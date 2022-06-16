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Переговори щодо закінчення війни не відбуваються виключно через позицію Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію України, а не шукати шлях до миру. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку", - сказав Зеленський.

Також читайте: Росія не сяде за стіл переговорів, поки відчуває свою силу, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
ти хоч скажи, що саме під терміном "шлях до миру" ти маєш на увазі!
Бо в тебе невизначена позиція стосовно того, чим має закінчитися війна касапами, з ******! Сім п'ятниць на тиждень. І жодного разу не сказав, що це має бути виведення всіх касапських військ з окупованих територій включно з Кримом і встановлення там української виконавчої влади!
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16.06.2022 22:29
+16
Допоки воно при владі зраду шукати не треба.
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16.06.2022 22:34
+11
Хрипатый, пойми, переговоры для параши - способ узаконить оккупацию украинской земли! Ни для чего более они кацапам не нужны. Это даже клоун может понят.
Зелебобик, ты же не самый тупой клоун, правда? Или... 🤢
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16.06.2022 22:32
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нормально сказав доречі, в стилі Порошенко
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16.06.2022 22:28 Відповісти
Опять уиноуат Порошенко Вы бы ребята лечились, не затягивали
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16.06.2022 22:31 Відповісти
де ти тут зраду знайшов?
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16.06.2022 22:33 Відповісти
Допоки воно при владі зраду шукати не треба.
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16.06.2022 22:34 Відповісти
Не на часі!!!)))
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16.06.2022 22:38 Відповісти
я і сам його того...не дуже... але він нормально сказав, в дусі Порошенко...
нагадаю русня на всіх площадках верещить що вони "за мир и дипломатию", а "эти хахлы" хотят воевать сами.
тож сказано вірно на мій погляд... це той рідкий випадок коли нема сенсу його гнобити за слова... може в пресслужби Пороха і списали
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16.06.2022 22:39 Відповісти
не позорься бот
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16.06.2022 22:41 Відповісти
не мав наміру) ти ще мене в ботстві звинувать) Вячеслав43)
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16.06.2022 22:47 Відповісти
Зрада при владі!
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17.06.2022 06:22 Відповісти
Як називались "переговори",якими закінчились Перша і Друга світові війни?
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16.06.2022 22:37 Відповісти
кожному окремо розжувати чи вище важко все прочитати?)
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16.06.2022 22:42 Відповісти
доречі по першій світовій точно пам'ятаю - Версальська мирна угода, по другій там здається вже в 47 році підписували мирні угоди з фінами і італійцями, з японцями точно в 45-му подздамська угода
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17.06.2022 12:19 Відповісти
Да, да, борется во главе с Ермаком и Шефиром. Вас купили, как индейцев, за бусы, лишенец. Все ясно как божий день.
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16.06.2022 22:37 Відповісти
какие переговоры "об окончании войны" вы что совсем тупорылые как и ваш торчок зеленский? а что уже все теритроии осовбождены?
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16.06.2022 22:40 Відповісти
а ты уже вернулся - трепло зеленое?
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17.06.2022 00:17 Відповісти
Оо, зараз почнеться. Посягнув на святе. Тримайся.
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16.06.2022 22:37 Відповісти
та шо триматися) має ж бути адекватність)
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16.06.2022 22:40 Відповісти
Адекватность? У тебя неадекватного или у Зебила? Это как у Гитлера искать адекватности, у Х...ла, или у Чикатило. В глаза им заглядывать.
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16.06.2022 22:42 Відповісти
ще один...єтіть) я ніяк не належу до прихильників Зе, але в данному випадку ці слова нормальні.. спрямовані на захід як контрудар на заяви русні... тут нема зради...тим більше амери приб'ють бубочку якщо т піде здаватися)
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16.06.2022 22:45 Відповісти
Не мели чуши. Какие переговоры об окончании войны сейчас? К тому же все слили четко, как договорились в Омане. Уже есть тысячи свидетельств, что войска Раиссы в Херсон заходили на марше, на ГЭС были через 4 часа танки. Марик дали окружить за 2 дня полностью и за 3 часа на марше с Востока. Это все факты, а остальное зеленый спектакль.
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16.06.2022 22:48 Відповісти
слухай, я ж цим і не сперечаюсь...
я прокоментував його заяву, заява нормальна як відповідь на закедони русні, що курсують в західній пресі... це ніяк не підкреслює моє ставлення до цієї шобли зі зрадниками)
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16.06.2022 22:54 Відповісти
Хватит играть в дурочку. "...Все лидеры понимают, почему сейчас не проходят переговоры по окончании войны. Исключительно из-за позиции России...". Т.е. Зебил хочет переговоров, и только Раисса, по его словам, не готова к ним. Это часть его заявления. Или ты читаешь через строчку?
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16.06.2022 23:02 Відповісти
через строчку... західна Европа аж пищить від бажання пошвидше закінчити війну хоч якось, дров сюди підкидує рускі лобісти що пишуть там що саме українці винні у відсутності переговорів.
При тому всі знають що українська влада навіть за великого бажання не пережила б одну ніч підпиши вони щось "пасередине".
тож як відсилка на захід це нормальні слова, іноді і наполеону пишуть щось адекватне...нема тут якоїсь крамоли
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16.06.2022 23:08 Відповісти
Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні Росія, ні Україна не готові на компроміси, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3348458


черговий доказ, вони б і раді але неможуть
мордор звинувачує нас, ми їх...
нема в цій заяві зради, навіть якщо прочитав її підопічний ермака
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16.06.2022 23:42 Відповісти
і всі добре знають що квітневі потуги агрохімії зійшли на нет після приїзду в Київ Джонсонюка. Але це у нас, а у західного виборця має бути і інфа від нашої влади, а не лише від лобістів кремля
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16.06.2022 23:10 Відповісти
тож коли до тебе дійде моя аргументація цієї заяви (я в тебе вірю) ти зможеш з себе видавити ріденьке "сорян" за ті слова що ти мені адресував)
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16.06.2022 23:47 Відповісти
тупорылый какие переговоры? а что украинские територии уже освобождены?
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16.06.2022 22:42 Відповісти
Они как раз сданы в четком соответствии с договоренностями в Омане. Ровно о чем и договорились. Сухопутный коридор в Крым и воду.
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16.06.2022 22:45 Відповісти
Має, але ти не туди за нею прийшов.
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16.06.2022 22:44 Відповісти
в 19 всі банали за слова підтримки Петра Олексійовича
зара знову стану ворогом тусовки)
інколи нашему Наполеону дійсно непогані тести пишуть, це один з них... не бачу сенсу поливати лайном ці слова, навіть сказані бубочкою)
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16.06.2022 22:50 Відповісти
А я в 18 був зататим шатуном і агентом кремля,за іронію і сарказм відносно чоколадного бариги ,правда в другому турі голосував за Порошенко!!!)))
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16.06.2022 23:15 Відповісти
Штірліц, ви руцкій шпійон! У вас профіль від травня 20-го року
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16.06.2022 23:22 Відповісти
Це вже мій третій нік,перший був 2014 р.!!!)))
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16.06.2022 23:45 Відповісти
не кожен зміг вигрісти з тих тон лайна які на нього вилили тоді мосейчучки і інші борці губами за гроші олігархата)
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16.06.2022 23:22 Відповісти
а мене якраз огидна мерзенна пика зєлі змусила зацікавитися Порохом! до початку 2019 було якраз пох!
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16.06.2022 23:43 Відповісти
До зеленої плісняви головні баталії були це порохоботи,БЮТоголові і шатуни!!))
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16.06.2022 23:49 Відповісти
а ты из кремлевских или из каломойских ?
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17.06.2022 00:19 Відповісти
З українських,майданю з 1989 р.,з робітничих страйків!!!))
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17.06.2022 00:38 Відповісти
Ти ним і остався!
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17.06.2022 06:29 Відповісти
ти хоч скажи, що саме під терміном "шлях до миру" ти маєш на увазі!
Бо в тебе невизначена позиція стосовно того, чим має закінчитися війна касапами, з ******! Сім п'ятниць на тиждень. І жодного разу не сказав, що це має бути виведення всіх касапських військ з окупованих територій включно з Кримом і встановлення там української виконавчої влади!
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16.06.2022 22:29 Відповісти
і всі шляхи для миру... рускава...

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16.06.2022 22:31 Відповісти
гарне питання, та впевнений ця заява не має жодного наміру прямо зараз йти на переговори, швидше відповідь на слова коняки для громадян західної Європи
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17.06.2022 00:07 Відповісти
Дайтє ему сельодкі!
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16.06.2022 22:29 Відповісти
Від оселедця вуха,смакота!!))
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16.06.2022 22:34 Відповісти
А я постійно кажу "Від куя вуха". Ви, звичайно, чемніший за мене, друже. Дякую Вам, візьму, з Вашого дозволу, собі до вживання.
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16.06.2022 22:39 Відповісти
Лєнка казала, шо він більше по скумбрії...
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16.06.2022 22:40 Відповісти
"і все одно п.зда ставридою бздить!" (с)
хто вгадає автора цитати?
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16.06.2022 23:45 Відповісти
скумбрии по 8
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17.06.2022 00:02 Відповісти
Ніяк Йухлу в дупу не надивиться наш Боневтік
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16.06.2022 22:30 Відповісти
Да, всю дорогу в глаз ему заглядывает, никак не поймет, что в шоколадный
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16.06.2022 22:32 Відповісти
Переговори щодо закінчення війни можуть бути ,коли є якийсь результат.А він є((Зрештою,якісь переговори,то ще не кінець,бо може народ бути незгідний або згідний.
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16.06.2022 22:30 Відповісти
Перемови лише в кордонах 1991р.!!)))
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16.06.2022 22:32 Відповісти
Хрипатый, пойми, переговоры для параши - способ узаконить оккупацию украинской земли! Ни для чего более они кацапам не нужны. Это даже клоун может понят.
Зелебобик, ты же не самый тупой клоун, правда? Или... 🤢
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16.06.2022 22:32 Відповісти
Ну як, ЯК, в його уяві агресор, що ставить за мету знищення України, може "шукати шлях до миру"?! В кацапів єдиний мир - це "рузкій мір", їм його шукати не треба, вони його носії, його й несуть. Все. Крапка. Іншого миру вони не шукають і не шукатимуть
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16.06.2022 22:35 Відповісти
а нащо москалям щось там переговорювати з кимось взагалі??? землі і людей вони ще більше вкрали ніж в 2014-ому! в них все на мазі...

ще й бабла їм дають в рекордних кількостях! скільки там заморозили 'партнери'? 300 млрд. з фонду? то москалі вже 90 млрд. за останні три місяці на продажі жижі і газу 'заробили'...
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16.06.2022 22:38 Відповісти
Зеля!
Досить під ніс бурмотіти, як арестович!
Бла-бла-бла...
Якщо вестись на твої солодкі слюні, то ЗСУ вже штурмують владивосток.
Ще будуть десятки візитерів для піару на війні.
Що з азовцями? Якщо ти за них забув, то народ все пам'ятає!
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16.06.2022 22:39 Відповісти
Поки південь окупований,"мир" під будь яким соусом- суть припинення спротиву.
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16.06.2022 22:45 Відповісти
А то ми не знали
Інша справа що Зе хочеться вже у ліс зайти як Трухіну, а вже не можна
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16.06.2022 22:52 Відповісти
Ще не висадив мільярда дерев, тому і лісу нема.
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16.06.2022 23:07 Відповісти
А глузду чому нема?
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16.06.2022 23:08 Відповісти
ЯК ТАМ ЗАХИСНИКИ АЗОВСТАЛІ, КОЛИ ЇХ КАЦАПИ ЗВІЛЬНЯТЬ ?
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16.06.2022 22:53 Відповісти
Переговоры , переговоры а кто, и за чей счёт будет всё восстанавливать?
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16.06.2022 23:04 Відповісти
О! Виліз криворогий че Гевара. Ти вже звільнив захисників Азовсталі, чи свідки тобі не потрібні?
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16.06.2022 23:05 Відповісти
Переговори, переговори... За одні, до речі, нагадує Тарас Чорновіл:
"сьогодні рівно місяць, як нам сказали: Це за наказом президента відбувається евакуація (бійців полку Азов з Азовсталі), гуманітарна акція, ми виводимо наших героїв, повертаємо їх додому, переговори велися на дуже високому рівні, але вам цього не треба знати, головне, що все на контролі в президента, нічого не розказуйте, не публікуйте своїх здогадів, щоб не зірвати таку важливу справу...

Сьогодні рівно місяць, як їм сказали: Наказую вижити, вийти з Азовсталі, ми про все подбали й домовилися, ви евакуюєтеся для повернення додому, вас обміняють, все погоджено...
Сьогодні рівно місяць, як орки завили: вони йдуть у полон, їх не можна обмінювати, для них треба відновити смертну кару, їх би на місці відразу повбивати...

Нам збрехали. Нашим оборонцям збрехали. Ніхто ні з ким не вів переговорів, ніхто не домовлявся, була банальна здача захисників Маріуполя в полон без гарантій та надій.
Вони б ніколи не здалися, якби ще мали чим воювати. Вони, напевно, знали, що їм брешуть. І вони пішли в невідомість, де про них пам'ятатимуть рідні, а влада старатиметься зайвий раз не нариватися на неприємну тему. Місяць невідомості. Навіть достеменно невідомо, де вони зараз: під Донецьком чи десь у слідчих відділах фсб на московщині. Їх уже оголосили не полоненими, а терористами. Формально або й реально приписали до в'язниць фейкового динири, де для ще більшого терору й психологічного тиску грозяться смертною карою. Навіть про тих, хто, як там заявляють, не брав участі в бойових діях, погоджуються поміняти лише після завершення бойових дій. Це сказали на московщині якраз сьогодні, коли виповнився рівно місяць...

Пане Зеленський, вам добре спиться?
Згадайте тих, яким ви збрехали і кого ви зрадили."
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16.06.2022 23:42 Відповісти
так зеленский все время бреше как собака бешенная- все время что-то крутит - мутит недоговаривает а потом бац и "перемирье" так как "многа патерь"
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17.06.2022 00:22 Відповісти
ця брехня має їх і закопати... але тільки після нашої повної перемоги
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17.06.2022 00:50 Відповісти
Порох разве не так же сделал Минск-1 ? Расскажи как тогда было.
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17.06.2022 03:29 Відповісти
ты не сравнивай свой зеленый хрен с пальцем - тогда армии почти не было и Порошенко вам дятлам выиграл время - что бы вы суки ватные сидя в кабаках и ресторпнах "устали от войны"
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17.06.2022 04:40 Відповісти
Мартин Брест цепляет с первой минуты: НЕ МОЖНА ПЕРЕДАВАТИ ЦЮ ВІЙНУ НАШИМ ДІТЯМ
https://www.youtube.com/watch?v=6qLDRLRUHzk
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17.06.2022 01:53 Відповісти
Уговор в Омане видимо был слить только Юг и Восток. А потом Зеленский понял, что при захвате, внезапно, Киева, он может случайно помереть, ну что бы лишнего не болтал. И обиделся на такое кидалово.
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17.06.2022 07:08 Відповісти
бредятіня -- непогрішнии Порошенко і дебіл Зеля - 100 процентних людеи не буває -- один БОГ
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17.06.2022 08:30 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блат,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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17.06.2022 09:57 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блат,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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17.06.2022 10:02 Відповісти
 
 