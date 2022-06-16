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Отримані нові підтвердження, що окупанти застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілів міст, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ отримала нові підтвердження, що війська РФ застосовують заборонені види боєприпасів, обстрілюючи міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, слідчі Служби безпеки здобули їх під час документування воєнних злочинів російських військових на Північній Салтівці - найбільш постраждалому від ворожих бомбардувань та обстрілів житловому масиві Харкова.

Так, за попередніми висновками експертів, окупанти використовували серед інших і касетні боєприпаси, заборонені у більшості цивілізованих країн світу.

Повідомляється, що під час огляду задокументовано руйнування та пошкодження майже всіх будівель на території цього масиву, а це:

Отримані нові підтвердження, що окупанти застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілів міст, - СБУ 02 4 дошкільні навчальні заклади,

Отримані нові підтвердження, що окупанти застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілів міст, - СБУ 02 2 загальноосвітні школи,

Отримані нові підтвердження, що окупанти застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілів міст, - СБУ 02 1 поліклініка,

Отримані нові підтвердження, що окупанти застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілів міст, - СБУ 02 2 супермаркета,

Отримані нові підтвердження, що окупанти застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілів міст, - СБУ 02 59 багатоквартирних житлових будинків висотою у 9, 12 та 16 поверхів.

Також у ході огляду вилучено численні уламки боєприпасів, які передані на експертизу.

Читайте також: Російські окупанти обстрілювали Харків забороненими боєприпасами, - Amnesty International

Збір і фіксацію доказів воєнних злочинів росіян слідчі СБУ здійснюють у межах багатоепізодного кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
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16.06.2022 16:06
+9
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16.06.2022 16:04
+5
Не розумію я цієї теми із забороненою зброєю. Тобто, вбивати мирних мешканців, руйнувати будинки і школи із незабороненої зброю, це ок?
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16.06.2022 15:59
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Не розумію я цієї теми із забороненою зброєю. Тобто, вбивати мирних мешканців, руйнувати будинки і школи із незабороненої зброю, це ок?
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16.06.2022 15:59 Відповісти
запрещенная, потому что накрывает сразу огромные территории, где заведомо нет военных объектов, т.е. заведомо и умышленно направленная на уничтожение гражданского населения.
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16.06.2022 16:16 Відповісти
А СБУ ЗОВСІМ не цікавить діяльність Тарана по розвалу армії ?

Деятельность экс-министра обороны Тарана должна быть расследована - Сергей Рахманин

https://youtu.be/xY_GD8qppjw
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16.06.2022 16:03 Відповісти
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16.06.2022 16:04 Відповісти
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16.06.2022 16:06 Відповісти
за агентуру ФСБ переживаешь?
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16.06.2022 16:12 Відповісти
Як вже дістали ці благородниє толерасти,беріть приклад з мосаду,чи тільки бабла з бізнесу трусити спроможні?
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16.06.2022 16:24 Відповісти
Зробіть запит до ООН. Там дадуть Вам відповідь за міжнародним правом.
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16.06.2022 16:35 Відповісти
Коли ми читаємо цю статтю частина місцевих жителів продовжують жити у підвалах на
Північній Салтівці. Нікуди їхати, та і на 2 тис. грн допомоги довго не проживеш, тому
живуть, їжу готують на вогнищах, за дрова повалені вибухом дерева по всьому
мікрарайону. Думаю Бубочкє треба подякувати за щасливе життя, епоха бідності
при Пороху дійсно закінчилась, зараз просто виживання у злиднях.
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16.06.2022 23:01 Відповісти
та де вони використають тi 2000 якщо картки не працюють? Електрики нема, Internet нема. Ти по ходу не з Украiни. Якийсь пiдозрiлий, ворожнечу сiэш. Iди в спам на всяк випадок.
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17.06.2022 03:45 Відповісти
 
 