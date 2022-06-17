Окупанти обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими агітками часів агресії РФ в Ічкерії: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння". ВIДЕО
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Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін продемонстрував 122-мм снаряд від системи "Град", який був вироблений за часів Радянського Союзу та впав на території Чернігівської області.
Про це Єнін розповів у прямому етері всеукраїнського телемарафону UАразом, інформує Цензор.НЕТ із посилання на портал МВС.
"У середині він ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців", – заявив перший заступник очільника МВС.
Єнін продемонстрував також самі листівки, що висипалися зі снаряду на Чернігівщині, із таким змістом: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників банд терористів".
Також перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що через застарілість російських боєприпасів на голови мирних співвітчизників, падає ще більше, ніж могло б впасти, оскільки вік цих боєприпасів не гарантує точності.
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так и тут - ничего нового, правда Лавров может сказать что "градинами" помогают засевать поля пшеницей, ну, внутри не смерть, а семена семенов гггг
мрази красножопые.
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
ніби москальня там розбирається де які бк