В окупованому Хрустальному (колишній Червоний Луч) стався потужний вибух на складі боєприпасів. ВIДЕО
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Мешканці окупованого Хрустального (до 2016 р. Червоний Луч) повідомляють про вибухи на російському складі боєприпасів
Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Що не день, то нова "бавовна" на окупованих територіях.
Топ коментарі
+20 CrossFirenko
показати весь коментар16.06.2022 20:08
+17 Максім ХОЙ 07fb0949
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+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.06.2022 20:14
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А що туди таке цікаве долетіло? Арта, якщо не помиляюсь, не дістане
Эту невероятную историю рассказал один из солдат, который принимал участие в отражении атак российских нацистов на харьковском направлении.
«Если быть откровенным до конца, начало полномасштабной войны было для всех, даже для многих военных, неожиданным. Мы не верили, что они решатся на столь серьезное вторжение, а русские не ожидали, что их здесь встретят далеко не розами.
В общем, начало войны было сумбурным немножко, но очень жестким - россияне ломились, как дурные, в Украину. Но ехали, как на параде, такие все радостные, бравые, ржали, как кони, и снимали видосики в героических позах для тик-тока. Так сказать, косплеили «дранг нах остен» Третьего Рейха. Но их было очень много, и нам жестко пришлось.
В марте наше подразделение попало под сильную раздачу - отсекли от основного состава, техники с нами не было. Поэтому ушли в лесопосадку, шли проселками, но вдоль трассы - для соединения с бригадой. По большому счету, тогда на Харьковщине почти партизанская война была. С прямыми столкновениями, лоб в лоб. И со стрельбой из всего, что под рукой - от калашей до пулеметов и гранат.
Отпора русские явно не ждали. Видимо, поэтому технику особо не готовили для серьезной войны. И на этом жестко прокололись. Нам еще до полномасштабной войны подогнали разного противотанкового, в том числе западного, хоть и немножко совсем.
Словом, враг сильно огорчился от вида своих горящих танков. От этих американских девайсов, а как выяснилось, и от допотопных советских «фаготов», если со ста-двухсот метров пальнуть, танковая броня и динамическая защита не очень спасает. Огорчились русские. И призадумались.
Многие слышали уже про «мангалы». У гражданских это предназначено для шашлыков и других чудесных ништяков на даче и природе. У военных, у нас в 2014-м, а у россиян сейчас - это чудо инженерной мысли, «динамическая защита» для танков. Но из говна и палок. Варят танковые «мангалы» в виде решеток. По идее, противотанковые ракеты должны «запутаться» в прутьях. И взорваться, еще не достигнув брони. Но нет, так это не работает.
В общем, снова оккупанты призадумались. Новое «решение» было «по-суворовски» простым - дополнительно к штатной динамической защите и «мангалам», они начали обкладывать танки и БТРы… мешками с песком.
Ехали мимо нас по шоссе такие «обкладыши». Россияне верхом на этих танках. Проезжали совсем рядышком. Мы залегли в посадке, ПТРК у нас закончились к тому моменту. От слова совсем. Ну лежим такие, зубами хрустим от злости. Вражины рядышком совсем. А у нас, кроме калашей, ничего. Если они нас увидят, то расстреляют из пушек и пулеметов, как фазанов в поле.
Был с нами один боец. Он и раньше ссыкливый ни разу не был. Про таких говорят, мол, без башни родился и странно, что выжил. А за первые недели войны вообще страх потерял. Его даже побаиваться стали остальные пацаны из підрозділа. Черт его знает, на что такой берсерк решится - такие парни способны в бою на совершенно безумные поступки. С последующими неприятными последствиями. В общем, чувак сорта «безумие и отвага» в одном флаконе…
Ну и не зря опасались… Пальнул трассером по танкам наш «берсерк» доморощенный.
«** твою …ть! …, …, нах…, дайте этому … по башке прикладом!» - прокомментировал происходящее командир батальона.
«Эээ! Б…дь, это что такое? Что за х…ня с ними?» - продолжил глубокий анализ ситуации офицер.
Все наши с ним были солидарны. В том числе и с заключительной тирадой. От очереди из калаша нашего «берсерка» моментально вспыхнули сразу два передних танка с мешками на броне. И так полыхнули, что глазам больно смотреть, прямо бенгальскими огнями. Искры во все стороны! Танки горят, россияне на броне горят, орут, катаются по травке вдоль трассы. Ну это те, которые успели спрыгнуть. Те, кто не успел, прямо прилипли к броне от жара. Поплавились, как пластмассовые солдатики.
Увидев такой неожиданный эффект, и другие наши начали …рить по «обкладышам» из калашей. Они и сгорели. Причем за считанные минуты. Первыми вспыхивали именно мешки с «песком» - а за ними танки со всей требухой!
Лишь потом, через день, вышли мы на сельхозбазу в районе. Сторож нам прояснил насчет восхитительного «бенгальского» эффекта сожженных нами танков. Мол, заехали днем раньше к ним несколько танков и заправщиков. Экипажи - то ли тувинцы, то ли буряты. В общем, товарищи откуда-то с бескрайних окраин русского мира. Командир их, по словам сторожа, важный, грозный такой - похож на Чингисхана в миниатюре. Как увидел он залежи мешков с чем-то вроде песка возле склада - очень обрадовался. И велел солдатикам усилить защиту танков мешками с «песком» дармовым.
«Да х…й его знает, че я промолчал, пацаны, - признался нам дед. - Поначалу-то я пытался им объяснить, что нехорошо воровать чужое. Селитра-то - недешевая нынче… Но мне буряты сразу ливер отбили прикладами, когда я на воротах стал. А после того, как они мне ребра поломали, что-то перехотел им рассказывать, что не песок это в мешках. Подумал, что х…й с ними, пусть хоть сожрут эту селитру».
Поразмышляли мы потом с пацанами о таком казусе. Это как же селитру с песком спутать? Фантастика, да и только. Лишь потом один из наших, он в универе раньше работал, высказал мысль. Дескать, боевые буряты всю жизнь по степям шастают. Скотоводы они. Это в Украине любой сельский житель селитру сразу опознает. А в степях удобрения ни к чему. Зато вот пригодился такой «песочек» бурятам покойным…
А «берсерку» нашему обезбашенному все равно после боя по башке выписали пару раз. Мол, не стреляй, зараза така, без команды! Правда, потом командир прослезился и обнял со словами: «Хоть ты и …банутый на всю голову, но иногда полезным бываешь».
Сошлись на том, что уроки в школе пропускать вредно для здоровья. Особенно химию.
Автор - Георгий Ак-Мурза
- Бо Справжній Патріот, а не шмо ряжене.
При поРошенці - горятиь ТІЛЬКИ українські склади, а ворожі партії й ТВк_анали - процвітають.
І СТАБІЛЬНО.
___ кріпіться порботи. Вигадуйте нове гуано.