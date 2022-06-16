Бійці ССО підірвали понтонний міст, наведений окупантами для переправи. ВIДЕО

Бійці ССО замінували та знищили понтонний міст, наведений окупантами для форсування річки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами успішної операції бійці опублікували в соцмережі.

"Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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