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Бійці ССО підірвали понтонний міст, наведений окупантами для переправи. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці ССО замінували та знищили понтонний міст, наведений окупантами для форсування річки на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами успішної операції бійці опублікували в соцмережі.
"Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", - пишуть бійці в коментарі до відео.
Топ коментарі
+34 Кайсак
показати весь коментар16.06.2022 10:31
+12 Чайка Київ
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+11 MausMike
показати весь коментар16.06.2022 10:37
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