШБр знищили бронетранспортер МТ-ЛБ рашистів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України знищили російський бронетранспортер МТ-ЛБ, що намагався "втекти".
Відповідне відео розміщено на сторінці Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+8 Чайка Київ
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