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Російський літак Су-25 впав під час тренувального польоту у Бєлгородській області. ВIДЕО
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У Бєлгородській області РФ сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії російський літак Су-25.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоту вдалося катапультуватися. За інформацією росЗМІ, причиною аварії могла стати технічна несправність. Однак, в соцмережах зазначають, що літак упав через те, що зачепився за лінію електропередач.
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Топ коментарі
+33 Player New
показати весь коментар17.06.2022 11:01
+29 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар17.06.2022 11:15
+28 растуди
показати весь коментар17.06.2022 11:03
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Надо добивать ихних летчиков. Фура с взрывчаткой по общежитию при базе или по учебному центру. Подъехал недалеко, запустил таймер и через полминуты здания нет. Будет крайне тяжелый ущерб их боеспособности.
Зацепился х"есос!
Падлюка тренировался падать в Украине! 💀
Больше элетроопор и проводов всяких и разных - 380 вольт дают мгновенное прозрение.
Или там больше ?