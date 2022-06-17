Російський літак Су-25 впав під час тренувального польоту у Бєлгородській області. ВIДЕО

У Бєлгородській області РФ сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії російський літак Су-25.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоту вдалося катапультуватися. За інформацією росЗМІ, причиною аварії могла стати технічна несправність. Однак, в соцмережах зазначають, що літак упав через те, що зачепився за лінію електропередач.

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