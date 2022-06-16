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"Сказали, что никто медали не получит, только деньгами": окупант похвалився дівчині про винагороду за убивство українців. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські солдати продовжують вбивати українців. Один з окупантів у розмові зі своєю дівчиною зізнається, що вбив до 10 українських піхотинців.

Про це свідчить нова перехоплена розмова, яку оприлюднило головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Дівчина росіянина цікавиться, за що йому дали медаль. У відповідь солдат розповідає, що 28 травня бив по українських бійцях здалеку і навіть не вступав у бій.

"Ми були далеко. Ми відстріляли, добили й поїхали. У нас же не було завдання вступати в бій. Наш командир відразу сказав, що ми не поїдемо нікуди. Просто добили й вони (українці. – Ред.) навіть не встигли втекти. Я знищив один БТР та до 10 осіб піхоти. Це правда", - розповів загарбник.

Також обговорюють яку винагороду він "заслужив", убиваючи українців: "Сказали, що ніхто медалі не отримає, лише грошима".

За даними розвідки військовослужбовцем виявився Іван Афлятонов, 1998 року народження з Казані. Він з 22 травня перебуває на території Херсонської області.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Дамировна может себе подыскивать Армэна. Её ненаглядый если и приедет,то в мешке.
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16.06.2022 13:24
+12
Грошима на похорони
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16.06.2022 13:28
+9
Частями приедет.
Если серьезно, то эти орки и за поребриком теперь не очень нужны - сломаная психика, утерянные профессиональные навыки. Все, что умеют - это убивать.
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16.06.2022 13:29
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Дамировна может себе подыскивать Армэна. Её ненаглядый если и приедет,то в мешке.
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16.06.2022 13:24 Відповісти
Частями приедет.
Если серьезно, то эти орки и за поребриком теперь не очень нужны - сломаная психика, утерянные профессиональные навыки. Все, что умеют - это убивать.
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16.06.2022 13:29 Відповісти
Грошима на похорони
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16.06.2022 13:28 Відповісти
здавайся і приходь до мене я тобі в лобі навічно медаль приеба*шу
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16.06.2022 13:29 Відповісти
авжеж, медальки путя дає лише за згвалтування українських немовлят.

уроди, прости Господи, як їх тільки земля свята носить!
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16.06.2022 13:38 Відповісти
Окупант,твая кацапская родіна бросіт тебя.Всегда. Майже цитата...
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16.06.2022 13:40 Відповісти
Пи\деть - не мешки ворочать. Это ещё скромный чурка. А мог же и роту танков подбить, и батальон пехоты. А на отходе и самолёт сбить.
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16.06.2022 13:41 Відповісти
стаю байрактаров.
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16.06.2022 16:11 Відповісти
русомирского рассказчика истребить тоже на дальнем расстоянии, Байрактары позволяют.
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16.06.2022 13:42 Відповісти
Вафлятонов ну и фамилия😁😁😁
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16.06.2022 13:42 Відповісти
Цю тварюку и його родину знищити !
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16.06.2022 13:45 Відповісти
Вам не все розповіли. Медалі отримаєте, але посмертно.
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16.06.2022 13:52 Відповісти
пожелаем ваньке черный полиэтиленовый мешок подходящего размера, заслужил....
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16.06.2022 13:56 Відповісти
Ну так рєзніков може підтвердити чи спростувати підбиття бмп за 28 травня
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16.06.2022 14:00 Відповісти
Хрен вам медали и хрен вам денег, вас ху#ло на фарш послал в Украину, потому что, вы ему и нахрен не нужны, а вы дураки губы раскатали!
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16.06.2022 15:21 Відповісти
здається найшов цю суку:
https://vk.com/id153614557

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017825285654

"привітався" і сказав багато чого.

зміст - український Мосад формується
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16.06.2022 19:14 Відповісти
Напишите что ее муж ***** сдох на Украине
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16.06.2022 22:23 Відповісти
 
 