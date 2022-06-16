"Сказали, что никто медали не получит, только деньгами": окупант похвалився дівчині про винагороду за убивство українців. АУДIО

Російські солдати продовжують вбивати українців. Один з окупантів у розмові зі своєю дівчиною зізнається, що вбив до 10 українських піхотинців.

Про це свідчить нова перехоплена розмова, яку оприлюднило головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Дівчина росіянина цікавиться, за що йому дали медаль. У відповідь солдат розповідає, що 28 травня бив по українських бійцях здалеку і навіть не вступав у бій.

"Ми були далеко. Ми відстріляли, добили й поїхали. У нас же не було завдання вступати в бій. Наш командир відразу сказав, що ми не поїдемо нікуди. Просто добили й вони (українці. – Ред.) навіть не встигли втекти. Я знищив один БТР та до 10 осіб піхоти. Це правда", - розповів загарбник.

Також обговорюють яку винагороду він "заслужив", убиваючи українців: "Сказали, що ніхто медалі не отримає, лише грошима".

За даними розвідки військовослужбовцем виявився Іван Афлятонов, 1998 року народження з Казані. Він з 22 травня перебуває на території Херсонської області.

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