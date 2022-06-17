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Російський літак Су-25 впав під час тренувального польоту у Бєлгородській області. ВIДЕО

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У Бєлгородській області РФ сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії російський літак Су-25.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоту вдалося катапультуватися. За інформацією росЗМІ, причиною аварії могла стати технічна несправність. Однак, в соцмережах зазначають, що літак упав через те, що зачепився за лінію електропередач. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Всі ми знаємо що там за навчання на бєлгородскій народній республіці.
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17.06.2022 11:01
+29
Переможці в номінації дебіли року
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17.06.2022 11:15
+28
Це дуже гарне тренування - продовжуйте і надалі
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17.06.2022 11:03
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Всі ми знаємо що там за навчання на бєлгородскій народній республіці.
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17.06.2022 11:01 Відповісти
Переможці в номінації дебіли року
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17.06.2022 11:15 Відповісти
А чіпсовий, що на третьому місці ?
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17.06.2022 14:11 Відповісти
Готується напасти на Курську Народну Республіку?
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17.06.2022 11:23 Відповісти
Птєнчік випав із гнізда)
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17.06.2022 11:02 Відповісти
Зозуля допомогла)...
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17.06.2022 11:16 Відповісти
Демилитаризация и денацификация Пидоросии идет по плану
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17.06.2022 11:03 Відповісти
Це дуже гарне тренування - продовжуйте і надалі
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17.06.2022 11:03 Відповісти
Количество учебных вылетов увеличилось в разы, т.к. натаскивают новых пилотов на замену "удобрениям" по полям Украины, поэтому и чаще стали случаи падения курсантов рядах ВВС.
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17.06.2022 11:12 Відповісти
Плюс - Су-25 - далеко не новий, нальот там ого-ого і техніка не витримує уже...
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17.06.2022 11:22 Відповісти
Откуда новое??? Вы смеетесь... Цифры потерь видели? Пусть это и завышенные цифры, но ведь много бортов выходят из строя и по износу и по повреждениям, даже не будучи сбитыми.
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17.06.2022 13:02 Відповісти
Була інфа від рашиків що збили український літак біля кордону рашки, мабудь то свій і збили
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17.06.2022 15:11 Відповісти
І, щоб більше валили ліній електропередач
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17.06.2022 14:23 Відповісти
На кацапії вже самі падають літаки без нашої допомоги - це добре
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17.06.2022 11:04 Відповісти
Тренувався мабуть на території України, дотягнув назад...
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17.06.2022 11:06 Відповісти
Мабудь свої і збили
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17.06.2022 15:12 Відповісти
У кацапов летчики закончились, раз в этом месте молодняк гоняют. Как же так? Не помог даже запрет на подтверждение диплома об окончании авиаучилища (гражданки или военного), чтобы им сложнее было устроиться в Китай на пятикратно большую зарплату, нормальный регламент работы с отдыхом и, главное, уважительное отношение начальства в кабинетах.

Надо добивать ихних летчиков. Фура с взрывчаткой по общежитию при базе или по учебному центру. Подъехал недалеко, запустил таймер и через полминуты здания нет. Будет крайне тяжелый ущерб их боеспособности.
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17.06.2022 11:07 Відповісти
А сколько случаев мы еще не знаем? У них до войны очень часто случалась бавовна с авиацией. Сейчас, когда частота вылетов увеличилась многократно, уровень пилотов упал, плюс стресс (естественно что они ссут), плюс ухудшение аэродромного обслуживания - я уверен что количество летных происшествий увеличилось на порядок, просто не всегда про них известно.
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17.06.2022 11:22 Відповісти
Тепер всі літаки які падають, будуть вважатися не збитими, а від інтенсивних тренувань для майбутніх боїв з проклятим Заходом.
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17.06.2022 11:08 Відповісти
Уберить лапи від БНР!
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17.06.2022 11:11 Відповісти
ЛЄПи
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17.06.2022 13:56 Відповісти
*****, нам треба нашого налаштувальника катапульт в казламордію послать, а то якісь палавінчасті новини виходять
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17.06.2022 11:14 Відповісти
Нє упав, а отріцательно взлєтєл...
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17.06.2022 11:16 Відповісти
Жёсткая посадка.
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17.06.2022 12:46 Відповісти
Виявився важче повітря.
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17.06.2022 11:17 Відповісти
жаль, что свинопас с пепелаца не окочурился и не раздолбал ЛЭП...
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17.06.2022 11:23 Відповісти
Яке прикре самогубство
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17.06.2022 11:28 Відповісти
курсанти вчились літати. Досвічені пілоти вже "денацифіковані"
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17.06.2022 11:31 Відповісти
Ні, скоріш за все свої переплутали з українським, тому що була інфа що збили український літак біля кордону, а впав рашисткій
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17.06.2022 15:13 Відповісти
Тому, кто натянул верхний трос, наша благодарность!
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17.06.2022 11:39 Відповісти
як літак може впасти від того? та він мав би той трос в труху порвати! і не помітити
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17.06.2022 11:44 Відповісти
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17.06.2022 11:56 Відповісти
Вот за этот верхний трос
Зацепился х"есос!

Падлюка тренировался падать в Украине! 💀
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17.06.2022 12:01 Відповісти
Російською мовою це буде, "Совершил жесткую посадку"
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17.06.2022 12:03 Відповісти
Ой...
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17.06.2022 12:09 Відповісти
Стінгер зекономили...
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17.06.2022 12:16 Відповісти
Перетренувався😀
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17.06.2022 12:28 Відповісти
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17.06.2022 12:37 Відповісти
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17.06.2022 12:38 Відповісти
не может не радовать
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17.06.2022 12:44 Відповісти
Уже и Томас Эдисон воюет за Украину.
Больше элетроопор и проводов всяких и разных - 380 вольт дают мгновенное прозрение.
Или там больше ?
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17.06.2022 12:50 Відповісти
330 кВ
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17.06.2022 17:29 Відповісти
Одноцепная промежуточная опора
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17.06.2022 17:32 Відповісти
Схоже , що коментуючий відео щось приплітає , кажучи "зацепился за трос" - був би той трос вже обірваним , тим паче, як зміг за долі секунд до крашу с землею "катапультнутись"пілот ..?
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17.06.2022 13:50 Відповісти
Літальний самостріл.
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17.06.2022 13:54 Відповісти
+ к мирному небу любой страны
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17.06.2022 13:57 Відповісти
хороший пілот, давайте йому ще тренуватись.
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17.06.2022 14:50 Відповісти
побільше таких тросів і стовбів)
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17.06.2022 16:13 Відповісти
 
 