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Пожежа на одному з найбільших в Росії газових родовищ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
У Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища стався сталася пожежа через розрив труби діаметром 1,4 метра. метрів газу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами пожежі опубліковане в соцмережах.
Уренгойське родовище належить до найбільших у світі з запасами газу до 10 трлн кубічних метрів.
Топ коментарі
+35 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар16.06.2022 11:43
+23 Mykola Trofimenko
показати весь коментар16.06.2022 11:43
+22 червона калина
показати весь коментар16.06.2022 11:44
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Будь ласка, зачекайте...
Холодных зим точно не будет.
дай їм боже побільше теї *****...
Рю😆Zcеле все прислали что было нажито непосильным краснопузыи трудом...
а це означае шо в кожного українця е право вбити кацапа любим способом..
баба Надія це зрозуміла злету і напекла пиріжків...
може на кілька мільярдів нагорить,
давай такий флешмоб в усіх родовищах на расєї
Треба щоб всі родовища газу і нафти запалали в расії