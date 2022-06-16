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"Красиво дымят макаки, больше летать не будут!": Український захисник із ССО "Азов" Бецик збив гелікоптер окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ССО "Азов" із ПЗРК "Стінгер" збили російський бойовий гелікоптер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці ССО підірвали понтонний міст, наведений окупантами для переправи. ВIДЕО

Пізніше стало відомо, що це зробтили бійці ССО "Азов". Вони опублікували оригінальні кадри ураження російського гелікоптера Мі-24 в Запорізькій області. Прицільний вистріл ракетою з ПЗРК "Стінгер" здійснив боєць ССО АЗОВ на псевдо Бецик.

Палаючий вертоліт окупантів здійснив "незаплановану" посадку просто посеред українського поля. Тепер це його постійне місце дислокації.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+62
які новини хороші хлопці ви найкращі
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16.06.2022 17:55
+42
Эффектно, что звиздец !!! Радует судьба экипажа.
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16.06.2022 18:04
+37
Слава нашим Супер Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏👍👍👍👍✊✊✊✊ЗСУ‼️
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16.06.2022 17:58
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які новини хороші хлопці ви найкращі
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16.06.2022 17:55 Відповісти
Хто вважається спеціалістом у ******** українській мові.
Як писати правильно - вертоліт, гелікоптер чи гвинтокрил
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16.06.2022 18:30 Відповісти
головне.щоб вони палали від українських воїнів. Слава ЗСУ! Слава ТрО!
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16.06.2022 18:36 Відповісти
Всі три слова допустимі в Українській мові, при цьому гелікоптер - це іноземне слово, яке увійшло в мову.

Перевірити наявність якось слова в мові можно в академічному словнику Української мови.
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16.06.2022 18:40 Відповісти
Та сама історія, як і з фотографією.
Придумали для неї нове слово - світлина (що абсолютно правильно, тому що грецькою світло - фотос)
Але... Але, фотографії вже немає, є світлина, але чомусь фотограф так і залишився фотографом
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16.06.2022 19:03 Відповісти
Ну - це залежить від того, що ти розумієш під словом "Фотографія"!

Наприклад - якщо ти не фотоапарат застосував, а смартфон - це фотографія?

А якщо я зробив скрін з відео - тоді як?

Тому, на мою думку, слово "Світлина" якраз більш влучна і точна!
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16.06.2022 22:23 Відповісти
Не надо херню нести.
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04.08.2022 23:20 Відповісти
Винтокрыл это вертолет/геликоптер только с крыльями как у самолета.
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16.06.2022 21:51 Відповісти
Геликоптер по английски это просто вертолет, любой вертолет, хоть с крыльями, хоть без них.
Что вы имеете ввиду, "с крыльями", я так и не понял.
Видимо, конвертоплан "Оспрей". Но это не вертолет, а именно, что конвертоплан
Мой вопрос был о другом - было одно определение, "вертолет".
Потом придумали другое - "гвинтокрыл". Но оно первого определения не заменило, а стало ходить вместе с ним одновременно.
А потом зачем то ввели и английское название "геликоптер".
И стало совсем весело - применяют все три определения, и вертолет, и гвинтокрыл, и геликоптер одновременно
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16.06.2022 22:05 Відповісти
В любій мові є таке поняття, як Синоніми, і це спасіння для журналістів, бо ставити декілька раз одне і те саме слово є моветоном, набагато краще буде звучати, якщо ти будеш звстосовувати синоніми.

В любому випадку - яке слово з цих троьох ти не напишеш, а всі оточуючі зрозуміють, що ти мав на увазі.
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16.06.2022 22:20 Відповісти
Неа, русские не поймут, они даже микроскоп и молоток путают
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17.06.2022 07:53 Відповісти
а ще є антоніми..
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19.06.2022 12:44 Відповісти
Слово "синонім" знаєш?
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19.06.2022 12:32 Відповісти
Слава нашим Супер Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏👍👍👍👍✊✊✊✊ЗСУ‼️
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16.06.2022 17:58 Відповісти
Красава. И снова игла.

Бедные разработчики вертушек не ожидали, что по ним будут лупить их же оружием. Поэтому ракеты советские всех видов наоборот хорошие поставки, так как кацапские радары не настроены на них, они же все от американского оружия. А вот радары контрбаттарейной борьбы, ПВО, радары ПВО лучше советское даже не брать, так как все настроено под борьбу с НАТО и будет пропускать советскую технику, а вот американские радары идеально против именно тех видов вооружений, что есть у кацапов.
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16.06.2022 17:59 Відповісти
конгениально!
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16.06.2022 18:06 Відповісти
По вашей же логике игла бы работала плохо)) Но это не так работает
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16.06.2022 18:17 Відповісти
не теребите начинающего эксперта. Иначе форум Цензора получит нового Игоря L.
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16.06.2022 18:21 Відповісти
Я про Игоря и забыл, где он делся?
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16.06.2022 18:26 Відповісти
вероятно сгинул на немецких фронтах в первые дни эвакуации.
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16.06.2022 18:31 Відповісти
😂
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16.06.2022 20:23 Відповісти
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16.06.2022 23:50 Відповісти
Вот вы смеетесь, а Игорь Л все верно про необходимость вооружения писал.
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16.06.2022 20:58 Відповісти
Это да. Жалею, что не собирал его опусы. Сейчас это могло бы очень скрасить досуг пацанов на второй линии или на полигонах во время отдыха.
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16.06.2022 21:33 Відповісти
Чому Ігла якзо пише шо Стінгер?
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16.06.2022 21:53 Відповісти
а не британский ли это дротик
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17.06.2022 04:34 Відповісти
Новый хит
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16.06.2022 18:01 Відповісти
родичів ари хамлії збили! )
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16.06.2022 18:02 Відповісти
красавчики, земляки
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16.06.2022 18:02 Відповісти
Эффектно, что звиздец !!! Радует судьба экипажа.
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16.06.2022 18:04 Відповісти
И даже крикнуть "слава путлеру" не успели....
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16.06.2022 18:22 Відповісти
Успели только Хутин Пуй, так как это короче.
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16.06.2022 18:28 Відповісти
летуны даже нормально обосраться не успели, т.к. всё произошло очень быстро
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16.06.2022 19:34 Відповісти
"За пацанофф"!(с)
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16.06.2022 20:09 Відповісти
О том же подумал. А то потом нянчится с ними, кормить, менять. А после, эти утырки опять сядут за штурвал и будут продолжать в том же духе.
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16.06.2022 18:27 Відповісти
А мені чомусь сумно, що не довго мучилися.
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16.06.2022 21:55 Відповісти
👏👍💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦Наші легіні!
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16.06.2022 18:06 Відповісти
Курвы,пачкают своими вонючими горящими железяками и вылетевшими мозгами зелёные поля моей любимой Украины !
Неужели нельзя делать это в родных серых и пустынных ******,да под хорошую гражданскую войну ??
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16.06.2022 18:08 Відповісти
вот и меня беспокоит тот факт, что вертолётов не будет хватать для двух-трёх хороших региональных конфликтов. Правда есть еще борта всяких там МЧС, газпромов и роснефти...
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16.06.2022 18:24 Відповісти
А українською?
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16.06.2022 18:28 Відповісти
скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина,не тупи,Яріку..
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16.06.2022 19:39 Відповісти
У меня старшая дочка знает 4 полноценно, и несколько по чуть,средняя ни одного языка полноценно, но как человек супер растёт, ерунда все это.
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17.06.2022 00:11 Відповісти
Соняхи наші, ви Воїни Світла!
Божої опіки вам і Родинам вашим!
🇺🇦💙💛🔱💪
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16.06.2022 18:08 Відповісти
vidno po foto na krylja nadpis rosija.
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16.06.2022 18:12 Відповісти
На таке можна дивитися вічно! Слава ЗСУ!
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16.06.2022 18:09 Відповісти

Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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16.06.2022 18:12 Відповісти
давай іщьо!!!!
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16.06.2022 18:19 Відповісти
Як дохнуть кацапи можна дивитись вічно...
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16.06.2022 18:21 Відповісти
Helekopter
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16.06.2022 18:50 Відповісти
Від Stinger та Ігли мав бути видимий димний слід від ракетного двигуна, а на відео його нема.
Тобто, напевно, збили його британським Starstreak.
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16.06.2022 18:50 Відповісти
Игла.. С моей бригады пацаны
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16.06.2022 18:56 Відповісти
А Азов выложил оригинал видео, а не с монитора и Билецкий сказал, что сбил чувак с позывным "Бецик". Это и есть твои пацаны?
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16.06.2022 19:15 Відповісти
то ни макаки,то пубуины и **********....
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16.06.2022 18:51 Відповісти
Падло без сумнівів... і що смердітиме, і що впало...
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16.06.2022 18:54 Відповісти
Невеличка бавовна і як наслідок - пекельні борошна для екіпажу.
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16.06.2022 19:11 Відповісти
Красиво дымят макаки 👍🤪
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16.06.2022 19:12 Відповісти
Скільки там екіпаж був? Сподіваюсь, мінімум два орка змішались з багном
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16.06.2022 19:12 Відповісти
+ 8 челов может переправлять - будем надеяться на лучшее!
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16.06.2022 20:30 Відповісти
Летів начебто Мі-24 У десантному варіанті, крім пілота і пілота-оператора, розміщується 5 чоловік десанту Якщо ідуть на виконання штурмовки то десант не беруть Тут - саме той випадок
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19.06.2022 12:44 Відповісти
А Азов выложил оригинал видео, а не с монитора и Билецкий сказал, что сбил чувак с позывным "Бецик". Это и есть твои пацаны?
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16.06.2022 19:14 Відповісти
И на пятой секунде на небесах
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16.06.2022 19:33 Відповісти
Здоровья, счЯстья и успехов в личной жизни экипажу вертольОта!
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16.06.2022 19:47 Відповісти
то що було МИ-2?
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16.06.2022 20:04 Відповісти
Посадити років на "Іглу"
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16.06.2022 20:06 Відповісти
Боже, какая красота!
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16.06.2022 20:16 Відповісти
Бажаю всім загиблим москалям міцного здоров'я і потужної ерекції.
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16.06.2022 20:37 Відповісти
Мдя, не помогло макакам то что старались лететь низко низко. Думали самые хитрожопые. Все равно достали. Молодцы! Слава Украине!
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16.06.2022 21:16 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Тільки нах.ра розповідати позивний хлопця.
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16.06.2022 21:47 Відповісти
Красівоє!

Коли палає рашиський гелікоптер - це для мене найбільша радість, бо саме їх я побачила у небі 24 лютого. Вони летіли з біласруссії на Київ. Вже не пам'ятаю скільки я їх нарахувала, але було дуже страшно. Сподіваюсь, що усі ті гелікоптери вже давно гниють разом із екіпажами.
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16.06.2022 21:48 Відповісти
нажаль ні. але частина потонула ...
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17.06.2022 11:30 Відповісти
Так низко порхала стрекоза, что аж шасся все стерла (знаю-знаю - шасси убираются)! Не помогло....💀
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16.06.2022 23:41 Відповісти
Вот бы каждый так загорался, сразу после пересечения кордона.
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17.06.2022 00:07 Відповісти
текс ... конкуренція ... так хто збив ?
щоб нікого не образити ...
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17.06.2022 11:29 Відповісти
Ай да красіво
Слава Богу, слава Україні.
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17.06.2022 12:52 Відповісти
Срочно звоните майору Чернобаеву. Он выпишет грамоту и вымпел.
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18.06.2022 00:20 Відповісти
 
 