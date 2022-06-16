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Так що там привезли Макрон, Шольц та Драгі? День 113 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
113-й день Народної війни України.
Європейська комісія на попередніх перемовинах вирішила рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Європейського союзу, але з певними умовами. Про це повідомив європейський редактор "Радіо свобода" Рікард Йозвяк. То чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС?
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Плюс - мінус по часу, я з секундоміром не стояла. Я стояла у пробці на Нивках, потім на Туполєва, а коли вдалося виїхати на Перемоги, нам під колеса вискочив поліцейський і загнав на Борщагівську.
Ну правильно, бо тут би лімузини мчали, а тут їм Горіх навперейми на своєму "цитрамоні"
Хай возять насправді. Якщо ці екскурсії хоч чимось допоможуть Україні, хай возять. Жінки з Ірпеня вже просто гірко посміхаються - те відчуття, коли руїни твого дому стали найпопулярнішою фотозоною у Європі.
Ірпінь свою чашу випив. Хотілося б вірити, що до дна, і другої серії не буде.
Але в цю саму хвилину росіяни плюндрують Україну по всій лінії зіткнення. Ніяка це не війна з метою окупації. Це війна з метою знищення, вони хочуть бачити замість України випалену землю.
А ми хочемо, щоб вал вогню повернувся на територію ворога. https://t.me/nuts_roses/1149