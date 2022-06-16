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"Люди начнут сами себя стрелять нах#й", - окупант скаржиться дружині, що не може повернутися з України. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дружини рашистів намагаються повернути своїх чоловіків додому, доки вони ще живі. Втім, командування не дає їм такого шансу.

Про це свідчить перехоплення розмови рашиста із дружиною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.

Увага! Ненормативна лексика!

"Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто, не раніше вересня. Заміни вам немає. Навіть тих, у кого контракти закінчуються – все одно будуть там, доки не закінчаться воєнні дії", - каже військовому дружина.

Окупант пояснює, що ця ситуація примусить їх іти на крайні заходи: "Якщо нічого не зміниться, люди дізнаються цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу немає, як додому поїхати. Тут або тебе, або ти. Кожного дня сидиш і думаєш: пиз… (вдарить) поруч з тобою, залишаться від тебе одні кросівки".

А на чергові заперечення дружини щодо відсутності заміни, каже: "Нехай повністю виводять. Яка заміна? Тут пацани 19-річні сидять…"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бабка может быть корректировщиком артиллерии, никому нельзя доверять: Окупанти старіють від страху перед ЗСУ, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Хай дружина не хвилюється, скоро повернеться, але в найкращому випадку у мішку, по частинам
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16.06.2022 17:22
+16
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16.06.2022 17:41
+15
З діологу зрозуміло що кацапська самка навіть не хоче шоб ото повернулось живим,бо гроші за дохлого-краще...
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16.06.2022 17:27
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Хай дружина не хвилюється, скоро повернеться, але в найкращому випадку у мішку, по частинам
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16.06.2022 17:22 Відповісти
З діологу зрозуміло що кацапська самка навіть не хоче шоб ото повернулось живим,бо гроші за дохлого-краще...
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16.06.2022 17:27 Відповісти
Скоріше,б
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16.06.2022 17:27 Відповісти
Хорошая идея. амебы должны перестрелять друг друга. В качестве гуманных вариантов можно также резать, душит и загрызать. Главное результат - избавление человеческого и животного мира от орков.
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16.06.2022 17:32 Відповісти
Так, пацани, дійте! Можете стріляти собі не тільки в х#й, а і в інші частини тіла - головне не промахніться!
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16.06.2022 17:33 Відповісти
І кожного разу, як в орка від українського вільного повітря бодай якась мислЯ в макитрі з'являється - як в цього, що треба гуртом виходити і робити, оркиня йєвойнайа мислЮ ту обов'язково заб'є, мовляв, нєть нічіво здєлать ніззяя тірпі
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16.06.2022 17:34 Відповісти
їх попереджали
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16.06.2022 17:38 Відповісти
Дружина кацапа розраховувала що він натягне з України трофеїв а тут облом. Так що похоронка з грошима саме те що треба кацапській самці для щастя - навіть ця тупа ****, яка послала чоловіка вбивати українців, розуміє що назад повернеться чмо з ПТСР і її життя пертвориться на пекло...
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16.06.2022 17:39 Відповісти
Почему-то не в ленте новостей цензора такая новость:
Пытаются расширить зону прорыва: Бутусов назвал район основного наступления войск РФ

https://www.dialog.ua/war/253791_1655389413
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16.06.2022 17:39 Відповісти
та не сами себе - тебе, піздота кастрамська, недолуга, різати будуть...
матрешка евонная, насся - бері кредіт! - твой все.....
виплатить короче....
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16.06.2022 17:40 Відповісти
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16.06.2022 17:41 Відповісти
ацтавить панику. И это - в кроссовки "момент" лейте - тогда они на ногах остаются.
Мы еще не все вооружение проверили на эффективность.
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16.06.2022 17:45 Відповісти
Люди самі себе стріляти не почнуть - вони прикладу з дурних орків не беруть.
А орки хай стріляються, то добре діло.
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16.06.2022 17:52 Відповісти
Вот поетому ***** и требует переговоров и перемирия потому что скоро бунты начнутся не только в армии а и на всей Рашке.
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16.06.2022 19:30 Відповісти
Сам собі відповів : стріляйся - поїдеш додому
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16.06.2022 20:00 Відповісти
Что делать?! - Вішайся кацап!!!
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16.06.2022 21:06 Відповісти
Ну, стрельни хотя бы разок в себя, храбрый воин! Ты же не пробовал - тебе понравится!
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16.06.2022 23:38 Відповісти
Ой, тільки не треба це людями називати
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17.06.2022 08:08 Відповісти
 
 