Окупанти обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими агітками часів агресії РФ в Ічкерії: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння". ВIДЕО

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін продемонстрував 122-мм снаряд від системи "Град", який був вироблений за часів Радянського Союзу та впав на території Чернігівської області.

Про це Єнін розповів у прямому етері всеукраїнського телемарафону UАразом, інформує Цензор.НЕТ із посилання на портал МВС.

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"У середині він ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців", – заявив перший заступник очільника МВС.

Єнін продемонстрував також самі листівки, що висипалися зі снаряду на Чернігівщині, із таким змістом: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників банд терористів".

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Також перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що через застарілість російських боєприпасів на голови мирних співвітчизників, падає ще більше, ніж могло б впасти, оскільки вік цих боєприпасів не гарантує точності.