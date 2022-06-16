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"Красиво дымят макаки, больше летать не будут!": Український захисник із ССО "Азов" Бецик збив гелікоптер окупантів. ВIДЕО
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ССО "Азов" із ПЗРК "Стінгер" збили російський бойовий гелікоптер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Пізніше стало відомо, що це зробтили бійці ССО "Азов". Вони опублікували оригінальні кадри ураження російського гелікоптера Мі-24 в Запорізькій області. Прицільний вистріл ракетою з ПЗРК "Стінгер" здійснив боєць ССО АЗОВ на псевдо Бецик.
Палаючий вертоліт окупантів здійснив "незаплановану" посадку просто посеред українського поля. Тепер це його постійне місце дислокації.
Топ коментарі
+62 вася василич be2875c1
показати весь коментар16.06.2022 17:55
+42 Elvis2
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+37 Vika Lysenko
показати весь коментар16.06.2022 17:58
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Будь ласка, зачекайте...
Як писати правильно - вертоліт, гелікоптер чи гвинтокрил
Перевірити наявність якось слова в мові можно в академічному словнику Української мови.
Придумали для неї нове слово - світлина (що абсолютно правильно, тому що грецькою світло - фотос)
Але... Але, фотографії вже немає, є світлина, але чомусь фотограф так і залишився фотографом
Наприклад - якщо ти не фотоапарат застосував, а смартфон - це фотографія?
А якщо я зробив скрін з відео - тоді як?
Тому, на мою думку, слово "Світлина" якраз більш влучна і точна!
Что вы имеете ввиду, "с крыльями", я так и не понял.
Видимо, конвертоплан "Оспрей". Но это не вертолет, а именно, что конвертоплан
Мой вопрос был о другом - было одно определение, "вертолет".
Потом придумали другое - "гвинтокрыл". Но оно первого определения не заменило, а стало ходить вместе с ним одновременно.
А потом зачем то ввели и английское название "геликоптер".
И стало совсем весело - применяют все три определения, и вертолет, и гвинтокрыл, и геликоптер одновременно
В любому випадку - яке слово з цих троьох ти не напишеш, а всі оточуючі зрозуміють, що ти мав на увазі.
Бедные разработчики вертушек не ожидали, что по ним будут лупить их же оружием. Поэтому ракеты советские всех видов наоборот хорошие поставки, так как кацапские радары не настроены на них, они же все от американского оружия. А вот радары контрбаттарейной борьбы, ПВО, радары ПВО лучше советское даже не брать, так как все настроено под борьбу с НАТО и будет пропускать советскую технику, а вот американские радары идеально против именно тех видов вооружений, что есть у кацапов.
Неужели нельзя делать это в родных серых и пустынных ******,да под хорошую гражданскую войну ??
Божої опіки вам і Родинам вашим!
🇺🇦💙💛🔱💪
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
Тобто, напевно, збили його британським Starstreak.
Героям слава!!!
Тільки нах.ра розповідати позивний хлопця.
Коли палає рашиський гелікоптер - це для мене найбільша радість, бо саме їх я побачила у небі 24 лютого. Вони летіли з біласруссії на Київ. Вже не пам'ятаю скільки я їх нарахувала, але було дуже страшно. Сподіваюсь, що усі ті гелікоптери вже давно гниють разом із екіпажами.
щоб нікого не образити ...
Слава Богу, слава Україні.