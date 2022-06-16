В окупованому Хрустальному (колишній Червоний Луч) стався потужний вибух на складі боєприпасів. ВIДЕО

Мешканці окупованого Хрустального (до 2016 р. Червоний Луч) повідомляють про вибухи на російському складі боєприпасів

Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляють соцмережі.



Що не день, то нова "бавовна" на окупованих територіях.