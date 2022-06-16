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газ (2588) пожежа (3742) Росія (47203)

Пожежа на одному з найбільших в Росії газових родовищ. ВIДЕО

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У Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища стався сталася пожежа через розрив труби діаметром 1,4 метра. метрів газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами пожежі опубліковане в соцмережах

Уренгойське родовище належить до найбільших у світі з запасами газу до 10 трлн кубічних метрів.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+35
Що згорить,те не згниє!!!)))
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16.06.2022 11:43
+23
Красівоє
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16.06.2022 11:43
+22
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16.06.2022 11:44
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Що згорить,те не згниє!!!)))
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16.06.2022 11:43 Відповісти
до сих пор так и не научились курить
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16.06.2022 11:56 Відповісти
не пойму в чем предмет радости. ********* подожгли, что бы сорвать закачку в подземные хранилища Европы. вместе с этим уже резко снизили объёмы прокачки по СП1. цена зимой будет 3000$. лапетногие уроды компенсируют всю сумму, которую недополучат от санкций.
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16.06.2022 12:38 Відповісти
Не все тут могут думать. Зато все могут изливать желчь по любому поводу. А если еще вспомнить про пожар на крупнейшем экспортном спг терминале США, то становится совсем печально.
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16.06.2022 12:55 Відповісти
газ - це не горілка, по цистернам не розільєш, законсервувати родовища газу теж не можна. Відповідно, якщо вини зменшують постачання, залишки можуть закачувати або собі в жопи, або вони будуть від надмірного тиску рвати труби, що ми власне і спостерігаємо
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16.06.2022 13:01 Відповісти
Ви фантазуєте, бо не в курсі. Експлуатаційні свердловини обладнані запорною арматурою.
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16.06.2022 15:00 Відповісти
Зимой в Европе будет закачиваться не только русский газ.
Холодных зим точно не будет.
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16.06.2022 13:28 Відповісти
Нічого. В Європу вже піде ізраїльський газ через єгипетські СПГ-термінали, танкерами по Середземному морю. Просто москалі не можуть зупинити свердловини, тому в трубі тиск злетів-і трубу порвало.
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16.06.2022 18:51 Відповісти
Нехер тут строить глобалистов и переживать за Европу и сочувствовать Раисе. Чем меньше она продаст, тем быстрее победим. Если не могут отказаться от гага с болот, то пусть он сгорит.
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16.06.2022 13:30 Відповісти
Красівоє
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16.06.2022 11:43 Відповісти
Гори , гори ясно , щоби не погасло
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16.06.2022 11:44 Відповісти
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16.06.2022 11:44 Відповісти
західні компанії не постачають шершавість сегаретного паперу.
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16.06.2022 11:46 Відповісти
ойц...хлопок
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16.06.2022 11:47 Відповісти
Трубу порвало!
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16.06.2022 11:46 Відповісти
в Україні іхніх ваньков рвуть на хохлому, їм ***** - **** їм тая труба?
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16.06.2022 11:49 Відповісти
мабуть ковід - страшне, шо коїться...
дай їм боже побільше теї *****...
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16.06.2022 11:46 Відповісти
Жаль природу. Засрут рабсияне.
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16.06.2022 11:47 Відповісти
не жаль - гори там на кацапнятчіні все ясним пламенем...
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16.06.2022 12:00 Відповісти
це ж не кацапетівка насправді, це окуповані території, там гинуть корінні народи, яких і так було мало, це стародавні народи, зі своєю культурою, вони там жили за довго до того, як утворилася кацепетівка, і поки кацапетівка там не прийшла, вони там непогано проживали, цілком екологічно, не утворювали ні помийок, ні катастроф, ні воєн кровопролітних, а якщо про природу, це як екологія, вона нікому не належить, але всім необхідна, бо як її заср..ти, то всім буде погано.
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16.06.2022 13:38 Відповісти
По уровню вредности природе углекислый газ имеет 4 раза меньшую способность поддержки тепличного эффекта в сравнении с метаном (он же природный газ). То есть если уже совсем нет другой возможности он метана избавится, лучше его сжечь чем пустить по ветру просто так.
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16.06.2022 22:53 Відповісти
Сварщікі?
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16.06.2022 11:47 Відповісти
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16.06.2022 11:48 Відповісти
Ось як працюють санкції!
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16.06.2022 11:48 Відповісти
Хлопок или замыкание - вот в чём вопрос !?
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16.06.2022 11:52 Відповісти
може "газопроявлєніє"?
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16.06.2022 13:40 Відповісти
Газовидєлєніє
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16.06.2022 16:20 Відповісти
хорошо...но мало...
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16.06.2022 11:53 Відповісти
Но всеравно харашо!
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16.06.2022 11:58 Відповісти
****, коли вони, підари, вже накуряться ???
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16.06.2022 12:00 Відповісти
Ох уж эти курильщики... страшнее курильщика зверя нет.
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16.06.2022 12:01 Відповісти
ГАРИ ГАРИ ЯСНО ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!И ЗАХВАТИ С ПОЛ поРаши!
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16.06.2022 12:03 Відповісти
Бог шельму кремлевскую посетил еще 7 ноября 😁1917 года...особая конченная Карма..потому и нет ни Сссра от СЕН..ни Варшавсеого договора...
Рю😆Zcеле все прислали что было нажито непосильным краснопузыи трудом...
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16.06.2022 12:05 Відповісти
Это очень хорошо. Это самые действенные санкции против Рашки. В ответ на обстрелы Укарины на Рашке должны взрываться скважины и нефте/газопроводы.
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16.06.2022 12:06 Відповісти
Как бы красиво не горело, нам от этого не легче, рынок энергоносителей так устроен что любой кипеш лишь поднимает цены на товар. На фоне аварии (хз что там на самом деле) торгашам легко приподнять спот на 10-15%, а это значит что запоребрик всеравно в прибылях.
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16.06.2022 12:08 Відповісти
На Цензоре с редакторами беда
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16.06.2022 12:09 Відповісти
то ******* зазомбовані кацапські звірі,
а це означае шо в кожного українця е право вбити кацапа любим способом..
баба Надія це зрозуміла злету і напекла пиріжків...
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16.06.2022 12:09 Відповісти
какая бАльшая ********** - подумала (если такое возможно) Наташа Королева
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16.06.2022 12:12 Відповісти
мож через недельку и потушат
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16.06.2022 12:19 Відповісти
Похоже, орки сами на себя наложат быстрее, чем западные партнеры)
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16.06.2022 12:23 Відповісти
Х Л А П К I
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16.06.2022 12:31 Відповісти
оце їм перекривання газу і зменшення постачання,
може на кілька мільярдів нагорить,

давай такий флешмоб в усіх родовищах на расєї
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16.06.2022 12:37 Відповісти
Сибирский ответ на вопрос: "Огоньку не найдется?" ♨️
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16.06.2022 13:11 Відповісти
"Світає. Край неба палає"...
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16.06.2022 13:29 Відповісти
Флору и фауну жалко. Из-за жопоруких кацапов природа гибнет
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16.06.2022 14:50 Відповісти
Из-за этой ****** паРаши столько кислорода на Земле сжигается...
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16.06.2022 19:44 Відповісти
Світовий океан вбирає в себе углекислий газ і видає кислород, водоростям теж чимось дишати треба.
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17.06.2022 13:50 Відповісти
МАЛО.
Треба щоб всі родовища газу і нафти запалали в расії
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17.06.2022 13:49 Відповісти
 
 