УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9333 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
10 422 15
війна (56444) Дудаєв (13) обстріл (21057) пропаганда (2567) Чернігівщина (1311) Чечня (264) Єнін (337)

Окупанти обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими агітками часів агресії РФ в Ічкерії: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін продемонстрував 122-мм снаряд від системи "Град", який був вироблений за часів Радянського Союзу та впав на території Чернігівської області.

Про це Єнін розповів у прямому етері всеукраїнського телемарафону UАразом, інформує Цензор.НЕТ із посилання на портал МВС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне. На здійснення цього пророцтва чекає весь Кавказ", - звернення дружини Дудаєва. ВIДЕО

"У середині він ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців", – заявив перший заступник очільника МВС.

Єнін продемонстрував також самі листівки, що висипалися зі снаряду на Чернігівщині, із таким змістом: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників банд терористів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. СБУ викрила агента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що через застарілість російських боєприпасів на голови мирних співвітчизників, падає ще більше, ніж могло б впасти, оскільки вік цих боєприпасів не гарантує точності.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Приємна новина, зателефонував мені давній знайомий з окупованої ще у 2014 році території Донбасу. Я навіть здивувався, питав як ми тут та виражав усіляку підтримку нам, казав, не думайте, що ми тут всі проросійські, є багато нормальних людей, навіть канали наші дивляться, каже що ми там чекаємо коли прийде українська армія і все буде Україна. Тобто ніяких окупованих територій, тільки повне звільнення.
показати весь коментар
17.06.2022 12:31
+9
це вони про арахамію чи каломойського?
показати весь коментар
17.06.2022 12:12
+7
Добре що не з текстами "Немецкие солдаты, бросайте оружие, сдавайтесь в плен Красной Армии"
показати весь коментар
17.06.2022 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це вони про арахамію чи каломойського?
показати весь коментар
17.06.2022 12:12 Відповісти
Как Молотов(я не понимаю почему дебилы визжат про Риббентропа типо пример лжи и т.д.) - зе день перед нападением на Финляндию визжал что совок уважает и любит финнов и их выбор независимости, через день визжал что бомбы совка на Финляндию = гуманитарка братскому народу и прочее все что рашка визжит сейчас. вроде бы Риббентроп такого даже бы и не подумал - что можно быть такой дрянью. а, жену Молотова арестовали(шпионка Японии, или какой то другой бред) - так деятель побежал(нет, не просить помилования) клеймить ее и клясться в верности упырю усатому и вот это вот все, просил шоб ее наказали по всей строгости варваров и так дальше.
так и тут - ничего нового, правда Лавров может сказать что "градинами" помогают засевать поля пшеницей, ну, внутри не смерть, а семена семенов гггг
мрази красножопые.
показати весь коментар
17.06.2022 12:12 Відповісти
тю! так свежезарегистрированные этой весной и летом кацапы и форум Цензора тоже "обстреливают" древними методичками.
показати весь коментар
17.06.2022 12:14 Відповісти
Ничего не перепутали. Это рашисты отправили такие снаряды кадыровским тик- токерам, чтобы они не воевали против русни и боевых бурятов.
показати весь коментар
17.06.2022 12:15 Відповісти
А может целебные санкции))) Бумажка то в дефиците ))
показати весь коментар
17.06.2022 12:18 Відповісти
идиоты) малахольные дураки)
показати весь коментар
17.06.2022 12:18 Відповісти
Приємна новина, зателефонував мені давній знайомий з окупованої ще у 2014 році території Донбасу. Я навіть здивувався, питав як ми тут та виражав усіляку підтримку нам, казав, не думайте, що ми тут всі проросійські, є багато нормальних людей, навіть канали наші дивляться, каже що ми там чекаємо коли прийде українська армія і все буде Україна. Тобто ніяких окупованих територій, тільки повне звільнення.
показати весь коментар
17.06.2022 12:31 Відповісти
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
показати весь коментар
17.06.2022 13:09 Відповісти
Ну так не зря же с черниговщины кадыровцы наступали. Свои снаряды привезли которыми сравнивали Грозный с землей. Агитировали жителей черниговщины сдаться и стать второй чечней во главе с кадыровым?
показати весь коментар
17.06.2022 13:17 Відповісти
Добре що не з текстами "Немецкие солдаты, бросайте оружие, сдавайтесь в плен Красной Армии"
показати весь коментар
17.06.2022 13:27 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2022 17:35 Відповісти
Кацапские животные никогда не знали, что такое дно. И знать не хотят.
показати весь коментар
17.06.2022 13:38 Відповісти
Спочатку фінансують місцевих терористів в особі суддів та поліції, а потім нібито з ними борються?
показати весь коментар
17.06.2022 14:04 Відповісти
та стріляють всім підряд,
ніби москальня там розбирається де які бк
показати весь коментар
17.06.2022 16:12 Відповісти
Хоч би не переплутали ті ракети Х-101, які їм Кучма віддав, бо вони були з тактичними ядерними БЧ ...
показати весь коментар
18.06.2022 20:21 Відповісти
 
 