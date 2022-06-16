Пожежа на одному з найбільших в Росії газових родовищ. ВIДЕО

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища стався сталася пожежа через розрив труби діаметром 1,4 метра. метрів газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами пожежі опубліковане в соцмережах.

Уренгойське родовище належить до найбільших у світі з запасами газу до 10 трлн кубічних метрів.