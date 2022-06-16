8 569 74
Переговори щодо закінчення війни не відбуваються виключно через позицію Росії, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію України, а не шукати шлях до миру. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+18 Ан Мур
показати весь коментар16.06.2022 22:29
+16 Семен Шкаралупа
показати весь коментар16.06.2022 22:34
+11 Nick Nemo
показати весь коментар16.06.2022 22:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
нагадаю русня на всіх площадках верещить що вони "за мир и дипломатию", а "эти хахлы" хотят воевать сами.
тож сказано вірно на мій погляд... це той рідкий випадок коли нема сенсу його гнобити за слова... може в пресслужби Пороха і списали
я прокоментував його заяву, заява нормальна як відповідь на закедони русні, що курсують в західній пресі... це ніяк не підкреслює моє ставлення до цієї шобли зі зрадниками)
При тому всі знають що українська влада навіть за великого бажання не пережила б одну ніч підпиши вони щось "пасередине".
тож як відсилка на захід це нормальні слова, іноді і наполеону пишуть щось адекватне...нема тут якоїсь крамоли
черговий доказ, вони б і раді але неможуть
мордор звинувачує нас, ми їх...
нема в цій заяві зради, навіть якщо прочитав її підопічний ермака
зара знову стану ворогом тусовки)
інколи нашему Наполеону дійсно непогані тести пишуть, це один з них... не бачу сенсу поливати лайном ці слова, навіть сказані бубочкою)
Бо в тебе невизначена позиція стосовно того, чим має закінчитися війна касапами, з ******! Сім п'ятниць на тиждень. І жодного разу не сказав, що це має бути виведення всіх касапських військ з окупованих територій включно з Кримом і встановлення там української виконавчої влади!
хто вгадає автора цитати?
Зелебобик, ты же не самый тупой клоун, правда? Или... 🤢
ще й бабла їм дають в рекордних кількостях! скільки там заморозили 'партнери'? 300 млрд. з фонду? то москалі вже 90 млрд. за останні три місяці на продажі жижі і газу 'заробили'...
Досить під ніс бурмотіти, як арестович!
Бла-бла-бла...
Якщо вестись на твої солодкі слюні, то ЗСУ вже штурмують владивосток.
Ще будуть десятки візитерів для піару на війні.
Що з азовцями? Якщо ти за них забув, то народ все пам'ятає!
Інша справа що Зе хочеться вже у ліс зайти як Трухіну, а вже не можна
"сьогодні рівно місяць, як нам сказали: Це за наказом президента відбувається евакуація (бійців полку Азов з Азовсталі), гуманітарна акція, ми виводимо наших героїв, повертаємо їх додому, переговори велися на дуже високому рівні, але вам цього не треба знати, головне, що все на контролі в президента, нічого не розказуйте, не публікуйте своїх здогадів, щоб не зірвати таку важливу справу...
Сьогодні рівно місяць, як їм сказали: Наказую вижити, вийти з Азовсталі, ми про все подбали й домовилися, ви евакуюєтеся для повернення додому, вас обміняють, все погоджено...
Сьогодні рівно місяць, як орки завили: вони йдуть у полон, їх не можна обмінювати, для них треба відновити смертну кару, їх би на місці відразу повбивати...
Нам збрехали. Нашим оборонцям збрехали. Ніхто ні з ким не вів переговорів, ніхто не домовлявся, була банальна здача захисників Маріуполя в полон без гарантій та надій.
Вони б ніколи не здалися, якби ще мали чим воювати. Вони, напевно, знали, що їм брешуть. І вони пішли в невідомість, де про них пам'ятатимуть рідні, а влада старатиметься зайвий раз не нариватися на неприємну тему. Місяць невідомості. Навіть достеменно невідомо, де вони зараз: під Донецьком чи десь у слідчих відділах фсб на московщині. Їх уже оголосили не полоненими, а терористами. Формально або й реально приписали до в'язниць фейкового динири, де для ще більшого терору й психологічного тиску грозяться смертною карою. Навіть про тих, хто, як там заявляють, не брав участі в бойових діях, погоджуються поміняти лише після завершення бойових дій. Це сказали на московщині якраз сьогодні, коли виповнився рівно місяць...
Пане Зеленський, вам добре спиться?
Згадайте тих, яким ви збрехали і кого ви зрадили."
бешенная- все время что-то крутит - мутит недоговаривает а потом бац и "перемирье" так как "многа патерь"
https://www.youtube.com/watch?v=6qLDRLRUHzk