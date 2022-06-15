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Десантники з Javelin знищили два російські танки Т-90 "Владімір". ВIДЕО
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Львівські десантники знищили два сучасні російські танки Т-90 "Владімір" з ПТРК "Javelin"
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили два сучасні російські танки Т-90 "Владімір" з ПТРК "Javelin". Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+47 Alex Zverev 46d6768b
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+27 Чайка Київ
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+25 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар15.06.2022 22:12
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Будь ласка, зачекайте...
щоб сам владімір теж швидше здох накуй.
******* ж Владімірів (таких що в кремлі сидять та біля нього лежать)
а у нас від сивої давнини були Володимири !!!
Бережи вас Господь, хлопчики
А чи не по хутлеру коли це сталося.... здох кацап - й добре.
Когда видят маленьких лебедят,
Понимая, что танец их лебединый
На тот свет провожает всегда бл*дину
И тебе, это точно сказать могу,
Хоть к бурятским шаманам свали в тайгу,
Хоть перед иконой пластайся ниц,
Не сдержать этот танец свободных птиц",
Орлуша
Пынька точно скоро сдохнет!
владимир путин, владимир гундяев, владимир ленин. Это имя может влиять на амбиции человека с этим именем. Ведь оно означает - властитель мира. Надо подумать, может запретить родителям называть детей этим именем.
Зрелищно горят.