Отримані нові підтвердження, що окупанти застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілів міст, - СБУ. ВIДЕО

СБУ отримала нові підтвердження, що війська РФ застосовують заборонені види боєприпасів, обстрілюючи міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Як зазначається, слідчі Служби безпеки здобули їх під час документування воєнних злочинів російських військових на Північній Салтівці - найбільш постраждалому від ворожих бомбардувань та обстрілів житловому масиві Харкова.

Так, за попередніми висновками експертів, окупанти використовували серед інших і касетні боєприпаси, заборонені у більшості цивілізованих країн світу.

Повідомляється, що під час огляду задокументовано руйнування та пошкодження майже всіх будівель на території цього масиву, а це:

4 дошкільні навчальні заклади,

2 загальноосвітні школи,

1 поліклініка,

2 супермаркета,

59 багатоквартирних житлових будинків висотою у 9, 12 та 16 поверхів.

Також у ході огляду вилучено численні уламки боєприпасів, які передані на експертизу.

Читайте також: Російські окупанти обстрілювали Харків забороненими боєприпасами, - Amnesty International

Збір і фіксацію доказів воєнних злочинів росіян слідчі СБУ здійснюють у межах багатоепізодного кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.