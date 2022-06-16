21 369 60
"Що ж ти робиш, Гриша?!", - односельчани з Вінниччини звернулись до командира російського фрегата "Адмірал Макаров" Брєєва, що віддає накази обстрілювати Україну "Калібрами". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Колишній капітан ВМС України, уродженець села Бабчинці на Вінниччині після окупації Криму зрадив присягу і тепер командує російським фрегатом "Адмірал Макаров", з борту якого ведуться постійні обстріли України крилатими ракетами "Калібр".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналісти "Радіо Свобода" побували на батьківщині зрадника та вбивці і розпитали про нього у односельчан.
Топ коментарі
+48 Вова БК
показати весь коментар16.06.2022 17:15
+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.06.2022 17:22
+46 Paul Foxen
показати весь коментар16.06.2022 17:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На вербах золотих вродили дикі груші.
Зникає мій народ, як в розчині кристал.
Той шолудивий чорт купує вбогі душі.
Новим вождям вже мостить п'єдестал.
Купуй, купуй, купуй! - чого ті душі варті?
Мости, мости, мости! - впаде і ця мана.
Все людство вже збулось.
Лиш ми іще на старті.
А на шляху - то прірва, то стіна
Так что калаш или макаров для этого Гриши - самый лучший судья.
Правда в Бабчинцы тяжеловато попадать.
на відміну від гріши, росіянка не служила в армії путіна та не зраджувала присяги йому
Любой протестный регион нужно держать в шоколаде. Это азы государственного управления. Как Путин делает. Он Челябинск и Омск держит в развалинах и нищете, зато Чечня каждый год получает огромные дотации на свое население. И результат такой, что там рисуют нужные цифры в 99% и никто и никогда не выйдет на митинг. Также надо было делать в СРОЧНОМ порядке аж с 1991-го года, благо алкаш Ельцин сам облажался и с референдумами этими, и потом Путин с тулзой.
В итоге, он предал Родину исключительно из материальных соображений. Как и ряд крымчан. Правда, уже через 1.5 года после оккупации они сообразили, что уже жить стало хуже, а сейчас так там вообще мертвый регион с массовой блокадой, но они то об этом не знали, думали, что Сингапур будут у них строить. Но могло быть и так, жадность не позволила.
Да даже 3 года назад кое-какие регион по 90-92% голосов за Зеленского отдавали. Вот результат непонимания простого факта, что бабки надо давать сомневающимся и в протестные регионы, повышать ценности по пирамиде Маслоу, чтобы ватная пропаганда работала слабее. А остальные регионы с умными людьми должны затянуть пояса, они итак лояльны. Неприятно может кому-то, но так и работает любая политика.
Але він вибрав інший - стріляти по українцях ракетами. Тобто тут не в грошах справа. Це імперська комуняцька москальска мразота. Це питання ідеологічне - тобто загальне прагнення людини, не грошове. Тому ніякої пощади ім не повинно бути, їх треба вбивати з муками аду, щоб вони перед смертю відчули усю боль що скоїли у світі.
Нихрена. Наоборот, они стали себя мнить " кормильцами".
Государство будет устойчивым если оно либо уникально по нацинальному признаку либо у него получилось исторически " вызреть". К сожалению Украине не дают возможность спокойно просуществовать самостоятельно хотя бы три поколения.
Ну ничо, ничо, ты оденься во все чистое: скоро тебя посетят с визитом Пипа Миддлтон вместе с пипой суринамской!
И обязательно с контрольным в голову !!!
Цей Гріша, принаймні, не вдягається в вишиванку а є відкритим ворогом. А з нашими все значно складніше. Попробуй виведи їх на світле місце.