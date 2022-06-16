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Політ українських гелікоптерів на заблоковану рашистами "Азовсталь": Унікальну спецоперацію часто доводилось проводити вночі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На гранично малій висоті та в умовах постійного ризику для життя українські пілоти доставляли на "Азовсталь" боєприпаси, медикаменти та продукти харчування.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного з пілотів, зі 160-200 кілометрів маршруту більшу частину потрібно було летіти територією, яку окупували рашисти, де щільно було розташовано ППО. Все, що могли використовувати наші пілоти, це рельєф. Літати доводилося на гранично малій висоті і часто вночі.

Читайте: Росіяни поцілили ракетою у вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців, - Андрющенко. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Кацап?
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16.06.2022 12:22 Відповісти
та да. Видно что трубы картонные, и потоком воздуха от винта их раскачивает. Снимали возле киевской ТЭЦ-6, там и озеро есть.
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16.06.2022 12:42 Відповісти
дописувач - КОЗЕЛ !
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16.06.2022 15:05 Відповісти
це ти козел. без гумору і чуття сарказму в коментах.
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16.06.2022 15:10 Відповісти
Полёт на подбитом вертолёте из Мариуполя. Интервью с пилотом
https://www.youtube.com/watch?v=4oUfpDYwC5Q
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16.06.2022 12:36 Відповісти
На Dou вийшла стаття, що окрім 2500 військових, в Маріуполі потрапили у полон і багато медиків із госпіталя. Про долю цих медиків взагалі нічого не відомо.
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16.06.2022 13:41 Відповісти
СУМУЮ,
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16.06.2022 15:07 Відповісти
 
 