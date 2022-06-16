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Бійці ССО підірвали понтонний міст, наведений окупантами для переправи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці ССО замінували та знищили понтонний міст, наведений окупантами для форсування річки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами успішної операції бійці опублікували в соцмережі.

"Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО підірвали захоплені рашистами залізничні мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+34
Геть з України, москаль некрасівий! Геть-Геть!
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16.06.2022 10:31
+12
Наші котики, бережи вас Господь
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16.06.2022 11:19
+11
Тупі але уперті.
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16.06.2022 10:37
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Геть з України, москаль некрасівий! Геть-Геть!
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16.06.2022 10:31 Відповісти
мені з дивану видніється якась калабаня яку можна в брід перейти....
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16.06.2022 10:32 Відповісти
Ну так, перейти можна, а техніка не пройде.
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16.06.2022 10:52 Відповісти
На Луганщині три армії рф штурмують одне село - це все, що треба знати.
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16.06.2022 11:43 Відповісти
Ішов би ти... все що треба знати? Це тобі вирішувати, кому і скільки треба знати?
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16.06.2022 20:09 Відповісти
заріжуть де спіймають москаля...
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16.06.2022 10:33 Відповісти
Тупі але уперті.
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16.06.2022 10:37 Відповісти
Може їх просто посікло і листя немає, а не через те, що відео давнє.
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16.06.2022 10:51 Відповісти
Листя э на дереві.
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16.06.2022 18:40 Відповісти
Нє*уй шастать.
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16.06.2022 10:44 Відповісти
Весь час у всіх відео такого плану від Цензора ріже вухо жахлива музика. Я розумію, що звукорежисер Цензора фанат року, але ж далеко не всім така музика подобається. Краще б вже публікували такі відео без звукової доріжки.
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16.06.2022 11:14 Відповісти
Москалі таки тупі, знають же що підірвуть і ставлять ті понтони.
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16.06.2022 11:15 Відповісти
ага,ставят и уходят,даже охрану не оставили,знают шо безполезно,наши все равно подорвут
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16.06.2022 12:12 Відповісти
А может москали специально охрану не оставляют. Наводить мосты гораздо безопаснее, чем потом через них лезть в пекло.
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16.06.2022 13:06 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
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16.06.2022 11:19 Відповісти
А шо за музика на фоні?
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16.06.2022 11:26 Відповісти
Слава ССО!
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16.06.2022 11:40 Відповісти
О так - макаки рукожопые пыхтели, местами даже потели, напрягали свои единственные извилины в голове и те - следы от касок, а тут - вспышка.. хлопок... и моста нет!

Наши хлопцы продырявили им пантон!
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16.06.2022 12:38 Відповісти
Зондер команда СТАЛЕВІ ЯЙЦЯ !
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16.06.2022 14:39 Відповісти
мене навчали англiйськiй, можна бед дойч мови будь ласка, а щось зрозумiле?
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17.06.2022 03:56 Відповісти
ібо не#уй
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16.06.2022 15:20 Відповісти
А где штурмующие враги?
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16.06.2022 16:57 Відповісти
 
 