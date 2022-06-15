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війна (56365) 95 окрема десантно-штурмова бригада (102)

Воїни 95-ї ОДШБр знищили бронетранспортер МТ-ЛБ рашистів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України знищили російський бронетранспортер МТ-ЛБ, що намагався "втекти".

Відповідне відео розміщено на сторінці Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
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15.06.2022 20:33
+8
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
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15.06.2022 20:41
+4
взрыв в верхней части корпуса...сверху бьют джава или нлав
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15.06.2022 20:42
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ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
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15.06.2022 20:33 Відповісти
Чим це його так?
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15.06.2022 20:34 Відповісти
artilerija. s verhu. vo vremia dvizenija. sovpadenie trajektorij. ja prosto tak dumaju po vidu posledstvij
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15.06.2022 20:42 Відповісти
Це не арта - так попасти просто неможливо. Швидше птрк якесь. Але ракети теж не видно.
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15.06.2022 20:47 Відповісти
vi pravi. ja toze udivilsia - priliota so storoni ne vidno, no udar s verhu. shob tak popast artoi - kak molotok na lunu zapustit.
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15.06.2022 21:05 Відповісти
взрыв в верхней части корпуса...сверху бьют джава или нлав
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15.06.2022 20:42 Відповісти
Brimstone poxoze streliajet
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15.06.2022 20:44 Відповісти
бримстоун дорогой , такое на моталыгу тратить не совсем уместно
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15.06.2022 22:10 Відповісти
Припекло на солнце. Там же видно, как экипаж разморило. Короче, по-научному, солнечный удар.
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15.06.2022 20:51 Відповісти
якщо покадрово дивитися, то видно зліва щось підлітає і вибух. дозвукова ракета - якийсь ПТРК.
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15.06.2022 20:57 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
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15.06.2022 20:41 Відповісти
Ще один боневтiк)
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15.06.2022 20:44 Відповісти
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15.06.2022 20:45 Відповісти
Добре є!
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15.06.2022 21:43 Відповісти
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15.06.2022 22:20 Відповісти
Мокши вижимали полный газ, ускорились неимоверно, наверно очень хотелось жить, но им это лишнее.
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15.06.2022 22:43 Відповісти
 
 