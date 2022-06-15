Десантники з Javelin знищили два російські танки Т-90 "Владімір". ВIДЕО

Львівські десантники знищили два сучасні російські танки Т-90 "Владімір" з ПТРК "Javelin"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили два сучасні російські танки Т-90 "Владімір" з ПТРК "Javelin". Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" - сказано в повідомленні.

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