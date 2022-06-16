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Порошенко закликав німецький уряд надати Україні більше зброї: Це найкоротший шлях до миру. Ми готові виграти цю війну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко в ефірі телекомпанії Deutsche Welle закликав західних партнерів надати Україні якомога більше важкого озброєння. Порошенко наголосив - це найкоротший шлях до миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Слід чітко розуміти, що постачання зброї є найкоротшим шляхом до миру. Адже зараз Росія має вдесятеро більше артилерійських систем, більше гаубиць, ніж їх мають українські військові. Але навіть за цих умов українці змогли здивувати світ і зупинити так звану "другу найбільшу армію світу", яка звісно такою не є. Для миру потрібні всього лише три речі - зброя, зброя і зброя. Перший вимір такої зброї - це танки, гаубиці, протиракетні системи, винищувачі. Другий вимір - це ембарго та санкції. І третій вимір - депутінізація Росії", - пояснює Порошенко.

"Ми очікуємо, і не лише від наших американських партнерів, а й від німецьких партнерів, від інших держав-членів НАТО, на значне збільшення постачання зброї, ефективної зброї, що стало б зміною правил у цій війні. Можете собі уявити, що майбутнє Європи, майбутнє світу зараз залежить від 1000 бронемашин, 500 танків, 100 винищувачів, 300 реактивних систем залпового вогню? І це власне те, що ми розраховуємо отримати на озброєння для наших Збройних Сил. Ми не потребуємо НАТОвських солдатів на українській землі. Просто допоможіть нам врятувати Європу. Допоможіть нам зробити вашу роботу. Це також і мій заклик до німецького уряду - будьте пліч-о-пліч з нами, адже це є життєво важливим для майбутнього Європи", - говорить Порошенко.

"Ми готові виграти цю війну. І я абсолютно впевнений у тому, що демократія потребує захисту. Більше зброї для України - це шлях до миру, а більше зброї для Росії - це шлях до повноцінної катастрофи в Європі. Адже хто знає, хто буде наступним? Путін вважає, що навіть Дрезден, де він колись служив багато років тому, це місто теж є його землею. А завтра він може постукатися в двері Польщі, країн Балтії. І як знати, може і будь-якої іншої держави в Європі. І саме тому ми повинні депутінізувати Росію", - наголошує Порошенко.

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"Українські військові виконують сьогодні справді історичну місію, і я пишаюся тим, що з 2014 року ми змогли створити такі Збройні Сили, які змогли здивувати весь світ. Які демонструють свою ефективність. Які демонструють відповідальність. Ми захищаємо нашу землю, свої сімʼї, літніх людей. І ми захищаємо наше майбутнє", - наголосив п’ятий президент.

Він також зауважив, що Путін розуміє лише мову сили.

"Коли ви слабкі, ви не знайдете з ним жодного компромісу. І ті країни, які пропонують віддати Путіну якісь території, вони мають розуміти, що таким чином вони пропонують улестити тигра. Це лише створить підстави для Путіна піти далі. А тому, моє прохання, мій заклик до вас - жодного умиротворення з Путіним. Нам потрібно більше зброї для того, щоб зробити і вашу роботу. Нам потрібно більше зброї, щоб врятувати Європу", - резюмує Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
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16.06.2022 12:25
+24
Був би сьогодні при владі Порошенко , виглядало би все по іншому , а можливо і повномасштабного вторгнення не було б взагалі !😠
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16.06.2022 12:43
+16
Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Это историческое фото. На самом деле.

Украинцы недовольны поддержкой Европы. Украинцы вообще постоянно недовольны. Украинские политики в курсе. Теперь в курсе и европейские политики. И вообще, почему они не в плацкарте?

Об этом на своей странице в Facebook пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

Украинцы кричат «зрада». Макрон, дескать, склоняет нас к переговорам с Путиным. Макрон действительно сказал, что мы обречены на переговоры с Путиным или кто там в этот момент будет в Кремле за главного. Но он сказал об этом в конце фразы. А в начале прозвучало, что Украина должна выиграть эту войну, «Мы» должны им в этом помочь и потом все равно будут переговоры. При этом, французы говорят даже о победе, которые включают возврат Крыма. И да, зафиксировать это надо на переговорах. Так что, с этим кто-то спорит? Или мы ожидаем, что мы войдем в Кремль и сожжем Москву? А если нет, то как закончить все это без переговоров? Или Макрон должен спеть песню «Путин-Х..ло» и только тогда украинцы будут довольны президентом, которого себе выбрали французы? Так только тогда будет разорван канал дипломатической связи с Путиным.

Кстати, если кто-то думает, что Макрон получает удовольствие от звонков Путина, то он сильно ошибается. Макрон вынужден часами общаться с безумным кремлевским дедом, десятиминутные цитаты которого заставляют нас рвать на себе волосы и кричать. А Макрон слушает это часами. Он что, мазохист? Может можно понять, что это его роль. Коммуникатора от Запада. Чтобы не оборвать связь. Чтобы в конце, когда помощь Запада Украине поможет выкинуть Путина к черту с нашей земли, можно было сесть и поговорить. И за столом был кто-то, кто бы этот разговор модерировал. Или вы хотите видеть там Эрдогана, который по ходу дела отпишет себе Крым?

Шольц? Это действительно странная история. У нас всегда были сильные ожидания от Германии. И как от страны и как от лидера Европейского Союза. И слишком много заявлений лидера Германии расходятся с делом. Но, при этом, если посмотреть на статистику военной помощи, то немцы неожиданно окажутся на четвертом месте. Цифры говорят точнее, чем эмоции. Плюс, крайне важна роль Германии как лидера Европейского союза. А те санкции, которая Европа ввела против России уже очень сильно превосходят наши самые смелые ожидания. Да, они ниже желаний. Но больше ожиданий.

А Драги? Позиция Италии сейчас гораздо более проукраинская, чем мы могли представить.

Да, Европа дает нам мало оружия. Да и рынок оружия, зараза, такой сложный и специфический. Все эти ограничения на реэкспорт и так далее. Но беда в том, что Европа давно жила в мире, в котором оружие просто не нужно. В котором война невозможна в принципе. А если что, всегда есть США и их армия. И поэтому произошла демилитаризация Европы. Им просто реально мало есть что дать нам.

Украинцы недовольны. А русские? Ведь логично, если украинцы недовольны Макроном и Шольцом, то русские должны быть довольны? Ведь украинцы думают, что Шольц и Макрон большие друзья Путина? А русские резко сокращают поставки газа в Германию и Францию. Прям сильно резко. Прям прямо сейчас, когда ЕС готовится дать Украине статус кандидата, когда Макрон, Шольц и Драги едут в поезде. Поток по Северному потоку сократился более чем на 50%. Почувствовали немцы. Почувствовали французы. Вряд ли это результат «довольного Путина». Вряд ли пасквили Медведева, которые, не приходя в сознания пишет в свой телеграмм грязные ругательства как про Украину, так и про Шольца, свидетельствуют о большой дружбе.

Европа покупает российский газ и нефть? Да, пока покупает. Но например экспорт российского газа в страны «не бывшего СССР» в этом году упали на 30%. Нефтяное эмбарго приведет к тому, что продажи нефти в страны ЕС к концу года упадут в 10 раз. Это все, кстати, приводит в том числе и к замедлению экономики Европы. Можно было бы сократить резче? Да, наверное. Если бы политики забыли об интересах собственных избирателей. Но тогда в Европе выбрали бы других политиков. И уж тогда фото лидеров Германии, Франции и Италии в украинском поезде было бы невозможной фантастикой.

Мир просто сложнее, чем нам кажется…

И да, российская пропаганда никуда не делась. И в Украине тоже. Множество тараканов еще вылезут из своих щелей. А часть уже повылазила. И на что, как вы думаете, они бросят все свои усилия? Когда уже нельзя будет говорить украинцам о том, что Россия хорошая. Вся мощь российской пропаганды будет направлена на идею «Запад плохой». Наверное, не стоит им помогать….
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16.06.2022 12:44
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16.06.2022 12:25 Відповісти
Алкашня готується до війни
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16.06.2022 12:39 Відповісти
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16.06.2022 13:15 Відповісти
Европейцам поря понять:
"Либо вы помогате Украине оружием добровольно и в том объеме, который она просит",
либо
"Украинцы ЗАСТАВЯТ вас это сделать".
И вот тогда всему миру будет СТРАШНО.
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16.06.2022 12:30 Відповісти
Шольцу шо в лоб, шо по лбу. Расиянское бабло отрабатывает
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16.06.2022 12:31 Відповісти
А ОПівські кроти не готові.
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16.06.2022 12:34 Відповісти
Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Это историческое фото. На самом деле.

Украинцы недовольны поддержкой Европы. Украинцы вообще постоянно недовольны. Украинские политики в курсе. Теперь в курсе и европейские политики. И вообще, почему они не в плацкарте?

Об этом на своей странице в Facebook пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

Украинцы кричат «зрада». Макрон, дескать, склоняет нас к переговорам с Путиным. Макрон действительно сказал, что мы обречены на переговоры с Путиным или кто там в этот момент будет в Кремле за главного. Но он сказал об этом в конце фразы. А в начале прозвучало, что Украина должна выиграть эту войну, «Мы» должны им в этом помочь и потом все равно будут переговоры. При этом, французы говорят даже о победе, которые включают возврат Крыма. И да, зафиксировать это надо на переговорах. Так что, с этим кто-то спорит? Или мы ожидаем, что мы войдем в Кремль и сожжем Москву? А если нет, то как закончить все это без переговоров? Или Макрон должен спеть песню «Путин-Х..ло» и только тогда украинцы будут довольны президентом, которого себе выбрали французы? Так только тогда будет разорван канал дипломатической связи с Путиным.

Кстати, если кто-то думает, что Макрон получает удовольствие от звонков Путина, то он сильно ошибается. Макрон вынужден часами общаться с безумным кремлевским дедом, десятиминутные цитаты которого заставляют нас рвать на себе волосы и кричать. А Макрон слушает это часами. Он что, мазохист? Может можно понять, что это его роль. Коммуникатора от Запада. Чтобы не оборвать связь. Чтобы в конце, когда помощь Запада Украине поможет выкинуть Путина к черту с нашей земли, можно было сесть и поговорить. И за столом был кто-то, кто бы этот разговор модерировал. Или вы хотите видеть там Эрдогана, который по ходу дела отпишет себе Крым?

Шольц? Это действительно странная история. У нас всегда были сильные ожидания от Германии. И как от страны и как от лидера Европейского Союза. И слишком много заявлений лидера Германии расходятся с делом. Но, при этом, если посмотреть на статистику военной помощи, то немцы неожиданно окажутся на четвертом месте. Цифры говорят точнее, чем эмоции. Плюс, крайне важна роль Германии как лидера Европейского союза. А те санкции, которая Европа ввела против России уже очень сильно превосходят наши самые смелые ожидания. Да, они ниже желаний. Но больше ожиданий.

А Драги? Позиция Италии сейчас гораздо более проукраинская, чем мы могли представить.

Да, Европа дает нам мало оружия. Да и рынок оружия, зараза, такой сложный и специфический. Все эти ограничения на реэкспорт и так далее. Но беда в том, что Европа давно жила в мире, в котором оружие просто не нужно. В котором война невозможна в принципе. А если что, всегда есть США и их армия. И поэтому произошла демилитаризация Европы. Им просто реально мало есть что дать нам.

Украинцы недовольны. А русские? Ведь логично, если украинцы недовольны Макроном и Шольцом, то русские должны быть довольны? Ведь украинцы думают, что Шольц и Макрон большие друзья Путина? А русские резко сокращают поставки газа в Германию и Францию. Прям сильно резко. Прям прямо сейчас, когда ЕС готовится дать Украине статус кандидата, когда Макрон, Шольц и Драги едут в поезде. Поток по Северному потоку сократился более чем на 50%. Почувствовали немцы. Почувствовали французы. Вряд ли это результат «довольного Путина». Вряд ли пасквили Медведева, которые, не приходя в сознания пишет в свой телеграмм грязные ругательства как про Украину, так и про Шольца, свидетельствуют о большой дружбе.

Европа покупает российский газ и нефть? Да, пока покупает. Но например экспорт российского газа в страны «не бывшего СССР» в этом году упали на 30%. Нефтяное эмбарго приведет к тому, что продажи нефти в страны ЕС к концу года упадут в 10 раз. Это все, кстати, приводит в том числе и к замедлению экономики Европы. Можно было бы сократить резче? Да, наверное. Если бы политики забыли об интересах собственных избирателей. Но тогда в Европе выбрали бы других политиков. И уж тогда фото лидеров Германии, Франции и Италии в украинском поезде было бы невозможной фантастикой.

Мир просто сложнее, чем нам кажется…

И да, российская пропаганда никуда не делась. И в Украине тоже. Множество тараканов еще вылезут из своих щелей. А часть уже повылазила. И на что, как вы думаете, они бросят все свои усилия? Когда уже нельзя будет говорить украинцам о том, что Россия хорошая. Вся мощь российской пропаганды будет направлена на идею «Запад плохой». Наверное, не стоит им помогать….
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16.06.2022 12:44 Відповісти
Относительно Германии и ее неопределенной восточной политики , ответ уже был дан. Это психология пост-травмы.
За 77 послевоенных лет в подкорку населения Германии была вбита аксиома, что во ВМВ виновата одна только Германия, вина Германии перед Россией огромна, не имеет цены и срока давности.
Грубо говоря, как в том анекдоте:
п.1 Для Германии Россия всегда права.
п.2. Если Россия не права, смотри п.1
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16.06.2022 12:55 Відповісти
Германия во Вторую мировую больше по Украине и Беларуси прошлась, откуда такая вина именно перед паРашей? Быть может, это паРашные пропагандоны просто внушили вину Германии? Которой на деле, не больше, чем перед другими пострадавшими странами?
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16.06.2022 13:55 Відповісти
нам треба ще 1000 дронів камікадзе, щоб зробити ювелірну роботу зі знищення русні
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16.06.2022 12:34 Відповісти
"Не надо, я сам" (с). Вже йду в бан, але питання лишається
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16.06.2022 12:34 Відповісти
witchblade 600 - важка версія

Switchblade 600 є помітно важчим, ніж Switchblade 300 - важить 23 кг, але його теж можна переносити вручну, а час встановлення складає 10 хвилин.

За даними компанії-виробника, Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані до 40 км і перебувати в повітрі протягом 40 хвилин. Швидкість атаки в нього вища, ніж у попередника - 185 км/год. Його бойова частина використовується для знищення бронетехніки.
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16.06.2022 12:36 Відповісти
большая проблема в том, что пока народ воюет, у него за спиной, властьпридержащие срывают внезапнооткрывшееся окно новых возможностей и воруют, воруют и ещё раз воруют, всё что под руки поставляется, ночью и днём, днём и ночью,.... а потом ещё и возмущаются - реформы? коррупция? - та ап чём речь! да никогда и в мыслях такого небыло, не то что в реале! куда девалась **********? сдала азовцев и сидит под одеялом при свечке бабло считает?
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16.06.2022 12:38 Відповісти
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16.06.2022 13:22 Відповісти
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16.06.2022 13:23 Відповісти
Які ці Зелені тупі... Я би вже давно Петю призначив послом у США чи Німеччину. Зміг би пробити більше зброї? Так то ж я його правильно використав! Не зміг, так на ет він і балобол... Без програшний варіант.
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16.06.2022 12:41 Відповісти
Був би сьогодні при владі Порошенко , виглядало би все по іншому , а можливо і повномасштабного вторгнення не було б взагалі !😠
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16.06.2022 12:43 Відповісти
Був би був би. Коли він був при владі йому тільки надали 50 Джавелінів, якими він хизувався.
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16.06.2022 12:49 Відповісти
да ти шо. а тепер піди про ракетні програми почитай. які повністю були готові до реалізації, тільки їх твоя зекоманда похерила.
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16.06.2022 13:00 Відповісти
при тому, що Порошенку доводилося мати справу із зрадником Обамою, а зе із про-українським Байденом тільки сварився.
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16.06.2022 13:01 Відповісти
Отак: "Ракета "Гром" вже готова завтра удар по кремлю! І мордора не має, все!" от воно що, треба лише написати. Так вот як Петя та Аресній зробили не пролазну стіну з мордором гарно написали а зробити не зробили, хоча кошти отримали. Оце так геніїї. А бувший соціаліст коллега по партії Деркача Юга Луценко також ще той писака рехформатор....
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16.06.2022 13:09 Відповісти
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16.06.2022 13:18 Відповісти
Я был категорически против того, чтобы Порошенко - с его нелицеприятной биографией - стал новым президентом Украины после свержения Майданом бандита Януковича. Соответственно, призывал не голосовать за него и сам этого не делал…

Во-первых, для меня было совершенно очевидно, что Порошенко является типичным олигархом - со всеми вытекающими из этого перспективами.

Во-вторых, он был одним из учредителей преступной организации под названием Партия регионов.

В-третьих, Порошенко клялся на известных пленках майора Мельниченко в верности Кучме.

В-четвертых, он был «любым друзем» №1 у президента Ющенко.

В-пятых, в правительстве Януковича-Азарова в 2012 году Порошенко трудился министром экономики, и поэтому на нем также лежит вина за искусственное удержание тогда стабильного курса гривны, для чего травились золотовалютные резервы и набирались новые внешние кредиты. Соответственно, он в определенной мере виновен и в обвале в 2014 году гривны.

В-шестых, именно Порошенко стал одной из главных причин поражения «оранжевой» революции. Александр Зинченко на пресс-конференции в 2005 году обвинил его в коррупции, а затем данное обвинение поддержала Тимошенко. После чего Ющенко отправил в отставку Тимошенко с поста премьер-министра, Порошенко с поста секретаря СНБО, а Зинченко сам подал в отставку с должности руководителя секретариата президента. Позднее благодаря всему этому, как известно, во власть вернулись «регионалы», а в 2010 году президентом стал Янукович.

Тем не менее, Петр Алексеевич был избран президентом. При этом сторонники Порошенко либо считали негативные моменты из его биографии недостаточно убедительными, либо заявляли, что он своим активным участием в Майдане себя полностью морально реабилитировал, а впредь - став президентом - ни за что не предаст идеалы Революции достоинства.
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16.06.2022 13:21 Відповісти
І тому ти проголосував за маріонетку Коломойського, Медведчука, Ахметова, Фірташа і Пінчука ? Браво !!!
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16.06.2022 13:57 Відповісти
Я голосовал за него в 2014, думая, что он умный, наворовался и жил, как кот в масле все эти жирные годы. Ошибся. Жадный и глупый оказался человечешка.
Больше никаких шансов этому профессору Мориарти в коррупции я не дам!
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16.06.2022 15:42 Відповісти
де корупція? Що він накрав?
Ну, хіба що мізки в тебе. І те - насправді вкрав беня через своє Г+Г, але тобі залишив зписку "вкрав Порох".
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16.06.2022 17:20 Відповісти
феесбешна методичка, брехлива з другої до останньої букви.
Здохни, мразота ти ольгінська
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16.06.2022 17:23 Відповісти
Не було б 100 %, бо кацапи на сильних не нападають, тільки на ослаблених і слабких.
А Україна була ослаблена асфальтом.
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16.06.2022 13:04 Відповісти
Згоден, це епічний крок був би, але Мельник шольца й так вовтузе харею по лайну. А тому хоть би шо. Але твоя ідея все одно цікава)
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16.06.2022 12:46 Відповісти
та хай твій мельник краще вовтузає Боневтіка, дєрмака і татарова по зеленому їхньому лайні, які всі бюджетні гроші закатали в асфальт(якого вже немає, по ньому їздять ворожі танки) і відкрили ворота ворога, який без єдиного пострілу захопив південь.
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16.06.2022 14:45 Відповісти
Ти мразота і учень ху- ла , прибери це барахло 😠
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16.06.2022 12:55 Відповісти
він посивів, він змужнів,
а дайте йому ще 2й срок і на Україну нападет порох і байден.
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16.06.2022 12:52 Відповісти
зелене тошілово до ригачки ...
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16.06.2022 12:54 Відповісти
Порошенко політик світового рівня, а Зеленський дрібне мстиве чмо.
Перше, що зробив зеля, це не підготовка до війни з ******, а розвал всього, що зробив до нього Порох і відкриття кримінальних справ проти Порошенка і Байдена.
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16.06.2022 12:58 Відповісти
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16.06.2022 12:59 Відповісти
Порох за свої слова відповідає на відміну від квнщика.
Вова як тобі шашлички що ми вже четвертий місяць їмо ??
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16.06.2022 13:02 Відповісти
Не бреши. Нехай Порох відповість за свої слова

К примеру, еще в конце 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк пообещал, что в 2016-м в Украине откроют линию изготовления боеприпасов к стрелковому оружию. Но сделать это так и не успел - Яценюка отправили в отставку.

В июле 2016 року глава «Укроборонпрома» сообщил, что на рассмотрении правительства находится проектная документация и смета нового патронного завода. Ожидалось, что он сможет производить боеприпасы не только для ВСУ, но и на экспорт.

Следующее упоминание о патронном заводе было в марте 2017-го: тогда Кабмин принял постановление о государственной целевой программе создания и обновления производства боеприпасов до 2021 года. В том году пятый президент Петр Порошенко пообещал построить в Украине патронный завод. Из госбюджета должны были выделить 1,4 млрд. грн. В конце 2017 года в Министерстве экономики сообщили, что ведется подготовка к запуску завода в 2018-2019 годах. Но завод так и не построили.
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16.06.2022 13:16 Відповісти
Собаки брешуть і такі істоти , як ти , школото , тому зтули пельку і не патякай , так як у Порошенка біографія супер 😡і все інше також !
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16.06.2022 13:35 Відповісти
А шо не чули той завод таки построїли.але кацапи розбомбили.Так що не брешіть завод був.
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16.06.2022 15:32 Відповісти
де його збудували йолоп?
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16.06.2022 16:00 Відповісти
Брехло пригожинське, Порох не обіцяв будувати такий завод, оскільки будівництво - не було в його повноваженнях і можливостях Президента! Хотів, щоб був побудований такий завод, закликав до цього, вимагав від уряду відповідних дій - це було. Але фінансами держави для будівництва він не міг керувати за визначенням, за посадою!

***** ви пригожинські, це у вас авторкратична система правління країною, що ваше *****, що ***** - а при Пороху як-не-як, хреново, але більш-менш існувала і діяла парламентсько-президентська система упавління Україною!
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16.06.2022 17:34 Відповісти
Не тобі це вирішувати , так як ти ніхто і фамілія ніяк 😠
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16.06.2022 13:36 Відповісти
Іди нахєр кацапський бот!
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16.06.2022 13:46 Відповісти
смотри телевизор.

там 24 часа в сутки 7 дней в неделю мертвечуковские ведущие ни слова про Порошенко не скажут.

там только про Бубочку
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16.06.2022 13:52 Відповісти
Poroshenko did what no other President have done for Ukraine which is rebuilt the Military. He is a great diplomat which should have been in an official role appointed by Zelenskiy. However, Zelenskiy is a weak man before the war started. A little too late a day short.
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16.06.2022 15:27 Відповісти
Порошенка обовязково треба посадити. Той злодій теж багато доклав в те що ми сьогодні маємо!
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16.06.2022 15:28 Відповісти
Уже один саде три роки.ідіть ще ви спробуйте.Чи сажалка не виросла?
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16.06.2022 15:35 Відповісти
Згинь нечисть , бо саджати будемо тебе і твого куратора , а не Пороха !
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16.06.2022 19:41 Відповісти
Петро Порошенко, п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" сьогодні виступив на 9-му Глобальному Бакинському Форумі, де звернувся до лідерів держав, міністрів та парламентарів із закликом посилити антипутінську коаліцію.

Провідний політик-опозиціонер з України звернувся до лідерів держав, міністрів та парламентарів із закликом посилити антипутінську коаліцію.
"Не буде миру, стабільності та безпеки, якщо ми не зупинимо путіна. Це війна не проти України, це війна, яка була заздалегідь спланована і тепер ведеться росією проти всіх нас. В Україні зараз вирішується майбутнє світу. Немає місця десь осторонь чи посередині, тому що зло є злом. Ви повинні вибрати свою сторону. Тому мій рішучий заклик до всіх вас буде таким: приєднуйтеся до глобальної антипутінської коаліції і приєднуйтеся вже сьогодні!", - наголосив Порошенко.
П'ятий Президент наголосив, що росія використовує все, що в неї є, щоби шантажувати світ. "Це не продовольча криза, яка кидає виклик світові - це "голодна війна" путіна. Це не міграція, яку провокує голод - це "війна біженців" путіна. Назріває не енергетична криза - це "енергетична війна" путіна. І все це супроводжується агресивною путінською дезінформацією та пропагандою, які отруюють розум людей", - вважає лідер "ЄС".
"Погана новина - у тому, що путін не хоче зупинятися. Хороша новина в тому, що путіна можна зупинити, якщо ми всі будемо єдині. Якщо він зрозуміє, що його гра закінчена", - зазначив п'ятий Президент.
"Влада путіна не залежить від влади його військових - ми це доводимо щодня. Швидше, його сила полягає в його здатності залякати, маніпулювати та шантажувати інших. Настав день, щоб перестати цього боятися. Настав час депутінізації росії та світу", - вважає Петро Порошенко.
Він також наголосив, що стратегія депутінізації означає більше зброї для України. "Йдеться про додаткові санкції проти росії, енергетичне та торгове ембарго, про відсутність торговельних угод з москвою. Зрештою, йдеться також про "План Маршалла" щодо відбудови України. І про перспективи членства України в ЄС та НАТО", - каже політик.
"Я вірю, що через тиждень Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС. Ми платимо за це найвищу ціну. А також цього року Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО. Обидва кроки потребують сміливості зупинити цю війну в 2022 році, інакше це ризикує розв'язати небезпечні процеси по всій земній кулі, які було б важко зупинити", - резюмує Петро Порошенко.

Детальніше - на відео в матеріалі 5-го телеканалу "В Україні зараз вирішується майбутнє світу"
Глобальний Бакинський Форум відбувається під егідою президента Азербайджану Ільхама Алієва. Тема цьогорічного форуму - "Загрози глобальному світопорядку". У форумі беруть участь колишні глави держав та урядів, міністри, офіційні представники міжнародних та неурядових організацій, впливові політики з понад 50 країн світу.
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16.06.2022 18:39 Відповісти
Приємно слухати професійного політика і блискучого дипломата на Глобальному
Бакинському Форумі , де Порошенко по пунктах , без жодного папірця
виклав своє бачення розвитку Украіни під час війни !!

Респект і подяка Петру Олексійовичу за чесне служіння нашій краіні і нашому народу !!
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16.06.2022 19:47 Відповісти
 
 