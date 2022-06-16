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Так що там привезли Макрон, Шольц та Драгі? День 113 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

113-й день Народної війни України.

Європейська комісія на попередніх перемовинах вирішила рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Європейського союзу, але з певними умовами. Про це повідомив європейський редактор "Радіо свобода" Рікард Йозвяк. То чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС? 

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У той момент, коли четвірка європейських лідерів + Зеленський мали їхати на Ірпінь, на шляху їхнього слідування надривалась сирена повітряної тривоги.

Плюс - мінус по часу, я з секундоміром не стояла. Я стояла у пробці на Нивках, потім на Туполєва, а коли вдалося виїхати на Перемоги, нам під колеса вискочив поліцейський і загнав на Борщагівську.

Ну правильно, бо тут би лімузини мчали, а тут їм Горіх навперейми на своєму "цитрамоні"

Хай возять насправді. Якщо ці екскурсії хоч чимось допоможуть Україні, хай возять. Жінки з Ірпеня вже просто гірко посміхаються - те відчуття, коли руїни твого дому стали найпопулярнішою фотозоною у Європі.

Ірпінь свою чашу випив. Хотілося б вірити, що до дна, і другої серії не буде.

Але в цю саму хвилину росіяни плюндрують Україну по всій лінії зіткнення. Ніяка це не війна з метою окупації. Це війна з метою знищення, вони хочуть бачити замість України випалену землю.
А ми хочемо, щоб вал вогню повернувся на територію ворога. https://t.me/nuts_roses/1149
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16.06.2022 21:31 Відповісти
Все привез Єрмак !
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16.06.2022 21:41 Відповісти
Макрон, ты лучше свою высушенную бабусю штурмуй и дульце свое ей пристраивай, а для поставок серьёзной техники есть Великая Бритная и Могучие Штаты!
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16.06.2022 22:47 Відповісти
Чому Ірпеню не дали МІСТО-ГЕРОЙ?
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16.06.2022 23:28 Відповісти
У Японії потужні ВПС. 200 F-15 і сотня F-2A/B власного виробництва з якісним озброєнням і РЕБ. Якщо НАТО боїться надавати літаки і танки, то треба почути позицію Японії.
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17.06.2022 08:49 Відповісти
 
 