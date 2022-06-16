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Політ українських гелікоптерів на заблоковану рашистами "Азовсталь": Унікальну спецоперацію часто доводилось проводити вночі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На гранично малій висоті та в умовах постійного ризику для життя українські пілоти доставляли на "Азовсталь" боєприпаси, медикаменти та продукти харчування.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами одного з пілотів, зі 160-200 кілометрів маршруту більшу частину потрібно було летіти територією, яку окупували рашисти, де щільно було розташовано ППО. Все, що могли використовувати наші пілоти, це рельєф. Літати доводилося на гранично малій висоті і часто вночі.
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https://www.youtube.com/watch?v=4oUfpDYwC5Q