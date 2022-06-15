Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 15 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Володимира Зеленського.

"В усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки", - зазначається у повідомленні.

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