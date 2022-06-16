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Нацгвардійці знищили рашистський РЕБ на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нацгвардійці знищили точку радіоелектронної боротьби російських окупантів (РЕБ) на Харківщині.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.

Гвардійці-артилеристи завдали влучного удару по устаткуванню радіолокаційної станції противника. Виявлення РЕБ та корегування вогню по ньому українські захисники здійснили за допомогою БПЛА.

"Накрили точку радіоелектронної боротьби противника. Таким чином позбавили його можливості робити радіоперехоплення наших сил, глушити сигнал наших радіостанцій", – зазначає командир підрозділу.

Філігранне знищення нашими бійцями російського РЕБ – не менш дошкульний для ворога удар, ніж втрата живої сили чи техніки. Окупанти використовують системи РЕБ як потужний асиметричний інструмент війни, який дозволяє нівелювати технічні переваги противника [без ефективного зв’язку жодна сучасна армія воювати не може]. Щороку РФ витрачає пів мільярда доларів на такі системи, кожна їхня бригада має роту РЕБ. Натомість українські військові вибивають цей електронний меч із рук деспотичних варварів, які тероризують світ у 21 столітті. До того ж санкції Заходу ускладнюють відновлення парку РЕБ рашистів.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
с такой точностью украинские артилеристы уже могут делать кацапам хирургические операции на глазу..)
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16.06.2022 08:31
+6
Дуже гарна робота-респект...
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16.06.2022 07:50
+4
Хлопцям- дякую. Бережи вас Господь
Критикам- зробіть краще.
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16.06.2022 10:15
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Дуже гарна робота-респект...
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16.06.2022 07:50 Відповісти
с такой точностью украинские артилеристы уже могут делать кацапам хирургические операции на глазу..)
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16.06.2022 08:31 Відповісти
Симонян со ********** покажут это видео и скажут смотрите укронацысты бамбят свои города
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16.06.2022 19:05 Відповісти
Жаль що тільки антену, а не сам "КУНГ" з апаратурою та операторами Антену замінить можна
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16.06.2022 09:10 Відповісти
Неймовірно круті !
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16.06.2022 09:36 Відповісти
Ну антена меняется в течении пары часов, это несложное изделие.
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16.06.2022 09:59 Відповісти
Хлопцям- дякую. Бережи вас Господь
Критикам- зробіть краще.
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16.06.2022 10:15 Відповісти
Если уничтожили, молодцы, но по моему антенна на крыше левее.
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16.06.2022 10:56 Відповісти
"Грить,палає техніка ворожа, рідна Україна переможе!" (с)
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16.06.2022 13:30 Відповісти
А де знищення? Бо показали 2 вибухи мимо цілі...
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16.06.2022 18:37 Відповісти
добре, але ще треба було по тій власівській тряпці пальнути...
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16.06.2022 20:20 Відповісти
Молодці, добре що поцілили, правда на початку відео добре видно, що від антени кабель іде, а на його другому кінці повинна бути ціль набагато солідніша за антену.
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19.06.2022 21:27 Відповісти
 
 