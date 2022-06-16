Отримані нові підтвердження, що окупанти застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілів міст, - СБУ. ВIДЕО
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СБУ отримала нові підтвердження, що війська РФ застосовують заборонені види боєприпасів, обстрілюючи міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, слідчі Служби безпеки здобули їх під час документування воєнних злочинів російських військових на Північній Салтівці - найбільш постраждалому від ворожих бомбардувань та обстрілів житловому масиві Харкова.
Так, за попередніми висновками експертів, окупанти використовували серед інших і касетні боєприпаси, заборонені у більшості цивілізованих країн світу.
Повідомляється, що під час огляду задокументовано руйнування та пошкодження майже всіх будівель на території цього масиву, а це:
4 дошкільні навчальні заклади,
2 загальноосвітні школи,
1 поліклініка,
2 супермаркета,
59 багатоквартирних житлових будинків висотою у 9, 12 та 16 поверхів.
Також у ході огляду вилучено численні уламки боєприпасів, які передані на експертизу.
Збір і фіксацію доказів воєнних злочинів росіян слідчі СБУ здійснюють у межах багатоепізодного кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
"Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.
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https://youtu.be/xY_GD8qppjw
Північній Салтівці. Нікуди їхати, та і на 2 тис. грн допомоги довго не проживеш, тому
живуть, їжу готують на вогнищах, за дрова повалені вибухом дерева по всьому
мікрарайону. Думаю Бубочкє треба подякувати за щасливе життя, епоха бідності
при Пороху дійсно закінчилась, зараз просто виживання у злиднях.