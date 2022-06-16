"Люди начнут сами себя стрелять нах#й", - окупант скаржиться дружині, що не може повернутися з України. АУДIО
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Дружини рашистів намагаються повернути своїх чоловіків додому, доки вони ще живі. Втім, командування не дає їм такого шансу.
Про це свідчить перехоплення розмови рашиста із дружиною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.
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"Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто, не раніше вересня. Заміни вам немає. Навіть тих, у кого контракти закінчуються – все одно будуть там, доки не закінчаться воєнні дії", - каже військовому дружина.
Окупант пояснює, що ця ситуація примусить їх іти на крайні заходи: "Якщо нічого не зміниться, люди дізнаються цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу немає, як додому поїхати. Тут або тебе, або ти. Кожного дня сидиш і думаєш: пиз… (вдарить) поруч з тобою, залишаться від тебе одні кросівки".
А на чергові заперечення дружини щодо відсутності заміни, каже: "Нехай повністю виводять. Яка заміна? Тут пацани 19-річні сидять…"
Будь ласка, зачекайте...
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матрешка евонная, насся - бері кредіт! - твой все.....
виплатить короче....
Мы еще не все вооружение проверили на эффективность.
А орки хай стріляються, то добре діло.