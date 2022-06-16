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Бабка может быть корректировщиком артиллерии, никому нельзя доверять: Окупанти старіють від страху перед ЗСУ, - перехоплення СБУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника.

Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", - розповідає один військовий РФ іншому.

За словами одного з рашистів, шансів просунутися на півдні України у них немає: "У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!"

Також дивіться: "Сказали, что никто медали не получит, только деньгами": окупант похвалився дівчині про винагороду за убивство українців. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Перепелися вітізі.
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16.06.2022 14:26
+27
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16.06.2022 14:41
+25
вони ще не бачили внучки і жучки!
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16.06.2022 14:30
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Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", - розповідає один військовий РФ іншому. Джерело: https://censor.net/ua/v3348342
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16.06.2022 14:23 Відповісти
а пірожки можуть бути ракетами середної дальності...
запугана кацапня - це напів знищена кацапня,,,,
Слава україньским бабусям - велику справу роблять!
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16.06.2022 14:45 Відповісти
..а вдоль дороги мёртвые с косами стоять.. - и тишина
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16.06.2022 15:39 Відповісти
Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", Джерело: https://censor.net/ua/v3348342
Кацап явно под наркотой,а СБУ заняться ******
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16.06.2022 20:13 Відповісти
Перепелися вітізі.
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16.06.2022 14:26 Відповісти
Бабусіни війска України
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16.06.2022 14:29 Відповісти
Жах оккупанта❗
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16.06.2022 14:32 Відповісти
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16.06.2022 14:42 Відповісти
😄😄😄😄😄😄
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17.06.2022 12:20 Відповісти
Да!, да, а еще москалики вы все сдохнете раньше своего времени.
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16.06.2022 14:28 Відповісти
вони ще не бачили внучки і жучки!
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16.06.2022 14:30 Відповісти
і мишку нарушку
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16.06.2022 14:33 Відповісти
Це ж славнозвісні, *отряди Зєлєнвскова* - *******!
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16.06.2022 14:32 Відповісти
А еще добестным россиянчегам подсовывают отравленную водку, балалайки и лапти!
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16.06.2022 14:33 Відповісти
Бабка может быть корректировщиком артиллерии, никому нельзя доверять
а ещё корректировщиком может быть и детка)ну или в худшем случае подростки)
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16.06.2022 14:37 Відповісти
А вы свою рашистскую парадку оденьте и в атаку. Сразу до Киева дойдете. Дрыщете по окопам на нашей земле, вояки.
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16.06.2022 14:37 Відповісти
Ці суки мають боятися кожного куща, кожної травинки, а вже про наших українців і говорити нічого, будуть утилізувати цих дикунів, що навіть мови не мають одні матюки та кілька слів для зв'язки матюків, усіма доступними засобами
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16.06.2022 14:40 Відповісти
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16.06.2022 14:41 Відповісти
Ці слова з цієї пісні.
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16.06.2022 15:09 Відповісти
Бабка бандеровка приходит на базар с портретами Шарикова и Швондера..и рекламируе...
Продам Антихристов путлера за 5 гривен за морду каждого лица...
Мужик подходит и спрашивае..
Бабусю..а морды профессора Преображенского или доктора Борменталя которые наделали Шариковых 150 мое. Нету)))бабуля каже...нема синку...
Жаль...спалив би гадів мавзолєйних...
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16.06.2022 14:47 Відповісти
Отрицательный смех
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16.06.2022 20:15 Відповісти
ну а хто зробив таких уродів з русскіх, як не русская елітка, інтелігенція типу невзорова, журналістів, блогерів типу опозиційних, режисерів в тому числі і радянських "харошіх", всі ті актери, співаки і співачки, шоумени та решта представників "культури", це ж вони все і зробили.
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16.06.2022 21:19 Відповісти
Сріться і сціться кацапи... Слава ЗСУ!!!
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16.06.2022 14:47 Відповісти
Кацапи,все тільки починається. Далі буде...
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16.06.2022 14:47 Відповісти
Які мужні офіцери СБУ, які мужні "перехоплоення" для лохів по вухах. А не можуть ці СБУ зайти в тил ворога і притягнути декілька кацапських морд для суду, або там знищити, як це робили при Порошенко?
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16.06.2022 14:57 Відповісти
Зато при деле! ничего вместо Бакланова назначат Татарова,вот тогда посмеемся!
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16.06.2022 20:16 Відповісти
Тема боевых гусей и помётных атак с курятника не раскрыта....
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16.06.2022 15:01 Відповісти
так-так. Дідо Байден бабці пиріжків скоро ще більше спече ))
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16.06.2022 15:07 Відповісти
А що ж так, невже не зустрічають квітами окупантів, як в 2014 лугандон ???
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16.06.2022 18:05 Відповісти
Как может ехать кукушка, если у россиян она изначально поехавшая?
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16.06.2022 18:32 Відповісти
 
 